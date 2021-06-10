14 актеров, которые были в шаге от того, чтобы сыграть ключевых персонажей в «Гарри Поттере»

При подборе актеров для таких громких проектов, как «Гарри Поттер», на выбор продюсеров влияет большое количество факторов. И если специалисты попадают в яблочко, то прочная эмоциональная связь между зрителями и персонажами гарантирована. Когда артист полностью сливается с ролью, трудно отделить экранный образ от реальности. Например, сложно представить себе кого-то другого на месте Дэниела Рэдклиффа в роли Гарри Поттера и Эммы Уотсон в роли Гермионы Грейнджер. И хотя многие думают, что эти актеры были рождены для своих ролей, мало кто знает, что судьба героев саги могла сложиться совсем иначе.

Мы в AdMe.ru большие фанаты поттерианы и сегодня хотим поделиться очередной порцией фактов о мире магии и волшебства. Также приглашаем вас в параллельную вселенную, в которой вы увидите, как бы выглядели любимые нами волшебники, если бы актерский состав был совершенно другим. А в конце статьи вас ждет бонус.

1. Иэн Маккеллен — Альбус Дамблдор

Сэр Иэн Маккеллен известен своей потрясающей актерской игрой в многочисленных театральных постановках, а также в таких лентах, как «Властелин колец» и «Код да Винчи». Ему предложили роль Альбуса Дамблдора в 2002 году после печального известия о смерти Ричарда Харриса, исполнившего роль одного из величайших волшебников в первых двух частях. Маккеллену пришлось принять сложное решение — отвергнуть предложение. Дело в том, что в свое время Ричард Харрис сказал Маккеллену, что тот блестяще владеет актерской техникой, но ему не хватает творческого энтузиазма. Маккеллен же не смог продолжить работу актера, который не считал его игру достаточно убедительной. И несмотря на прямо противоположное мнение поклонников артиста, именно Майкл Гэмбон получил эту роль.

2. Сирша Ронан — Полумна Лавгуд

Сирша Ронан завоевала популярность после съемок в полнометражных лентах «Милые кости» и «Маленькие женщины». А знали ли вы, что она пробовалась на роль Полумны Лавгуд? В конечном счете роль досталась Эванне Линч, которую Дж. К. Роулинг назвала идеально подходящей для этой роли. Сирша, в свою очередь, призналась, что была разочарована новостью. Она дала интервью, в котором отметила, что на тот момент была еще подростком, но все равно надеялась сыграть в «Гарри Поттере», так как считала, что это лучшая работа на свете. Сегодня, когда у Сирши в копилке уже 4 номинации на «Оскар», мы задаемся вопросом, как бы выглядела Полумна в ее исполнении и как бы она дополнила франшизу.

3. Лиам Эйкен — Гарри Поттер

Изначально именно Лиам Эйкен, один из протагонистов американского телесериала «Лемони Сникет: 33 несчастья», должен был сыграть Гарри Поттера. Но слово Роулинг поменяло исход событий. Писательница настояла на том, чтобы все роли исполнялись британскими актерами. Это условие сразу исключило участие Эйкена и открыло двери для Дэниела Рэдклиффа, получившего судьбоносную роль, когда ему едва исполнилось 11 лет. По информации британского издания The Guardian, Дж. К. Роулинг даже позвонила Крису Коламбусу, режиссеру первых двух частей, чтобы убедиться, что Эйкен не получит роль. Для Роулинг было важно сохранить верность оригинальной истории и как можно достовернее передать дух Англии. К сожалению, мы никогда не узнаем, смог бы Эйкен сыграть лучше, чем Рэдклифф, который, безусловно, проделал грандиозную работу.

4. Робин Уильямс — Рубеус Хагрид

История повторилась вновь, когда на роль Хагрида было предложено взять американского актера. Английская писательница оказала сильное влияние на выбор съемочной группы и смогла добиться поставленной цели: актерский состав, полностью состоящий из британских актеров, действительно придал фильмам особую атмосферу. Так что Робину Уильямсу не суждено было воплотить на экране харизматичного великана, которого мастерски сыграл Робби Колтрейн. Но мы уверены, что, как и Колтрейн, Уильямс справился бы с ролью на ура.

