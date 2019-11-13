14 звезд, которые оказались героями не только в кино. Но их реальные подвиги известны меньше экранных

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Голливудские звезды в блокбастерах решительно прыгают с небоскребов, шутя справляются с десятком врагов и всегда готовы спасти мир. Но жизнь иногда впечатляет гораздо сильнее даже самого талантливо написанного сценария. Знаменитостям приходится принимать вызов — и среди них есть те, кто совершает подвиги не только на экране, но и в реальности.

Мы в AdMe.ru отыскали таких героев — и их поступки стоят еще больших аплодисментов, чем их роли и появления на красных дорожках.

Стив Бушеми помогал пожарным после катастрофы 11 сентября

© Evan Agostini / Invision / AP / eastnews  

14 звезд, которые оказались героями не только в кино. Но их реальные подвиги известны меньше экранных

Любимец Квентина Тарантино и братьев Коэнов в юности служил в пожарной части. Потом он стал актером, прославился, но коллег по первой работе не забывал. После трагедии 11 сентября он пришел в свою пожарную часть и начал работать наравне со всеми. Он разбирал завалы на месте разрушенного Всемирного торгового центра по 12 часов в сутки. От интервью и фотографий отказывался: трудился не ради славы.

Принц Уильям спас российских моряков, потерпевших крушение

© MEGA / Mega Agency / eastnews  

14 звезд, которые оказались героями не только в кино. Но их реальные подвиги известны меньше экранных

Наследник британского трона по совместительству — пилот спасательного вертолета. Когда российский сухогруз «Свонлэнд» затонул в Ирландском море, принц как раз принял дежурство. Он вылетел к месту катастрофы и сумел помочь двум членам экипажа судна. Посол России выразил герцогу Кембриджскому официальную благодарность.

Деми Мур не дала женщине покончить с собой

© Invision / Invision / eastnews  

14 звезд, которые оказались героями не только в кино. Но их реальные подвиги известны меньше экранных

Актриса читала комментарии на своей странице в соцсети и увидела, что одна из подписчиц угрожает причинить себе вред. Звезда отреагировала быстро: она нашла, из какого города пишет женщина, и связалась с местной службой спасения. Набирали 911 и поклонники Деми Мур, увидевшие тревожный комментарий. В результате подписчице вовремя оказали помощь.

Арнольд Шварценеггер вытащил из воды тонущего серфингиста

© dpa / picture-alliance / eastnews  

14 звезд, которые оказались героями не только в кино. Но их реальные подвиги известны меньше экранных

Инцидент произошел, когда Шварценеггер уже сменил съемочную площадку на кресло губернатора Калифорнии. Глава штата поехал в отпуск на Гавайи. Там-то во время купания он и увидел мужчину, которому явно было нехорошо. Мышцу серфингисту свела судорога — и он рисковал утонуть. Тренированный актер пришел на помощь и вытащил неудачливого спортсмена вместе с доской на берег. Остается представить впечатления человека, которого внезапно спас Терминатор.

Джек Осборн оказал медицинскую помощь женщине с сердечным приступом

© LISA O'CONNOR / AFP / eastnews  

14 звезд, которые оказались героями не только в кино. Но их реальные подвиги известны меньше экранных

Актер, продюсер, сын скандального Оззи Осборна тоже отправился на Гавайи отдыхать. Когда он мирно загорал на пляже, поднялась тревога: тонула женщина. У нее были проблемы с сердцем. Джек помог вытащить ее из воды и оказывал первую помощь до приезда врачей. Узнавал он о судьбе спасенной и потом: благодаря оперативности актера, она осталась жива.

Дэнни Трехо спас ребенка во время аварии

© Scott Kirkland / PictureGroup / eastnews  

14 звезд, которые оказались героями не только в кино. Но их реальные подвиги известны меньше экранных

У экранного злодея Дэнни Трехо непростая биография. Прежде чем стать актером, он 11 лет провел в тюрьме. Сложности многому его научили. Теперь он старается помогать людям и считает, что добро всегда возвращается. Когда Трехо стал очевидцем аварии в Лос-Анджелесе, он сразу же бросился к пострадавшим. И успел вовремя: автомобиль, в котором был ребенок, мог вот-вот загореться. Актер успел спасти мальчика.

Джейми Фокс вытащил мужчину из горящей машины

© VALERIE MACON / AFP / eastnews  

14 звезд, которые оказались героями не только в кино. Но их реальные подвиги известны меньше экранных

Оскароносный Джейми Фокс тоже стал свидетелем аварии. Пикап перевернулся и загорелся неподалеку от дома актера. Несколько машин проехало мимо горящего автомобиля, а Фокс бросился на помощь. Позже он встретился с отцом спасенного им мужчины.

