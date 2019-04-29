14 свежих сериалов, на которые не жалко потратить майские праздники

9 3

77

3.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

2019 год щедр на продолжения популярных сериалов: уже на экранах «Игра престолов», «Настоящий детектив» и «Миллиарды», совсем скоро вернется «Сотня», а фанаты «Рассказа служанки» и «Очень странных дел» с нетерпением ждут лета. Но с таким обилием полюбившихся историй мы рискуем пропустить новые достойные проекты.

Мы в AdMe.ru пересмотрели десятки трейлеров и выбрали 14 свежих сериалов, которые вам наверняка захочется добавить в свой список обязательных к просмотру.

Притворство (The Act)

Премьера: 20 марта 2019 года Непростая история, в которой мать с делегированным синдромом Мюнхаузена с энтузиазмом ищет у своей дочери болезни. Она настолько убедительна, что вовлекает в это даже врачей. Но что произойдет, когда дочь поймет, что мама далеко не «лучшая подруга, которая просто хочет защитить»? Тема синдрома Мюнхаузена недавно обсуждалась в сериале «Острые предметы», но здесь она раскрыта глубже и основана на реальных событиях. Наверное, это и делает драму более пугающим, но при этом затягивающим зрелищем.

Покои (Chambers)

Премьера: 26 апреля 2019 года Девушка по имени Саша пытается узнать, кому принадлежало донорское сердце, которое спасло ей жизнь. Правда, в ходе расследования она не только знакомится с семьей прежней «владелицы» органа, но и перестает узнавать себя. С этого момента сериал превращается в мистико-психологический хоррор. Судя по трейлеру, перед сном его лучше не смотреть. В сериале появляется Ума Турман — редкий гость в подобных проектах. Актриса исполнила роль матери девушки, чье сердце теперь бьется в груди Саши.

Джентльмен Джек (Gentleman Jack)

Премьера: 22 апреля 2019 года Анна Листер — общительная и остроумная девушка, увлекающаяся альпинизмом и обожающая путешествия. Не похоже на кисейную барышню из XIX века? Но это далеко не все странности Анны. Еще она стала первой женщиной, открыто заявившей о своих любовных предпочтениях. Основываясь на сохранившихся дневниках Листер, сериал рассказывает, как жилось девушке, настолько не похожей на других, что ее прозвали «джентльменом Джеком». Приятным бонусом станут викторианские костюмы, впечатляющие интерьеры и щепотка британского юмора.

Жертва (The Victim)

Премьера: 9 апреля 2019 года Первая героиня сериала — Анна Дин, для которой после потери сына время словно остановилось. Она вышла замуж второй раз, родила ребенка, но ее воспоминания свежи, а боль не утихла и спустя 15 лет. Второй персонаж — трудолюбивый семьянин Крейг Майерс, ставший жертвой жестокого нападения, после того как в интернете в нем узнали известного убийцу детей. Какая между ними связь и кто здесь реальная жертва? Сериал покатает зрителей на эмоциональных американских горках, прежде чем дать ответ на этот вопрос.

Горячая зона (The Hot Zone)

Премьера: 27 мая 2019 года Вдохновленный реальными событиями сериал от National Geographic рассказывает о том, как вирус Эбола попал на территорию США вместе с обезьянами из Африки. Так он передался людям, и ученым пришлось искать способ предотвратить смертоносную эпидемию на двух континентах. Кстати, эта история должна была стать сюжетом полнометражного фильма под руководством именитого Ридли Скотта еще в середине 90-х годов. Помешали проблемы со сценарием. Но талант Скотта пригодился и в этом проекте — он стал одним из исполнительных продюсеров.

Невыразимое (Unspeakable)

Премьера: 9 января 2019 года Если лихорадка Эбола кажется чем-то экзотичным и редким, то вирусы из этой драмы ближе, чем можно себе представить. Сериал также снят по мотивам событий, произошедших в Канаде в начале 1980-х годов. Тогда тысячи людей оказались заражены ВИЧ и гепатитом С после переливания крови. Сюжет сконцентрирован на трагических историях 2 семей, их надежде и одновременно отчаянии, борьбе с болезнью и бессилии перед нею.

