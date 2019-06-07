14 актеров и актрис, которые неожиданно сменили амплуа, и это явно пошло им на пользу

  • 4
    3
  • 20
  • 2
  • 6k

Говорят, что самый ценный дар для актеров и актрис — это умение перевоплощаться. Однако часто бывает так, что за артистом закрепляется определенный образ, который потом сложно изменить. Зрители ждут привычных работ, режиссеры предлагают однотипные роли, а актеру хочется показать свой многогранный талант.

AdMe.ru составил список известных актеров и актрис, которые удачно вышли из привычного амплуа и стали сниматься в нетипичных для себя ролях. Кто-то сменил комедию на более серьезный жанр, а кто-то решил оставить драмы ради боевиков и триллеров.

1. Мелисса Маккарти

Мелисса Маккарти начинала свою карьеру как стендап-комик, поэтому неудивительно, что за ней надолго закрепился образ комедийной актрисы.

В основном зрители запомнили ее как обаятельную толстушки Молли из сериала «Майк и Молли». Далее последовали весьма успешные роли в комедиях «Девичник в Вегасе», «Тэмми», «Копы в юбках». Тем удивительнее было появление Маккарти в серьезном драматическом фильме «Сможете ли вы меня простить?» в прошлом году, где она сыграла писательницу Ли Израэль. За эту роль она даже удостоилась номинации на премию «Оскар».

2. Лиам Нисон

В начале кинокарьеры Нисону отлично удавались драматические роли. Поклонники надолго запомнили его в образе Оскара Шиндлера, который спасал евреев по время Второй мировой войны, в фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера». За эту работу актер был номинирован на «Оскар». Далее последовали не менее успешные проекты: «Майкл Коллинз», «К-19» и «Банды Нью-Йорка».

В более зрелом возрасте Нисон довольно неожиданно сменил амплуа и все чаще стал сниматься в боевиках в образе брутального героя, который лихо расправляется с плохими парнями. В качестве наиболее ярких примеров можно привести его работы в таких фильмах, как «Заложница», «Воздушный маршал», «Пассажир» и «Снегоуборщик».

3. Эмма Стоун

Сейчас в это довольно трудно поверить, но Эмма Стоун начинала как комедийная актриса. Ее заметили после второстепенной роли в комедии «SuperПерцы» и стали предлагать роли смешной и милой девчонки. Только через 4 года она наконец снялась в серьезном фильме «Прислуга». Эта картина стала началом движения к сложным драматическим работам, которые удавались Стоун намного лучше комедийных.

Позднее за роль второго плана в фильме «Бердмэн» она была номинирована на премию «Оскар», а 2 года спустя получила заветную статуэтку как лучшая актриса в фильме «Ла-Ла Ленд». На сегодняшний день Стоун считается одной из самых перспективных актрис Голливуда.

4. Мэттью Макконахи

Творческий путь этого актера был непрост. Начинал он с триллеров, но обрел известность и любовь поклонников, снимаясь в романтических комедиях. В конце 90-х и начале нулевых Макконахи воспринимали исключительно как слащавого парня с красивой улыбкой. Только в 2011 году, после съемок в фильме «Линкольн для адвоката», Мэттью доказал, что он талантливый драматический актер, который отлично умеет перевоплощаться.

После этого Макконахи стали предлагать по-настоящему интересные и сильные роли, раскрывшие его потенциал. Его работы в фильмах «Далласский клуб покупателей», «Интерстеллар», «Настоящий детектив» навсегда избавили актера от образа ловеласа с отличной фигурой.

5. Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон получила широкую известность благодаря роли в популярном комедийном сериале «Друзья». Однако Энистон довольно долго воспринималась продюсерами и режиссерами исключительно как идеальная героиня романтических комедий. Несколько лет она снималась в однотипных картинах вроде «Только она единственна», «Объект моего увлечения», «Хорошая девочка».

