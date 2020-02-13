14 знаменитых женщин, которые пошли против системы и отказались от подтяжек и ботокса

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В наши дни поход к косметологу стал такой же обыденной вещью, как визит в кабинет дантиста. С тех пор как были открыты чудодейственные свойства ботулотоксина, который помогает разгладить морщины, миллионы людей во всем мире испытали на себе уколы красоты, чтобы визуально сбросить несколько лет. Однако даже среди знаменитостей есть женщины, которые считают, что выглядеть на свой возраст — это нормально и правильно.

Мы в AdMe.ru считаем, что нет ничего некрасивого в процессе естественного старения, и героини сегодняшней подборки разделяют это мнение.

1. Ким Кэтролл, 63 года

Ким Кэтролл, которая после «Секса в большом городе» обрела статус секс-символа, уверяет, что не желает быть такой же, как в 20 лет: «Я хочу выглядеть как здоровая женщина своего возраста». Актриса говорит, что не верит в пластическую хирургию из-за страха, что во время операции что-то пойдет не так. Впрочем, противницей подобных процедур Кэтролл себя не считает и уверена, что это личное дело каждого.

2. Дрю Бэрримор, 44 года

«Без сомнения, никто не хочет выглядеть старше. Но все же это сражение, в котором я предпочитаю не принимать участия, поскольку все равно не сумею победить. Мне нравится смотреть на лица женщин, которые отказались от филлеров и ботокса. Мне нравятся истории, которые они рассказывают, проходя через естественный процесс старения. И я предпочитаю жить, принимая все происходящие с возрастом перемены», — сказала Дрю Бэрримор в интервью одному из глянцевых журналов.

3. Изабелла Росселлини, 67

В документальном фильме под названием «О лице» Изабелла Росселлини сказала, что пластическая хирургия — это нечто вроде бинтования ног и еще один способ заявить женщинам, что они уродливы и должны соответствовать придуманным кем-то стандартам. Про себя же актриса говорит, что не заинтересована в погоне за совершенством: «Когда мне говорят, что я все еще прекрасна, я нахожу это немного снисходительным, хоть и понимаю, что человек хочет сделать мне приятное. Но на самом деле это то же самое, как сказать чернокожей женщине, что она не такая темная и не выглядит черной».

4. Софи Лорен, 85 лет

Софи Лорен по праву считается одной из самых красивых актрис за всю историю кинематографа. Однако и она не избежала проблем из-за внешности: знаменитая итальянка говорит, что в молодости ей пришлось повоевать с одной из голливудских студий, владельцы которой хотели заставить ее лечь под нож пластического хирурга, чтобы исправить «слишком большой нос и рот». Она категорически отказалась, потому что твердо верила в то, что должна оставаться естественной.

5. Наоми Уоттс, 51 год

Наоми Уоттс говорит, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов и инъекциям ботокса. «Конечно, я хочу выглядеть как можно лучше, но я играю персонажей, которые и внешне, и внутренне должны соответствовать своему возрасту. Роли, которые меня интересуют, предполагают наличие жизненного опыта».

6. Брук Шилдс, 54 года

Актриса и модель Брук Шилдс говорит, что очень боится косметических процедур, связанных с каким-либо инвазивным вмешательством, и утверждает, что никогда не прибегала ни к чему подобному. Шилдс говорит, что ее мать впервые сделала подтяжку лица в 40 лет, благодаря чему в 70 она выглядела на пару десятков лет моложе, но в то же время женщина помнит, насколько тяжело проходило восстановление после операции.

7. Джоди Фостер, 57 лет

«Это не для меня, — ответила Джоди Фостер на вопрос о том, не хочет ли она убрать морщинки возле глаз. — Я не имею ничего против тех, кто прибегает к косметическим процедурам. Но что касается меня, то лучше уж пусть кто-то скажет, что у меня некрасивый нос, чем отметит неудачную работу пластического хирурга».

8. Дженнифер Гарнер, 47 лет

В интервью одному из глянцевых журналов мать 3 детей и одна из самых красивых голливудских актрис Дженнифер Гарнер сказала, что никогда не прибегала и не собирается прибегать к уколам красоты: «У меня большой лоб, и я не хочу становиться похожей на гигантскую льдину».

9. Сара Джессика Паркер, 54 года

На протяжении своей карьеры Сара Джессика Паркер не раз становилась жертвой нападок из-за нестандартной внешности. Актриса говорит, что раньше это причиняло ей беспокойство, однако сегодня она гораздо больше переживает за свою семью и карьеру, а волнения по поводу красоты остались в прошлом. Более того, звезда «Секса в большом городе» уверена, что ей не нужны какие-либо омолаживающие процедуры, поскольку считает, что в киноиндустрии внешняя привлекательность все больше и больше отходит на задний план.

10. Ванесса Паради, 47 лет

Одна из самых знаменитых актрис и певиц Франции, чья карьера началась еще в подростковом возрасте, говорит, что никогда не прибегала к косметическим процедурам и не обращалась к пластическим хирургам. По словам Ванессы Паради, она не испытывает неудобств по поводу своей внешности, поскольку не работает в Голливуде и не чувствует давления извне.

11. Вайнона Райдер, 48 лет

Актерская карьера Вайноны Райдер сегодня переживает новый взлет — с 2016 года она играет одну из главных ролей в популярном сериале «Очень странные дела», который принес ей немало наград. Актриса считает, что в киноиндустрии очень распространен эйджизм и стареющим артистам порой тяжело найти работу. Однако когда речь идет о ней самой, Райдер говорит, что ей очень нравится стареть, и людям, которые предлагают ей убрать морщины на лбу, отвечает: «Ни в коем случае, ведь я так долго их ждала!»

12. Дженнифер Коннелли, 49 лет

Актриса и мать 3 детей Дженнифер Коннели, в списке работ которой, помимо прочего, оскароносный фильм «Игры разума», говорит, что счастье и благополучие для нее важнее всего прочего. По ее мнению, многие люди идут на косметические процедуры и мучительные пластические операции, только чтобы соответствовать стандартам красоты, навязанным обществом.

13. Джейми Ли Кертис, 61 год

В своей статье для одного из новостных изданий Джейми Ли Кертис писала: «Есть много вещей, к которым слово „против“ очень подходит. Против бедности, против дискриминации, против угнетения. Но почему против старения? Это такой же естественный этап эволюции каждого человека, как уплата налогов или смерть».

14. Джессика Лэнг, 70 лет

Джессика Лэнг дебютировала на большом экране в 1976 году, сыграв главную героиню в фильме «Кинг-Конг». За этой лентой последовали большие работы в известных картинах, например «Тутси», однако затем в течение долгих лет ее карьера была на спаде. В 2010-х она вернула себе былую славу благодаря съемкам в нескольких сезонах «Американской истории ужасов», доказав тем самым, что морщины — совсем не помеха большим ролям.