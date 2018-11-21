14 штампов из кино, которые встречаются чаще, чем кактусы в пустыне
Порой смотришь фильм — и не покидает ощущение, что все это ты где-то уже видел. А через пару часов, когда голова уже вроде бы отвлеклась от таких мыслей, вспоминаешь: этот поворот событий был еще там-то, и там-то, и еще, кажется, там...
Вместе с вами AdMe.ru решил вспомнить некоторые популярные клише из фильмов и сериалов, которые встречаются так часто, что зрители уже просто устали их замечать.
1. «Проклятая» фотография
Проверено не на одном фильме: герои, рассказывающие во время батальных сцен о своих планах, долго не живут. А если персонаж смотрит на старенькую фотографию своей семьи и вспоминает приятные моменты, его убивают буквально через пару минут.
2. Лечебные одеяла
Невероятно, но факт: если в фильме к пострадавшим приезжают медики, то первое, что они делают, — укрывают людей одеялами. И неважно, насколько сильны повреждения, полученные героями. Одеяло — в первую очередь, а уже затем все остальное.
3. Эффект Золушки
Если вы простая девушка из бедной семьи, грезите о красивой жизни и ждете настоящую любовь, вам очень повезло. К концу фильма вы обязательно встретите своего принца, преобразитесь или воплотите в жизнь свою давнюю мечту. Конечно, на пути к счастью вам придется преодолеть преграды, но будьте уверены: все закончится хорошо.
4. Чудесное преображение
Пожалуй, в Голливуде не бывает некрасивых женщин. Бывают те, кто пока еще не раскрыл себя. Если вы не слишком привлекательны, не стоит отчаиваться. С высокой вероятностью вам предстоит преобразиться и стать настоящей красавицей. А если вы уже первая красотка, но нынешние подруги немного не дотягивают до этого уровня, именно вам предстоит открыть для них мир моды и стиля.
5. Хороший коп — разведенный коп
Так уж повелось в криминальных и детективных фильмах, что хороший коп — одинокий волк на страже порядка. Он или не женат и обитает в холостяцком логове, или его бросила жена, уехав к другому вместе с ребенком, потому что для хорошего копа работа на первом месте, а дом — на втором. А еще у таких парней часто замечается сильный стресс, который периодически глушится пристрастиями к чему-нибудь запретному.
6. Маньяки-фетишисты
Маньяки в фильмах и сериалах обычно страдают каким-нибудь расстройством (действительно, кто бы в здравом уме пошел махать пилой направо и налево). Но помимо этого они также страдают отсутствием логики и почему-то хранят именно в своем доме не одну, не две, а множество улик преступлений. Довольно часто у таких героев есть доска или стена, на которую они прикрепляют всякие странные снимки и ими любуются.
7. Молодые женщины-ученые
В киношных лабораториях все стерильно и оборудовано по последним технологиям. Много стекла и белого цвета. А еще там практически никогда не работают «тетушки» — все женщины молоды, подтянуты, опрятны и обладают приятной внешностью. А дамы в возрасте встречаются крайне редко (может, потому что в секретных лабораториях на пенсию уходят в 40 лет).
8. Неодинокий герой
Если вы хороши собой и являетесь главным героем боевика, без крутой подружки вам не обойтись. Если сейчас в вашей жизни нет возлюбленной, то к концу фильма она появится с большой вероятностью.
9. Мастера маскировки
Лайфхак от преступников и тех, кто хочет изменить внешность. Если вы прячетесь от кого-то и хотите оставаться незамеченным, лучший выход — солнечные очки. Надев очки, вы сразу становитесь невидимым, незаметным и очень крутым. Аналогичным эффектом шапки-невидимки обладает обыкновенная кепка.
10. Удивительные свойства погоды
Обычно фильмы не приемлют полумер. Если идет дождь, то обязательно проливной, чтобы герои не успели спрятаться и вымокли до нитки. Если гроза, то с такой молнией, что все на несколько метров вокруг освещается, будто от прожектора. Если на улице ночь, то обязательно полнолуние (видимо, луна придает картине загадочности и драматизма).
11. Тот, кто не держит язык за зубами, быстро умирает
Если второстепенный герой сообщает главному по телефону о том, что знает что-то важное, и просит о встрече, чтобы все рассказать, — до встречи он гарантированно не доживет. Ну или доживет, но все равно ничего не успеет передать, потому что умрет на руках главного героя.
12. Игра, которая перерастает в настоящие чувства
Игра в любовь — один из самых известных сюжетов для романтических фильмов и комедий. Герои — просто хорошие друзья, которые решают «повстречаться». В итоге игра превращается в реальность и они по-настоящему влюбляются друг в друга.
Кстати, если герои ненавидят друг друга в начале фильма, велика вероятность, что к концу фильма они также будут вместе.
13. Удивительные автомобили
То, что случается с машинами в фильмах, давно перестало удивлять автолюбителей. Несмотря на то, что происходит все вопреки законам логики. Нет ничего проще, чем угнать машину: соедините два уже зачищенных проводочка — и в путь. Но будьте внимательны: любая авария или пара выстрелов из пистолета по автомобилю обязательно закончатся взрывом.
14. Финальный поцелуй
Финальный поцелуй главных героев на фоне красивого пейзажа. Что может быть прекраснее? И стандартнее.
А какие штампы из кино постоянно подмечаете вы? Рассказывайте в комментариях.