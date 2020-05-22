14 актеров, которые были уволены во время съемок фильма

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Получить роль в фильме, а уж тем более главную, — задача не из простых. Но иногда удержать за собой заветное место в проекте бывает еще сложнее. Тем более что случаев, когда одного актера заменяли другим до начала съемок, во время них и даже на стадии монтажа, Голливуд знает предостаточно. От такого не застрахованы даже звезды первой величины.

AdMe.ru решил навести справки о 14 актерах, которые не понаслышке знают о том, что такое увольнение.

Райан Гослинг, «Милые кости»

Райан Гослинг был утвержден на роль отца семейства в драме Питера Джексона «Милые кости». Однако в фильме актера никто так и не увидел, потому что режиссер уволил его. Причиной стало то, что Гослинг набрал 27 кг для роли, а его об этом никто не просил. Гослинг полагал, что так его персонаж будет выглядеть более аутентично (они с Джексоном не обговаривали этот момент). «Я объявился на съемочной площадке, и выяснилось, что я все не так понял, — сказал актер. — В итоге я остался толстым и безработным». На его место взяли Марка Уолберга.

Энн Хэтэуэй, «Немножко беременна»

В 2007 году Энн Хэтэуэй утвердили на роль в фильме «Немножко беременна», которая позже досталась Кэтрин Хайгл. Актрису заменили до начала съемок, потому что она и режиссер Джадд Апатоу имели разное видение сцены появления на свет ребенка: последний хотел использовать реальные кадры с рожающими женщинами для создания иллюзии ее родов. Позже Энн внесла ясность в суть их разногласия. «Джадд был прав, включив этот фрагмент в фильм, — сказала кинозвезда. — Я не была несогласна с самой этой сценой. Моя проблема заключалась в том, что у меня не было опыта материнства, поэтому я не знала, как себя надо при этом чувствовать».

Терренс Ховард, «Железный человек — 2»

Терренс Ховард заключил сделку на съемки в 3 частях «Железного человека». По условиям контракта, ему должны были платить фиксированную сумму за каждую картину, но перед съемками второго фильма Ховарду сообщили, что он получит только восьмую часть того, что ему изначально обещали. Актера такое положение вещей не устроило, а режиссер в свою очередь заявил, что они смогут обойтись и без его участия. В итоге Терренса Ховарда заменили на Дона Чидла.

Стюарт Таунсенд, «Властелин колец»

Стюарт Таунсенд должен был сыграть Арагорна в экранизации «Властелина колец», однако за день до начала съемок его попросили на выход. Режиссер картины Питер Джексон посчитал, что актер все же слишком молод для этой роли. И это несмотря на то, что Таунсенд уже на протяжении 2 месяцев тренировался и репетировал. Чем все закончилось, вы знаете: Вигго Мортенсен исполнил эту роль и благодаря ей завоевал большую популярность.

Роберт Дауни — младший, «Гравитация»

Роберт Дауни — младший провел несколько дней на съемочной площадке технотриллера «Гравитация», но в конце концов от его услуг были вынуждены отказаться. Сам режиссер Альфонсо Куарон поделился позже: «Роберт — фантастический актер, особенно если дать ему свободно дышать на площадке, импровизировать, что-то менять. Когда мы уточнили все технологические аспекты „Гравитации“, стало понятно, что это станет большим препятствием для его манеры игры». В итоге роль отошла Джорджу Клуни.

Джулианна Мур, «Сможете ли вы меня простить?»

Именно Мур изначально должна была сыграть писательницу Ли Израэль в фильме «Сможете ли вы меня простить?». Однако этого не произошло, как любят говорить в Голливуде, из-за творческих разногласий. Актриса в одном из интервью подчеркнула, что она не уходила из проекта, ее уволила режиссер Николь Холофсенер. «Да, правда такова, — сказала Мур. — Думаю, что ей не нравилось то, что я делала. Ее представление о том, какой должна быть героиня, отличалось от того, какой себе ее представляла я, поэтому она меня уволила». Роль в итоге перешла к Мелиссе Маккарти, которая получила за нее номинацию на «Оскар».