Кодекс (The Code)

Премьера: 9 апреля 2019 года Наверняка у каждого любителя сериалов в личном рейтинге найдется процедурная драма — медицинская, полицейская или юридическая. И если обычно в последнем подвиде главными героями становятся адвокаты, то в «Кодексе» нас ждет что-то новенькое. Каждый здесь чтец, жнец и на дуде игрец, а точнее прокурор, адвокат, следователь, а заодно и морской пехотинец. Сериал покажет, легко ли военным юристам удается менять амплуа и отражается ли крепкая армейская дружба на непредвзятости суда.

Во тьме (In the Dark)

Премьера: 4 апреля 2019 года Создатели сериала решили изобразить жизнь слепых людей довольно нетипично. Мерфи — девушка, лишенная одного из важнейших органов чувств, зато не обделенная чувством юмора. Пока она ведет не самый здоровый образ жизни, знакомится с мужчинами и прячется от их жен под стеклянными столами, сериал — сплошная комедия. Но когда убивают ее друга, она решает найти преступника, и мы практически погружаемся в детектив. Удастся ли упорной Мерфи с собакой-поводырем раскрыть дело, несмотря на то что она постоянно находится во тьме?

Выскочка (Shrill)

Премьера: 15 марта 2019 года Эта история девушки, которая ищет способы изменить свою жизнь, не меняя свое тело, похоже, нашла положительный отклик у зрителей: не успел выйти 1-й сезон сериала, как его продлили на 2-й. Сюжет этой комедии с ноткой бодипозитива достаточно бытовой: забота о родителях, взаимоотношения с коллегами и боссом, попытки наладить личную жизнь и найти гармонию с собой. И кажется, Энн справится с любой проблемой благодаря обаянию и чувству юмора.

Общество (The Society)

Премьера: 10 мая 2019 года Таинственным образом компания школьников оказывается в точной копии своего города, где от родителей не осталось и следа. Вполне ожидаемо, что подростки не упускают возможности закатить череду веселых вечеринок и отрываться до упаду, почувствовав вкус свободы. Вот только счастье их продлится недолго. Совсем скоро им придется приложить немало усилий, чтобы просто выжить.

Враг внутри (The Enemy Within)

Премьера: 25 февраля 2019 года Главную роль здесь сыграла Дженнифер Карпентер — актриса, хорошо знакомая любителям сериалов благодаря «Декстеру». Ее героиня — Эрика Шепард — личность многогранная: блестящая бывшая сотрудница ЦРУ, отбывающая пожизненное заключение в тюрьме. Но ей все же удастся покинуть свою камеру, когда Уиллу Китону, агенту ФБР, понадобится помощь в поимке опасного и неуловимого преступника, которого Эрика слишком хорошо знает.

Виски Кавалер (Whiskey Cavalier)

Премьера: 28 февраля 2019 года В этом сериале зрителей тоже ждет история 2 агентов спецслужб, вынужденных работать вместе: Уилла Чейза из ФБР и Фрэнки Троубридж из ЦРУ. Жарких перестрелок и горячих драк здесь предостаточно, но юмора, пожалуй, еще больше. Уилл по прозвищу Виски — мужчина тонкой душевной организации, рассылающий среди ночи имейлы коллегам с просьбой посоветовать музыку для расставания. А Фрэнки — женщина-кремень, не подпускающая никого ближе чем на пушечный выстрел. Смогут ли они стать командой и ежедневно спасать мир?

Уэйн (Wayne)

Премьера: 16 января 2019 года 10-серийный проект, выпущенный YouTube, с изрядной долей кровавого экшена и юмора, в создании которого приняли участие авторы «Дэдпула». Судя по положительным отзывам зрителей, им пришлась по вкусу история про 16-летнего Уэйна и его подругу, отправившихся в путешествие из Бостона во Флориду. И все ради старенького автомобиля, который давным-давно был украден у отца подростка.

Ханна (Hanna)

Премьера: 29 марта 2019 года Британский сериал стал телевизионным ремейком боевика «Ханна. Совершенное оружие» 2011 года. Создатели ТВ-шоу постарались раскрыть характер персонажей, посвятить зрителя в предысторию и не забыть об экшене. В центре сюжета — девочка-подросток, которую воспитывал и обучал навыкам выживания вдали от цивилизации бывший агент ЦРУ. И, кажется, пришла пора Ханне выяснить правду о том, кто она на самом деле.

Какой из сериалов вам уже не терпится посмотреть? А может, вам есть что добавить в наш список новинок?