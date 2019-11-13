14 звезд, которые оказались героями не только в кино. Но их реальные подвиги известны меньше экранных

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Голливудские звезды в блокбастерах решительно прыгают с небоскребов, шутя справляются с десятком врагов и всегда готовы спасти мир. Но жизнь иногда впечатляет гораздо сильнее даже самого талантливо написанного сценария. Знаменитостям приходится принимать вызов — и среди них есть те, кто совершает подвиги не только на экране, но и в реальности.

Мы в AdMe.ru отыскали таких героев — и их поступки стоят еще больших аплодисментов, чем их роли и появления на красных дорожках.

Стив Бушеми помогал пожарным после катастрофы 11 сентября

Любимец Квентина Тарантино и братьев Коэнов в юности служил в пожарной части. Потом он стал актером, прославился, но коллег по первой работе не забывал. После трагедии 11 сентября он пришел в свою пожарную часть и начал работать наравне со всеми. Он разбирал завалы на месте разрушенного Всемирного торгового центра по 12 часов в сутки. От интервью и фотографий отказывался: трудился не ради славы.

Принц Уильям спас российских моряков, потерпевших крушение

Наследник британского трона по совместительству — пилот спасательного вертолета. Когда российский сухогруз «Свонлэнд» затонул в Ирландском море, принц как раз принял дежурство. Он вылетел к месту катастрофы и сумел помочь двум членам экипажа судна. Посол России выразил герцогу Кембриджскому официальную благодарность.

Деми Мур не дала женщине покончить с собой

Актриса читала комментарии на своей странице в соцсети и увидела, что одна из подписчиц угрожает причинить себе вред. Звезда отреагировала быстро: она нашла, из какого города пишет женщина, и связалась с местной службой спасения. Набирали 911 и поклонники Деми Мур, увидевшие тревожный комментарий. В результате подписчице вовремя оказали помощь.

Арнольд Шварценеггер вытащил из воды тонущего серфингиста

Инцидент произошел, когда Шварценеггер уже сменил съемочную площадку на кресло губернатора Калифорнии. Глава штата поехал в отпуск на Гавайи. Там-то во время купания он и увидел мужчину, которому явно было нехорошо. Мышцу серфингисту свела судорога — и он рисковал утонуть. Тренированный актер пришел на помощь и вытащил неудачливого спортсмена вместе с доской на берег. Остается представить впечатления человека, которого внезапно спас Терминатор.

Джек Осборн оказал медицинскую помощь женщине с сердечным приступом

Актер, продюсер, сын скандального Оззи Осборна тоже отправился на Гавайи отдыхать. Когда он мирно загорал на пляже, поднялась тревога: тонула женщина. У нее были проблемы с сердцем. Джек помог вытащить ее из воды и оказывал первую помощь до приезда врачей. Узнавал он о судьбе спасенной и потом: благодаря оперативности актера, она осталась жива.

Дэнни Трехо спас ребенка во время аварии

У экранного злодея Дэнни Трехо непростая биография. Прежде чем стать актером, он 11 лет провел в тюрьме. Сложности многому его научили. Теперь он старается помогать людям и считает, что добро всегда возвращается. Когда Трехо стал очевидцем аварии в Лос-Анджелесе, он сразу же бросился к пострадавшим. И успел вовремя: автомобиль, в котором был ребенок, мог вот-вот загореться. Актер успел спасти мальчика.

Джейми Фокс вытащил мужчину из горящей машины

Оскароносный Джейми Фокс тоже стал свидетелем аварии. Пикап перевернулся и загорелся неподалеку от дома актера. Несколько машин проехало мимо горящего автомобиля, а Фокс бросился на помощь. Позже он встретился с отцом спасенного им мужчины.

Вин Дизель пришел на помощь семье за несколько секунд до взрыва

Актер ехал на мотоцикле и тоже увидел аварию. В пострадавшей машине была целая семья: отец и 2 сыновей. Герой боевиков сначала вытащил детей, а потом помог мужчине. Едва все оказались в безопасном месте, как автомобиль взорвался.

Харрисон Форд ищет заблудившихся туристов и детей

Харрисон Форд — герой не только на экране. Актер имеет удостоверение пилота и собственный вертолет. Поэтому к нему частенько обращаются за помощью власти, если надо срочно кого-то эвакуировать. На счету звезды — спасение заплутавшего туриста и потерявшегося неподалеку от лагеря бойскаута.

Бенедикт Камбербэтч разобрался с хулиганами на Бейкер-стрит

Как известно, Шерлок Холмс боролся с преступностью из своего дома на Бейкер-стрит. По совпадению, исполнитель роли знаменитого сыщика был вынужден навести порядок на этой же улице. Камбербэтч ехал в такси с женой, когда увидел, что 4 хулиганов пытаются избить курьера на велосипеде. Численное преимущество противника звезду не напугало. Актер бросился на помощь, сумел оттолкнуть нападавших — и они были вынуждены бежать.

Король Иордании помогал водителям на улицах во время снегопада

Абдалла II ибн Хусейн отправился осматривать столицу Иордании во время аномального снегопада. Когда кортеж двигался по улицам, король обратил внимание на застрявшие в снегу машины. Водитель одной из них не мог выбраться из заноса. Тогда правитель страны вышел и помог вытолкать автомобиль. Кто-то снял это на мобильный — так о поступке короля стало известно всему миру.

Дженнифер Лопес купила годовой запас еды для школьников из бедных семей

В одной из школ штата Теннесси учителя помогали продуктами детям, чьи родители не могли себе позволить купить достаточно еды. Преподаватели обратились к желающим поддержать их учеников в соцсетях. Неожиданно на просьбу откликнулась известная певица. Она сообщила, что ее мама когда-то тоже работала в школе. Звезда записала для учеников видео и купила продуктов на целый год.

Киану Ривз проводил домой попавшую в беду девушку

О нечеловечески милом характере Киану Ривза можно слагать легенды. Актер славится своей внимательностью к каждому сотруднику на съемочной площадке. Да и в обычной жизни он, похоже, пользуется любой возможностью сделать доброе дело. Пользователи интернета рассказывают, что однажды он остановился, увидев девушку у сломавшейся машины. Он помог ей вызвать эвакуатор, отвез домой и оставил свой номер телефона — на случай, если понадобится еще какая-то помощь.

Криштиану Роналду оплачивает лечение больным детям

Знаменитый футболист часто помогает детям с различными заболеваниями. Он не просто оплачивает их лечение, но и старается всячески поддержать. В 2016 году на футбольное поле во время матча Португалия — Исландия Роналду вышел с необычной прической: на затылке у него было выбрито 2 тонкие полосы. Так он выразил свою солидарность с маленьким мальчиком, у которого остались шрамы в этих местах после сложной операции.