Джуди Гарленд, «Долина кукол»

Актриса Джуди Гарленд, известная по роли Дороти в «Волшебнике страны Оз», не смогла создать о себе хорошее впечатление, работая над картиной «Долина кукол». По сообщениям очевидцев, с ней было сложно работать, а финальной точкой стал момент, когда она заперлась у себя в гримерной и отказывалась оттуда выходить. В итоге роль Эллен Лоусон досталась Сьюзен Хэйворд.

Кевин Спейси, «Карточный домик», «Все деньги мира»

Скандал о сексуальных домогательствах, который разгорелся вокруг Кевина Спейси, стоил ему карьеры. Его популярного персонажа Фрэнка Андервуда из сериала «Карточный домик» оперативно убили, а все сцены с актером в готовящемся к выходу фильме «Все деньги мира» в авральном режиме переснимали с другой кинозвездой — Кристофером Пламмером.

Саманта Мортон, «Она»

К великому сожалению Мортон, режиссер Спайк Джонз уже на стадии постпродакшена решил, что голосом очаровательного искусственного интеллекта должна говорить другая актриса. Тогда к участию в проекте привлекли Скарлетт Йоханссон, а Мортон осталась не у дел. «Саманта была с нами на съемочной площадке и прекрасно себя проявила, — позже отметил Джонз. — Однако при монтаже мы поняли, что то, что нужно для этого персонажа, отличается от того, что мы создали вместе с Самантой».

Сильвестр Сталлоне, «Полицейский из Беверли-Хиллз»

«Полицейский из Беверли-Хиллз» стал одним из самых громких фильмов в карьере Эдди Мерфи. Но всего этого могло бы не произойти: изначально роль детектива Акселя Фоули была предложена Сильвестру Сталлоне. Однако актер сам поставил крест на своих перспективах сыграть в картине: после того как ему прислали сценарий, он решил переписать свою роль. Стоит ли говорить, что это решение не понравилось студии?

Колин Ферт, «Приключения Паддингтона»

После того как Ферт закончил озвучку Паддингтона, продюсеры решили, что зрелый тон британской кинозвезды не подходит для молодого невинного медведя. В результате от его услуг пришлось отказаться, а на его место был приглашен актер помоложе — Бен Уишоу.

Джеймс Ремар, «Чужие»

Изначально роль капрала Дуэйна Хикса в научно-фантастическом фильме Джеймса Кэмерона «Чужие» должен был исполнить Джеймс Ремар. Однако он был уволен спустя неделю после начала съемок. Причиной послужил арест актера за хранение наркотиков. После этого инцидента режиссер решил не связываться с Ремаром и взял на его место Майкла Бина.

Кел О’Нил, «Нефть»

Актеру Келу О’Нилу пришлось несладко во время работы над нашумевшей картиной Пола Томаса Андерсона «Нефть». Режиссер снял его с роли, когда фильм уже вовсю снимали. Официальная версия гласит, что они попросту не сработались. Вместо О’Нила к участию в проекте был привлечен Пол Дано, и у него на подготовку было всего 4 дня.

Меган Фокс, «Трансформеры-3: Темная сторона Луны»

Многие зрители, должно быть, заметили, что актриса Меган Фокс, блиставшая в первых двух фильмах о трансформерах, в продолжении не засветилась. Дело в том, что ее уволили после череды нелестных комментариев в адрес режиссера фильма Майкла Бэя. В частности, она сравнила Бэя с Гитлером и сказала, что работать с ним — сущий кошмар. В итоге в проект пригласили сниматься другую красотку — Роузи Хантингтон-Уайтли.

Увольнение какого из этих актеров, на ваш взгляд, было ошибкой? Доводилось ли вам самим проходить через что-то подобное?