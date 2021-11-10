15 актеров и актрис, которым надо дать «Оскар» за одну только подготовку к роли

Один ученый путем несложным подсчетов выяснил, что становится известным примерно один человек из 10 000. А актеров среди них и того меньше, тем более звезд мировой величины. Если узнать, как готовятся к ролям мировые знаменитости, то начинаешь понимать, что действительно только единицы готовы на такую самоотверженность.

Мы в AdMe.ru восторгаемся работами этих профессионалов и уже бежим пересматривать фильмы с их участием.

Розамунд Пайк, «Исчезнувшая»

Актриса настолько вжилась в роль психопатки и преступницы, что даже спустя годы продолжает сомневаться в своих моральных качествах. А для того, чтобы убедительно сыграть сцену расправы над персонажем Нила Патрика Харриса, Розамунд тренировалась с мясником разделывать мясо свиней. Кроме того, Пайк по 4 часа в день работала с учителем по вокалу, чтобы выработать необходимый акцент. Также ей пришлось трижды набирать и сбрасывать около 6 кг, чтобы играть героиню в разные моменты жизни.

Шарлиз Терон, «Монстр»

Красивая актриса почти неузнаваема в этом фильме. Для роли она набрала около 13 килограмм и перестала заниматься спортом. Затем ей проредили и обесцветили брови и изготовили зубные протезы, которые Терон начала носить за месяц до съемок. Вдобавок Шарлиз испортила свою шевелюру: она прошла специальные процедуры, чтобы истончить волосы, и практически сожгла их.

Джон Дэвид Вашингтон, «Довод»

От актера потребовалась хорошая физическая подготовка, и даже его спортивного прошлого оказалось недостаточно для таких нагрузок. Но что еще любопытнее, Вашингтону пришлось учиться говорить, двигаться и даже драться задом наперед. Так как фильм основан на инверсии времени, многие сцены снимались с конца до начала. Актер признался, что узнал много нового о собственном теле и словно выучил новый язык, произнося слова наоборот.

Зои Салдана, «Аватар»

В фильме мы даже не видим лиц актеров, все это — графика. Тем не менее подготовка к фильму была сложной и изнурительной для Зои Салданы. Несколько месяцев актриса занималась ушу и другими боевыми искусствами, обучилась стрельбе из лука и верховой езде. Кроме того, всем актерам нужно было выучить вымышленный язык.

Роберт Дауни — младший, «Чаплин»

В 1992 году молодой актер исполнил роль Чаплина в одноименном фильме. К этим съемкам он долго и упорно готовился: Роберт правша, а Чарли Чаплин был левшой, так что Дауни-младшему пришлось буквально переучиваться на левшу. Он научился играть в теннис и на скрипке левой рукой. А еще он занимался с тренером, который помогал освоить повадки и манеры легендарного комика.

Сигурни Уивер, «Гориллы в тумане»

Для фильма «Гориллы в тумане», который вышел в 1988 году, актриса выучила язык горилл. Она много недель провела в Африке в обществе диких горилл и утверждает, что знает, как нужно общаться с приматами, чтобы сойти за свою.

Деми Мур, «Солдат Джейн»

Сбритые волосы стали наименьшей жертвой Мур. Роль требовала поистине солдатской физической подготовки. Тренировки начинались в 4 утра: один час кардио и один-два часа тяжелой атлетики. В конце концов актриса достигла такой формы, что смогла отжиматься на одной руке.

Гэри Олдмен, «Сид и Нэнси»

Чтобы сыграть участника легендарной группы Sex Pistols, Олдмен проникся культурой панк-рока, хотя до этого говорил о своей незаинтересованности в этом течении. Он изучил жизнь Сида Вишеса, а мать музыканта даже подарила Олдмену цепь и замок, которые носил Вишес. Чтобы достичь необходимой худобы, актер питался только рыбой и дыней, и в итоге был госпитализирован с истощением.

Эмили Блант, «Меняющие реальность»

Актриса никогда не занималась танцами, но для этого фильма она прошла шестинедельный интенсивный курс. Блант рассказывала, как выглядело ее тело после тяжелых нагрузок: «Мои плечи раздулись, спина была как бочка со змеями. И был пресс из 8 кубиков!»

Вигго Мортенсен, «Порок на экспорт»

Актер сыграл русского по имени Николай и подошел к этой роли со всей серьезностью. Вигго несколько недель провел в России, побывал на Урале и в других местах, общался с разными людьми. Он читал русских писателей и слушал русскую речь, чтобы отточить свое знание языка. Так, в фильме он даже по-английски говорит с русским акцентом.

Линда Хэмилтон, «Терминатор-2: Судный день»

Спустя 2 недели после родов Линда приступила к изнурительным тренировкам по 3 часа в день 6 дней в неделю. Линда занималась бегом, ездой на велосипеде, плаванием, бегом по лестницам, тяжелой атлетикой. Кроме того, ее обучал сотрудник спецназа, так актриса научилась обращаться с оружием и вести себя как профессиональный солдат. Ее рацион состоял из обезжиренного молока, курицы и легких салатов. Такой режим питания и тренировок Хэмилтон соблюдала 13 недель до начала съемок и еще 6 месяцев, пока шли съемки.

Джейми Фокс, «Рэй»

Актер овладел игрой на фортепиано и во всех сценах музицировал сам, без дублера. А перед тем, как получить роль, Фокс прошел прослушивание у самого Рэя Чарльза, который лично одобрил кандидатуру. А так как знаменитый музыкант был незрячим, Джейми решил максимально прочувствовать, каково это: он заклеил глаза и проводил так по 14 часов в день. Позже актер назвал это тюремным заточением.

Мишель Пфайффер, «Бэтмен возвращается»

Актриса месяцами занималась йогой, гимнастикой, кикбоксингом и училась управлять кнутом с тренером, который готовил Харрисона Форда для фильмов об Индиане Джонсе. Мишель в совершенстве овладела этим искусством, вызывая восторг у членов съемочной группы. Недавно в сеть выложили запись со съемок фильма, где актриса снесла кнутом головы четырем манекенам. Эта сложнейшая сцена была отснята с первого дубля.

Кара Делевинь, «Отряд самоубийц»

В 2016 году модель снялась в фильме «Отряд самоубийц» в роли Чаровницы. Подготовка к съемкам была весьма своеобразной: режиссер посоветовал Каре прогуляться обнаженной по лесу и повыть на луну, как волк. Делевинь так и поступила. «Было бы забавно, если бы меня кто-то увидел», — говорила потом девушка.

Николь Кидман, «Газетчик»

В 2012 году уже состоявшая актриса Кидман решилась на достаточно рискованную роль развязной дамы, которая любит вести переписки с преступниками. Режиссер настоял, что актриса должна настолько прочувствовать героиню, что сможет сама сделать подходящий макияж и выбрать одежду. К его удивлению, Николь прислала ему фото в белье и с макияжем, который выбрала для своего персонажа. При дальнейшей подготовке к роли актриса встречалась с женщинами, которые общались с заключенными, чтобы понять мотивы и мысли этих женщин. А уже во время съемок сцены, где персонажа Зака Эфрона ужалила медуза, Николь пришлось по-настоящему помочиться на рану Эфрона. Вот такая актерская самоотверженность.