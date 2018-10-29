14 детей-актеров, которые давно выросли, но совсем не изменились

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Профессия актера подразумевает постоянные перевоплощения в самые разные образы. Удивительно, как при этом некоторые кинозвезды сохраняют неизменными черты своей внешности с юных лет.

AdMe.ru предлагает взглянуть на 14 взрослых знаменитостей, которые с детства играют в кино и совсем не меняются с годами.

1. Кристина Риччи

15-летняя Кристина снялась в «Каспере», фильме о добром привидении. А 19 лет спустя почти не изменившаяся актриса появилась на экране в образе Лиззи Борден — главной героини ленты «Лиззи Борден взяла топор».

2. Джозеф Гордон-Левитт

В 15 лет Гордон-Левитт получил роль в сериале «Третья планета от Солнца», который сделал актера знаменитым и принес ему несколько кинопремий. Сегодня Джозеф не только востребованный актер, но еще и режиссер, продюсер и композитор.

3. Скарлетт Йоханссон

Скарлетт играет в кино с 10 лет. Одной из самых ярких подростковых ролей актрисы стала роль Ребекки в «Призрачном мире» — экранизации одноименного графического романа. В последние годы для большинства кинолюбителей Йоханссон — героиня уже других комиксов.

4. Элайджа Вуд

Элайджа снимается в кино с раннего детства. Одна из его наиболее ярких подростковых работ — роль в молодежном фильме ужасов «Факультет». Спустя 19 лет в сериале «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» мы видим все такое же молодое лицо Вуда.

5. Бьянка Лоусон

Первой яркой работой Бьянки на экране была второстепенная роль в популярном сериале 90-х «Баффи — истребительница вампиров». На момент съемок Бьянке было 18 лет. Сегодня актрисе 39, и она почти не изменилась. Лоусон продолжает сниматься в сериалах. Одна из последних ее работ — роль в многосерийной картине «Королева сахарных плантаций».

6. Кристен Стюарт

Задолго до того, как стать главной героиней «Сумерек», Кристен Стюарт исполняла небольшие роли в кино. Первой заметной работой юной актрисы стала роль в фильме «Безопасность вещей». Спустя 15 лет в ленте «Персональный покупатель» Стюарт все так же юна.

7. Томас Броди-Сангстер

После нескольких маленьких ролей в сериалах Томас дебютировал в большом кино в картине «Реальная любовь». Спустя 15 лет Броди-Сангстер — востребованный голливудский актер, сохранивший свои милые детские черты лица.

8. Вайнона Райдер

К моменту выхода фильма «Смертельное влечение» у 18-летней Вайноны за плечами было уже 4 роли в кино. С тех пор прошло уже почти 30 лет, и, кажется, время не властно над Райдер. Сейчас ее можно увидеть в популярном сериале «Очень странные дела», а последний фильм с ее участием — «Как женить холостяка».

9. Фредди Хаймор

Этот юный актер прославился ролью Чарли Бакета в экранизации повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Сегодня Фредди Хаймор играет центрального персонажа в сериале «Хороший доктор».

10. Риз Уизерспун

Кинодебют Риз состоялся, когда ей было 15 лет. Ее первая работа — роль Дани Трант в фильме «Человек на Луне». С тех пор Уизерспун сыграла в более чем 30 фильмах и сериалах. В картине «В гостях у Элис» глаза 41-летней актрисы излучают все тот же юношеский задор.

11. Эль Фэннинг

Малышка Эль блистает на экране с 2-летнего возраста. Она исполнила главную роль в картине «Фиби в Стране чудес», когда ей было 10. Спустя годы в фильме «За мечтой» перед нами предстает уже повзрослевшая актриса с все теми же детскими чертами лица.

12. Нил Патрик Харрис

Свои первые шаги на телевидении Нил сделал в 2 года, но настоящий успех к юному актеру пришел после роли доктора Дуги Хаузера в одноименном сериале. Сегодня он наиболее известен по роли Барни Стинсона из ситкома «Как я встретил вашу маму».

13. Мишель Трахтенберг

Первой запоминающейся работой Мишель стала роль Дон Саммерс — сестры Баффи из легендарного сериала. Спустя 17 лет Мишель ничуть не изменилась. Одной из последних ее работ в кино была роль в фильме «Писака».

14. Элисон Ханниган