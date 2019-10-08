14 анимационных фильмов для тех, кто хочет отвлечься от своих проблем (Осторожно: беспощадный юмор)

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Мы смотрим мультфильмы для того, чтобы расслабиться и избавиться от стресса, которого хватает в нашей повседневной жизни. Но если вы думаете, что видели уже все хорошие анимационные фильмы и вас ничем не проймешь, то вот вам 14 действительно шикарных мультиков, которые лучше смотреть в одиночестве. Черный юмор, небанальный сюжет и продуманные диалоги — то, что нужно в конце рабочего дня.

Мы в AdMe.ru могли и пропустить что-то новенькое, так что не стесняйтесь, пишите нам в комментариях свои варианты.

Новая интерпретация старой доброй сказки «Золушка». Корабль «Мегарид» вот уже 15 лет стоит пришвартованным в порту Неаполя. После смерти отца-ученого девушка Мия, которую называют Кошка-Золушка, остается на попечении мачехи. Вместе с наркоторговцем Сальваторе Ло Джусто по прозвищу Король мачеха решает забрать наследство девушки. Рейтинг IMDb — 6,8

Китайский нуар, номинант на «Золотого медведя». В центре сюжета — парень Сяо Чжан со своей невестой, которые делают пластические операции. Однако после неудачной пластики они нуждаются еще в одной процедуре, но на нее нет денег. Сяо Чжан крадет миллион юаней у криминального авторитета, но все планы парочки рушатся, когда по их следу отправляется перехватчик. Рейтинг IMDb — 6,5

Сюжет этого мультика состоит из двух тесно переплетающихся историй. Первая рассказывает об индийской принцессе из эпоса «Рамаяна» Сите, которую муж Рама обвинил в измене. И теперь несчастная героиня вынуждена доказывать ему свою верность: она пытается вернуть любовь и вымолить прощение. Вторая история разворачивается в Сан-Франциско и носит автобиографический характер: автор мультфильма рассказывает про свою жизнь. Рейтинг IMDb — 7,6

Человек по прозвищу Бугай — профессиональный киллер, прошедший войны во Вьетнаме, Южной Африке, Никарагуа, Афганистане и Ираке. За 30 лет он побывал почти во всех горячих точках, а в последнее время перешел на наемные убийства. Бугай получает свой последний заказ от дона Сони Калабрии — мафиози в Америке. Поняв, что дело оказалось слишком сложным, киллер требует огромную сумму за выполнение задания. Сначала дон соглашается на все условия, но потом, увы, не желает прощаться со своими деньгами. Как следствие, Бугай оказывается втянутым в сумасшедшую авантюру, из которой мало кто сможет выбраться живым. Рейтинг IMDb — 6,4

Победитель и номинант более 30 европейских фестивалей. Мультфильм был признан лучшим анимационным фильмом на Annie Awards 2012, а также на Premios Goya 2012 победил в номинации «Лучший адаптированный сценарий». Трогательная история дружбы двух пожилых друзей из дома престарелых — Эмилио и Мигеля. Когда Эмилио ставят диагноз — болезнь Альцгеймера на ранней стадии, Мигель придумывает авантюрный план, чтобы помочь другу избежать страшной участи — оказаться на последнем этаже дома престарелых, откуда не возвращаются. Рейтинг IMDb — 7,6

Автобиографический мультфильм, основанный на реальных событиях, рассказывает истории 5 женщин из семьи Сигне Баумане (режиссера-аниматора). Конец 1920-х, латышская красавица Анна выходит замуж за мужчину старше нее на 30 лет. Из-за ревности новоиспеченный муж прячет молодую супругу в домике в лесу, где она рожает ему 8 детей. Великая депрессия, приход к власти Советов, потом нацистской Германии, а затем опять Советской Республики сильно влияют на ее моральное состояние. Сигне, внучка Анны, через много лет после ее смерти пытается изучить историю своего рода и понять, что же на самом деле случилось с бабушкой. Рейтинг IMDb — 7,7

В копилке «Конгресса» — премия Европейской киноакадемии за лучший анимационный фильм 2013 года. Картина, снятая по мотивам повести Станислава Лема «Футурологический конгресс», состоит из постановочной и анимационной частей. Главная героиня — стареющая актриса Робин Райт — дает разрешение киностудии Miramount на использование своего образа, и теперь Miramount благодаря цифровому сканированию может создавать фильмы с Робин без ее непосредственного участия и согласия. Во 2-й части картины, полностью нарисованной, она попадает в иную реальность и пытается разыскать своего сына. Рейтинг IMDb — 6,5

Кода-то давно в средней школе обыкновенного корейского города ученики создали свою строгую иерархию. Кён-мин и Чон-сук оказались в классе самых уязвимых учеников-изгоев под названием «свиньи», над которыми издевались. А правящая верхушка одноклассников дала себе наименование «собаки». По прошествии 15 лет Кён-мин и Чон-сук возвращаются в школу, чтобы узнать шокирующую правду. Рейтинг IMDb — 6,7

Очень мрачное кино (Film Noir), 2007, США, Сербия

Главный герой просыпается около убитого полицейского, а в своей руке видит орудие преступления. С ужасом осознавая, что не помнит абсолютно ничего, он пытается восстановить цепь событий и узнать, что же произошло на самом деле. Все становится намного запутаннее, когда дело приближается к развязке. Рейтинг IMDb — 6,4

Сюжет строится на истории реинкарнаций двух главных героев — Джанаины и Абегара, которые начали проходить свой жизненный цикл перерождений с 1566 года, пронося любовь сквозь новые воплощения и эпохи в течение 600 лет. Сначала это была жизнь в индейском племени, потом рабство, затем они стали преступниками и наконец агентами из будущего. Рейтинг IMDb — 7,3

Алоис Небель работает диспетчером на железнодорожной станции где-то на чешской границе, вдалеке от цивилизации. Его жизнь протекает неспешно и спокойно, несмотря на мучающие его галлюцинации (наследство пережитого военного детства). Но однажды на его пути попадается странный человек, один в один похожий на персонажа из его кошмаров. Рейтинг IMDb — 6,7

Все начинается с того, что главный герой, отличающийся, прямо скажем, весьма вздорным характером, обнаруживает у себя крылья. Все попытки избавиться от них заканчиваются провалом, и он становится объектом насмешек у завсегдатаев бара, в котором проводит почти всю свою жизнь. Спустя некоторое время человек замечает, что его поведение резко меняется и становится действительно ангельским, но надо ли ему это? Рейтинг IMDb — 7

В этом анимационном фильме 5 новелл, связанных с проявлением страха темноты. Каждая часть раскрывает определенный сюжет из детских кошмаров, от которых по-настоящему бегут мурашки по коже. И речь не только про отсутствие света. Рейтинг IMDb — 6,7