Вин Дизель пришел на помощь семье за несколько секунд до взрыва

© Invision / Invision / eastnews  

14 звезд, которые оказались героями не только в кино. Но их реальные подвиги известны меньше экранных

Актер ехал на мотоцикле и тоже увидел аварию. В пострадавшей машине была целая семья: отец и 2 сыновей. Герой боевиков сначала вытащил детей, а потом помог мужчине. Едва все оказались в безопасном месте, как автомобиль взорвался.

Харрисон Форд ищет заблудившихся туристов и детей

© F. Sadou / AdMedia / Sipa USA / eastnews  

14 звезд, которые оказались героями не только в кино. Но их реальные подвиги известны меньше экранных

Харрисон Форд — герой не только на экране. Актер имеет удостоверение пилота и собственный вертолет. Поэтому к нему частенько обращаются за помощью власти, если надо срочно кого-то эвакуировать. На счету звезды — спасение заплутавшего туриста и потерявшегося неподалеку от лагеря бойскаута.

Бенедикт Камбербэтч разобрался с хулиганами на Бейкер-стрит

© Jason Smith / Everett Collection / eastnews  

14 звезд, которые оказались героями не только в кино. Но их реальные подвиги известны меньше экранных

Как известно, Шерлок Холмс боролся с преступностью из своего дома на Бейкер-стрит. По совпадению, исполнитель роли знаменитого сыщика был вынужден навести порядок на этой же улице. Камбербэтч ехал в такси с женой, когда увидел, что 4 хулиганов пытаются избить курьера на велосипеде. Численное преимущество противника звезду не напугало. Актер бросился на помощь, сумел оттолкнуть нападавших — и они были вынуждены бежать.

Король Иордании помогал водителям на улицах во время снегопада

© AP / Associated Press / eastnews  

14 звезд, которые оказались героями не только в кино. Но их реальные подвиги известны меньше экранных

Абдалла II ибн Хусейн отправился осматривать столицу Иордании во время аномального снегопада. Когда кортеж двигался по улицам, король обратил внимание на застрявшие в снегу машины. Водитель одной из них не мог выбраться из заноса. Тогда правитель страны вышел и помог вытолкать автомобиль. Кто-то снял это на мобильный — так о поступке короля стало известно всему миру.

Дженнифер Лопес купила годовой запас еды для школьников из бедных семей

© CHRIS DELMAS / AFP / eastnews  

14 звезд, которые оказались героями не только в кино. Но их реальные подвиги известны меньше экранных

В одной из школ штата Теннесси учителя помогали продуктами детям, чьи родители не могли себе позволить купить достаточно еды. Преподаватели обратились к желающим поддержать их учеников в соцсетях. Неожиданно на просьбу откликнулась известная певица. Она сообщила, что ее мама когда-то тоже работала в школе. Звезда записала для учеников видео и купила продуктов на целый год.

Киану Ривз проводил домой попавшую в беду девушку

© VALERIE MACON / AFP / eastnews  

14 звезд, которые оказались героями не только в кино. Но их реальные подвиги известны меньше экранных

О нечеловечески милом характере Киану Ривза можно слагать легенды. Актер славится своей внимательностью к каждому сотруднику на съемочной площадке. Да и в обычной жизни он, похоже, пользуется любой возможностью сделать доброе дело. Пользователи интернета рассказывают, что однажды он остановился, увидев девушку у сломавшейся машины. Он помог ей вызвать эвакуатор, отвез домой и оставил свой номер телефона — на случай, если понадобится еще какая-то помощь.

Криштиану Роналду оплачивает лечение больным детям

© AFP / eastnews  

14 звезд, которые оказались героями не только в кино. Но их реальные подвиги известны меньше экранных

Знаменитый футболист часто помогает детям с различными заболеваниями. Он не просто оплачивает их лечение, но и старается всячески поддержать. В 2016 году на футбольное поле во время матча Португалия — Исландия Роналду вышел с необычной прической: на затылке у него было выбрито 2 тонкие полосы. Так он выразил свою солидарность с маленьким мальчиком, у которого остались шрамы в этих местах после сложной операции.

Желание делать добро людям — то, что делает наш мир лучше. А вам доводилось приходить на помощь людям в действительно экстремальных ситуациях? Может быть, вы знаете таких незаметных героев?

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