14 деталей, которые мы не заметили в последнем сезоне «Игры престолов»

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Как ни грустно это признавать, «Игра престолов» закончилась. Можно по-разному относиться к развязке, но не стоит забывать о том, какое огромное количество людей трудилось над шоу — создатели оставили не только киноляпы, но и множество любопытных отсылок и деталей.

AdMe.ru собрал самые интересные из них, чтобы вы могли еще разок окунуться в атмосферу любимого сериала. Конечно же, статья полна спойлеров!

1. Мелисандра — всего лишь третий персонаж, который умирает своей смертью

«Игра престолов» не зря прославилась своей жестокостью: герои погибали самыми ужасными способами. В это сложно поверить, но Мелисандра стала всего лишь третьим персонажем, который умер своей смертью: до нее такой чести удостоились лорд Риверрана Хостер Талли и мейстер Эймон Таргариен. Согласитесь, кончина Красной Женщины была весьма эффектной и логичной: она выполнила свою миссию и ушла на тот свет достойно.

2. Кинжал, которым хотели убить Брана, в итоге спас ему жизнь

Кинжал из валирийской стали, которым Арья убила Короля Ночи, имеет очень интересную историю. Именно им пытались убить Брана еще в 1-м сезоне. Тогда его спасли Кейтилин Старк и лютоволк Лето. Кинжал принадлежал Петиру Бейлишу, который убедил Кейтилин, что он якобы принадлежал Тириону Ланнистеру — его и обвинили в покушении на Брана. Это в конечном счете и развязало Войну пяти королей. В результате всех перипетий кинжал возвращается к Мизинцу, который отдает его Брану Старку, а Бран в свою очередь дарит оружие Арье.

3. Дейенерис была спасена с помощью меча из валирийской стали дома Тарли

Помните, в 7-м сезоне Дейенерис предоставила шанс Рэндиллу Тарли и его сыну Дикону преклонить колени, чтобы избежать казни, но они отказалась это сделать, и она сожгла их? Это были отец и брат Сэма Тарли. В их семье веками хранился фамильный меч из валирийской стали Губитель Сердец. Именно его забирает Сэм, когда уходит из дома, а в 8-м сезоне перед битвой с мертвецами отдает его Джораху. Орудуя мечом семейства Тарли, Джорах защищал Дейенерис, оставшуюся на земле без дракона, и фактически спас ей жизнь.

4. У Тириона и Бронна был один и тот же арбалет

Арбалет, который Бронну дал Квиберн для убийства Тириона и Джейме, выбран неспроста: именно из него Тирион когда-то убил своего отца. Кстати, этот же арбалет когда-то принадлежал Джоффри.

5. Один и тот же балкон

Многие сокрушались, что во время нападения на Королевскую Гавань в 5-й серии Серсея просто стояла на балконе и ничего не предпринимала. Однако здесь есть небольшая пасхалка: с этого же места в конце 6-го сезона Серсея наблюдала за тем, как на воздух взлетела септа Бейлора вместе со всеми ее врагами. Только вот тогда это был момент триумфа для Серсеи, а на этот раз — безоговорочное поражение.

6. Параллели между первой и последней сценами сериала

Сериал начинается со сцены, в которой 3 всадника отправляются в разведку за Стену, и заканчивается он точно такой же сценой, только всадники уже другие и идут вместе с одичалыми, да и положение за Стеной совсем иное. Кстати, путники выходят из Черного замка, а вот Король Ночи разрушил Стену у Восточного Дозора — именно по этой причине нам показали неповрежденную Стену.

7. Джон оседлал дракона, названного в честь его отца

Дейенерис назвала своих драконов в честь самых важных мужчин в своей жизни: Дрогона — в честь мужа Дрого, Визериона — брата Визериса, а Рейгаля — в честь брата по имени Рейгар. Рейгар Таргариен, как мы знаем, был настоящим отцом Джона Сноу. Тем интереснее то, что Сноу оседлал дракона, названного в честь Рейгара.

8. Тирион неоднократно предлагает спастись в Пентосе

В далеком 4-м сезоне Тирион предлагал своей любовнице Шае сбежать в Пентос. Тогда девушка отказалась, и конец этой истории был печален. В 8-м сезоне Тирион сделал то же самое для Джейме и Серсеи: приготовил для них лодку, освободил Джейме и вновь предложил им спастись в Пентосе. К тому же подобным образом Тирион вернул Джейме свой долг: тот однажды так же спас его из заключения. Увы, никто до Пентоса по совету Тириона так и не добрался.

9. Похожие короны

Взгляните внимательнее на корону Сансы во время ее коронации: пожалуй, она довольно сильно напоминает корону ее главного врага Серсеи.

10. Пророчество Серсеи все-таки сбылось. И желание Джейме тоже

Поклонники сериала строили множество догадок о том, как погибнет Серсея, но, пожалуй, создатели киносаги всех обыграли. Согласно пророчеству, королева должна была погибнуть от рук «валонкара», то есть младшего брата. Дословно предсказание звучит так: «А когда ты утонешь в слезах, придет валонкар и сомкнет руки на твоем белом горле, и выдавит из тебя жизнь». Можно сказать, что пророчество сбылось: Джейме, который младше своей сестры на несколько минут, действительно сомкнул руки, прежде чем оба были погребены под обломками. Кстати, как-то раз Джейме рассказал Бронну, что хотел бы умереть на руках любимой женщины. Что ж, и это сбылось.

11. Сбылось и видение Дейенерис

Во 2-м сезоне Дейенерис оказалась в Доме Бессмертных, где к ней пришло видение: она входит в полуразрушенный тронный зал Красного замка, падает снег (или пепел?). Девушка подходит к трону, но не успевает его коснуться. В последней серии мы видим, как ее видение сбылось и кхалиси наконец-то коснулась своего престола.

12. Камео создателей сериала

В 4-м эпизоде мы видим сцену, в которой Тормунд нахваливает Джона Сноу. За его спиной стоят несколько одичалых и Давос. Среди этих одичалых спрятались создатели и шоураннеры «Игры престолов» Дэн Уайсс и Дэвид Бениофф.

13. Книга, которую принес Сэм в конце сериала, названа так неспроста

Во время 1-го Малого совета Сэм Тарли приносит летопись, повествующую о событиях с момента смерти короля Роберта — то есть обо всем, что мы увидели в сериале. Сэм помог сделать название книги более поэтичным, и она получила наименование «Песнь Льда и Пламени» — как и цикл книг Джорджа Мартина, по которым снят сериал.

14. Король Бран Сломленный использует знак Трехглазого ворона

На броне Бриенны можно увидеть знак нового короля: Бран выбрал символом Трехглазого ворона, а не волка Старков, как можно было бы предположить.

Остались ли вы довольны последним сезоном сериала? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях.