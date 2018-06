15 детективов, финал которых невозможно угадать

Среди огромного количества фильмов встречаются и такие, которые интригуют сюжетом, удивляют финалом и надолго врезаются в память. Такие фильмы хочется пересматривать снова и снова, чтобы разгадать все тайны, спрятанные в киноленте.

AdMe.ru собрал детективные фильмы с непредсказуемым финалом, от которых были в восторге большинство зрителей.

Побочный эффект (Side Effects), 2013

Когда муж вернулся из тюрьмы, главная героиня Эмили впала в депрессию и даже пыталась покончить жизнь самоубийством. На приеме у психиатра Эмили прописывают экспериментальный препарат, который поможет ей поправить здоровье. Лекарство подействовало, и теперь девушка может жить нормальной жизнью, если не считать того, что Эмили начала страдать сомнамбулизмом — расстройством, при котором люди совершают действия, находясь в состоянии сна. Это и драма, и психологический триллер, и детектив, который держит в напряжении до последней минуты.

Не говори никому (Ne le dis à personne), 2006

8 лет назад жена Алекса Бека погибла от рук серийного убийцы. Алекс так и не смог справиться с утратой и пытается прийти в себя, погрузившись в работу. Вскоре на месте гибели находят еще 2 трупа, и все улики указывают на Алекса. Ситуация осложняется тем, что мужчина в этот день получает информацию, что его жена, возможно, жива. И теперь им обоим угрожает опасность. Великолепный психологический детектив, который заслуживает вашего внимания.

Идентификация (Identity), 2003

Скрываясь от бушующего шторма, 10 не знакомых друг с другом человек поселяются в старом мотеле. Вскоре они обнаруживают, что втянуты в игру на выживание и убийца находится среди них. Атмосферный и мрачный детективный триллер, концовку которого не смогли предугадать даже заядлые киноманы.

Охотники за разумом (Mindhunters), 2004

На удаленном острове 7 будущих агентов ФБР проходят решающий тест, чтобы попасть в отдел «охотников за разумом» — людей, которые могут по деталям описать психологический портрет убийцы. Испытания становятся реальными, когда на острове появляется убийца и никто не знает, как он выглядит. Смогут ли выжившие найти маньяка, который четко рассчитывает свои действия и никогда не ошибается? Психологический детектив, в который погружаешься с головой, становясь незримым наблюдателем за происходящим.

Яма (The Hole), 2001

Главная героиня рассказывает криминалисту-психологу о том, что произошло в бункере, куда она, ее подруга и двое парней спустились, чтобы устроить вечеринку. Подростки хотели бросить вызов школе, родителям и обыденной жизни, но они никак не ожидали того, что с ними случится. Шокирующий фильм, где затронута тема человеческих отношений.

Останься (Stay), 2005

Студент Генри Летэм, находящийся на грани нервного срыва, рассказывает психиатру Сэму Фостеру, что хочет покончить с собой. Чтобы не допустить этого, врач отправляется вместе с ним в путешествие по городу и постепенно сам начинает погружаться в кошмарные иллюзии пациента. Атмосферный фильм, после просмотра которого вы будете пребывать в полном изумлении.

Первобытный страх (Primal Fear), 1996

В убийстве архиепископа обвиняется молодой парень, который отрицает свою вину. Успешный адвокат Мартин Вейл встает на защиту подсудимого и пытается спасти его от смертной казни любой ценой. Интригу в фильме подогревает тот факт, что в ходе судебного процесса сталкиваются бывшие любовники — адвокат и прокурор Дженет Винейбл. Фильм снят по мотивам одноименного романа Уильяма Дила.

Подозрительные лица (The Usual Suspects), 1995

В нью-йоркском порту на судне обнаружены десятки трупов людей, погибших при загадочных обстоятельствах. За это дело берется следователь и допрашивает одного из выживших. Тот рассказывает, что все началось с полицейского участка, где он познакомился с 4 рецидивистами. Отличный фильм, который стоит посмотреть ради шокирующего финала.

Готова на все (Malice), 1993

Преподаватель Энди Сафиан счастлив в браке с красавицей женой Трейси. Правда, в их семейной жизни не все так гладко: отсутствие детей немного омрачает брак, но они не теряют надежды. Случай сводит их с преуспевающим хирургом Джедом, который вносит хаос и вовлекает их в запутанный узел интриг и предательств. Отличный фильм с закрученной сюжетной линией.

Девушка с татуировкой дракона (The Girl with the Dragon Tattoo), 2011

40 лет назад Харриет Вангер бесследно пропала на острове, и ее тело так и не было найдено. Дядя девушки убежден, что убийца является членом его семьи и нанимает опытного журналиста и татуированную хакершу расследовать это дело. Интригующий фильм, снятый по мотивам романа Стига Ларссона.

Убийство в «Восточном экспрессе» (Murder on the Orient Express), 2017

В одном из самых роскошных поездов Европы происходит загадочное убийство, и под подозрение попадают все пассажиры. Разгадать эту головоломку предстоит великому сыщику Эркюлю Пуаро, который должен успеть найти преступника до того, как тот нанесет следующий удар. Отличный фильм, снятый по книге Агаты Кристи — королевы детективов.

Забирая жизни (Taking Lives), 2004

В канадском городе Монреале орудует маньяк, который после себя оставляет гору трупов и живет жизнями своих жертв. Он использует их кредитки, счета и имена. Детективы города зашли в тупик и не смогли понять мотивы убийства. Поэтому дела передают агенту ФБР Иллиане Скотт, которая хочет проникнуть в голову убийцы и предсказать его дальнейшие действия. Психологический детектив, наполненный сюрпризами и неожиданностями.

Невидимый гость (Contratiempo), 2016

Главный герой Адриан Дория, молодой и успешный бизнесмен, обнаруживает свою любовницу мертвой в номере. Все обвинения падают на него, ведь кроме парня и девушки в комнате никого не было. Адриан не считает себя виновным и обращается к адвокату Вирджинии Гудман, которая решает всеми способами докопаться до правды. На первый взгляд сюжет кажется простым, но с каждой минутой вы будете все больше и больше втягиваться в тайны героев и хитросплетения сюжета. А финал истории точно оставит послевкусие.

Лучшее предложение (La migliore offerta), 2012

Пожилому аукционисту Вергилию Олдману поступает предложение от таинственной женщины продать ее семейные драгоценности. Они все никак не могут встретиться лично, что очень раздражает главного героя. Но впоследствии он узнает, что загадочную незнакомку никто не видел вживую. И теперь Олдман приходит к ней в дом не только ради продажи драгоценностей, но и ради того, чтобы разгадать тайну девушки. Элегантный детектив, после просмотра которого захлестывают эмоции.

Исчезновение Сидни Холла (The Vanishing of Sidney Hall), 2017

Главный герой еще на школьной скамье заявляет о себе, а в будущем издает роман, благодаря которому становится номинантом на Пулитцеровскую премию. В фильме мы увидим 3 этапа жизни и взросления писателя и узнаем, что его подтолкнуло к написанию романа и как он за него расплатился. Отличный фильм, в котором клубок интриг и загадок распутывается только ближе к финалу.