5. Хелен Маккрори — Беллатриса Лестрейндж

Великая и ужасная Беллатриса Лестрейндж могла появиться на экранах в исполнении Хелен Маккрори. Актриса была родом из Великобритании, поэтому причин для отклонения ее кандидатуры изначально не было. Однако съемки «Гарри Поттера» пришлись на первые месяцы беременности звезды драматического сериала «Острые козырьки», и Маккрори пришлось уступить роль Хелене Бонем Картер, игра которой оказалась выше всяких похвал. Тем не менее Маккрори не собиралась сдаваться и, к счастью, вернулась в актерский состав заключительных трех фильмов в роли Нарциссы Малфой.

6. Генри Кавилл — Седрик Диггори

Еще задолго до роли Супермена, которая принесла Кавиллу всемирную известность, дела у него складывались не так радужно. По правде говоря, актеру пришлось уступить Роберту Паттинсону не 1, а 2 раза. Многие знают, что у него были все шансы на роль Эдварда Каллена, одного из главных героев «Сумерек». А вот о его попытке завоевать роль Седрика Диггори в «Гарри Поттере и Кубке огня» мало кому известно. Он даже был первым фаворитом Стефани Майер, создательницы вселенной серии романов. Но в итоге оба кастинга прошли успешно только для Паттинсона. Кавилл воспринял отказы как хороший опыт, а жизнь показала, что всему свое время и место, поэтому лучше не торопить события.

7. Хэтти Джонс — Гермиона Грейнджер

Перед продюсерами встал трудный выбор: Хэтти Джонс, звезда полнометражного фильма «Мадлен», или Эмма Уотсон, на тот момент еще никому не известная актриса. Обе девушки в равной степени подходили на роль одной из самых умных волшебниц Хогвартса. Интересно, что Эмма произвела настолько сильное впечатление на кастинг-директора Джанет Хиршенсон, что неосознанно повлияла на конечное решение. Хиршенсон верила, что именно эта юная актриса смогла бы в полной мере воплотить образ «зануды-отличницы», и попала в самое яблочко. Уотсон завоевала сердца зрителей благодаря своим актерским навыкам и эмпатии, а представить Гермиону в исполнении другой актрисы уже довольно сложно. В одном из интервью Хиршенсон рассказывала, что Уотсон была выбрана практически за считанные секунды: «Нас было шестеро, и мы буквально ахнули, как только увидели Эмму. Это было примерно так: „Ого! Кажется, она получила эту роль!“».

8. Джейми Кэмпбелл Бауэр — Том Реддл (Лорд Волан-де-Морт в детстве)

Актер, по всей видимости, является большим поклонником проектов в жанре фэнтези: помимо участия в таких картинах, как «Сумерки» и «Орудия смерти: Город костей», Кэмпбелл Бауэр сыграл Грин-де-Вальда в первой части «Гарри Поттера и Даров Смерти» и в одном из приквелов серии фильмов о юном волшебнике «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Но немногие знают, что он также пробовался на роль Тома Реддла в 6-й части саги и даже появился на страницах журнала Teen Vogue. Причины отклонения его кандидатуры остаются неизвестными. А сама роль, как известно, досталась Фрэнку Диллейну.

9. Эдди Редмэйн — Том Реддл (Лорд Волан-де-Морт в подростковом возрасте)

Джейми Кэмпбелл Бауэр был не единственным, кто хотел сыграть молодого Лорда Волан-де-Морта, заклятого врага Гарри Поттера. Эдди Редмэйн тоже провалил пробы на роль одного из главных злодеев. Однако его терпение было вознаграждено: ему доверили роль Ньюта Саламандера, главного героя франшизы «Фантастические твари и где они обитают». В одном интервью Эдди признался, что хоть и не получил обратную связь после прослушивания, в течение нескольких лет надеялся, что его пригласят на роль одного из членов семьи Уизли. Как известно, этого не произошло. К счастью, этот талантливый актер со временем идеально вписался во вселенную Дж. К. Роулинг. Ну а роль Тома Реддла в «Гарри Поттере и Тайной комнате» досталась Кристиану Коулсону.

10. Тильда Суинтон — Сибилла Трелони

Все знают, что преподавательницу прорицания Сибиллу Трелони сыграла обладательница двух «Оскаров» Эмма Томпсон. Однако изначально на эту роль звали другую обладательницу золотой статуэтки Тильду Суинтон, которая отказалась от предложения. Если оглянуться назад, кажется, что актриса приняла поспешное решение, но в одном интервью она объяснила, что не хотела быть частью саги, которая романтизирует жизнь в школе-интернате: «Я считаю, что там дети растут в суровых условиях, которые мешают обучению». Каждый волен выбирать, что ему по душе, но факт остается фактом: актриса воплотила бы героиню так же блестяще, как это сделала Эмма.

11. Джейсон Айзекс — Златопуст Локонс

Джейсон Айзекс, также известный как исполнитель роли Люциуса Малфоя, сначала пробовался на роль полукровки Златопуста Локонса. Но продюсеры посчитали, что Айзекс гораздо лучше подходит на роль отца Драко Малфоя и по совместительству одного из сильнейших противников Гарри Поттера. Интересно, что в тот же период времени актер был задействован в съемках «Питера Пэна» в роли Капитана Крюка, поэтому не хотел, чтобы за ним закрепился образ двух злодеев из детских фильмов, и отказался от первого предложения. К счастью для поттероманов, семья актера убедила его сыграть волшебника с длинными светлыми волосами. «На выходных меня завалили звонками все, кого я знал: племянники, крестники, а затем и родители, — поделился Айзекс. — Они настояли на том, чтобы я взялся за роль, но не потому, что заботились о моей карьере, а потому, что хотели побывать на съемочной площадке!» — добавил он, смеясь.

12. Кейт Уинслет — Елена Когтевран

Когда продюсеры задумались над нетривиальным завершением саги, которое должно было быть продумано до мелочей, они погрузились в поиски актрисы, которая бы передала величие Елены Когтевран. Ее появление было коротким, но очень важным. Имя Кейт Уинслет возглавляло список кандидаток, но ее агент отклонил роль, даже не посоветовавшись с самой актрисой. Поэтому Серую Даму сыграла не менее талантливая Келли Макдональд.

13. Томас Броди-Сангстер — Рон Уизли

Томас Броди-Сангстер признался, что пробовался на роль Рона Уизли, но его затмил Руперт Гринт — рыжеволосый мальчуган, хорошо известный поклонникам франшизы. Несмотря на провал, актер, известный своей ролью в фильме «Моя ужасная няня», подчеркнул, что первый тяжелый опыт в индустрии развлечений научил его относиться к прослушиваниям с большей долей оптимизма. Как говорится, нет худа без добра.

14. Том Фелтон — Рон Уизли и Гарри Поттер

В это трудно поверить, но прежде чем прославиться в роли Драко Малфоя, Том Фелтон пробовался на роли Рона Уизли и Гарри Поттера. Хоть актер и не прошел кастинги, он утверждает, что между ним, Дэниелом Рэдклиффом и Рупертом Гринтом никогда не было зависти или соперничества. Напротив, он очень благодарен им за шанс попасть в актерский состав в роли Драко. И такое распределение ролей нельзя назвать ошибочным, поскольку каждый из актеров по-настоящему вжился в свою роль.

Бонус: автору истории о «мальчике, который выжил» предлагали роль матери Гарри Поттера

Между Дж. К. Роулинг и Джеральдин Сомервилль действительно есть определенное сходство. Скорее всего, продюсеры экранизации саги хотели, чтобы писательница исполнила роль Лили Поттер в «Гарри Поттере и философском камне», поскольку она отлично подходила по типажу. Однако Роулинг вежливо отклонила приглашение: «Создатели фильма предложили мне сыграть Лили Поттер в первой части, но я не рождена, чтобы быть актрисой, даже если для этого надо просто стоять и махать рукой. Я бы все испортила». Так что да, у нас мог бы быть шанс увидеть Роулинг на большом экране.