В 2005 году Дженнифер начинает понемногу отходить от привычного комедийного амплуа, снявшись в триллере «Цена измены». Однако самую неожиданную и сильную роль актриса исполнила в психологической драме «Торт». Этот фильм оказался совершенно новым словом в творчестве Энистон.

6. Шайа Лабаф

Шайа Лабаф ворвался в мир Голливуда очень стремительно и так же резко сменил привычный образ. Молодой звезде «Трансформеров» и нового «Индианы Джонса» прочили блестящее будущее в блокбастерах. Однако Лабаф был не согласен с такой перспективой, он хотел проявить свой актерский талант и показать, что способен на большее.

Лабаф начал поиски нового образа, стал сниматься у независимых режиссеров, играя совершенно не типичные для себя роли. Одно время в СМИ даже появлялась информация, что Шайа немного не в себе. Лабаф действительно чудил и делал странные вещи, но потом он объяснил это творческим поиском своего нового «я». Кажется, его старания увенчались успехом: он снялся в криминальной драме «Самый пьяный округ в мире», в громком проекте Ларса фон Триера «Нимфоманка» и в военной драме «Ярость».

7. Кейт Хадсон

Кейт Хадсон начала свою карьеру со съемок в молодежных комедиях. В нулевых она появлялась в основном в романтических комедиях и мелодрамах: «Как отделаться от парня за 10 дней», «Модная мамочка», «Война невест» с Энн Хэтэуэй.

Потом актриса попробовала сменить направление и сыграла в мюзикле «Девять» вместе с Пенелопой Крус, Николь Кидман и Софи Лорен. Это положило начало ее новым творческим успехам. Позднее Хадсон отлично справилась с драматической ролью в картине «Главное — не бояться», а также запомнилась зрителям своей игрой в трагикомедии «Хотел бы я быть здесь» и триллере «Легкие деньги».

8. Джона Хилл

2 года назад Джона Хилл поразил поклонников не только своим обновленным внешним видом, но и весьма неожиданной сменой амплуа. Долгое время Хилл играл забавных пухляков в комедиях типа «Мачо и ботан» и даже был номинирован на Teen Choice Awards в категории «Лучший комедийный актер» за роль в фильме «SuperПерцы».

Однако потом Джона стал выбирать более серьезные проекты, где можно было раскрыть свой талант в полной мере. Первым шагом стала одна из главных ролей в криминальной комедии «Парни со стволами». Затем последовала и вовсе неожиданная для Хилла роль в картине «Не волнуйся, он далеко не уйдет», которая раскрыла глубокий драматический потенциал актера. Сейчас Джона Хилл пробует себя на режиссерском поприще.

9. Сандра Буллок

Сандра Буллок начинала как актриса романтических комедий. Первые ее работы были не очень успешными — сейчас мало кто вспомнит такие картины, как «Корпорация „Религия“», «Любовный напиток № 9» и «То, что называют любовью».

Взлет карьеры Буллок начался с фильма «Скорость», где она играет вместе с Киану Ривзом. Потом ненадолго Сандра вновь возвращается к комедийному образу в фильме «Мисс Конгениальность». Тем не менее наиболее яркими оказались ее работы в драмах. За главную роль в фильме «Невидимая сторона» актриса была удостоена премий «Оскар» и «Золотой глобус». Потом были сильные роли в таких картинах, как «Жутко громко и запредельно близко», «Гравитация» и «Птичий короб».

10. Стив Карелл

Стив Карелл начинал со второстепенных ролей и до недавнего времени был известен исключительно как комедийный актер. Зрители запомнили его по фильмам «Сорокалетний девственник», «Эта дурацкая любовь», «Безумное свидание» и т. д.

Все изменилось в 2014 году, после выхода в прокат драмы «Охотник на лис», в которой Карелл сыграл владельца частной команды по вольной борьбе Джона Дюпона. Критики высоко оценили эту работу актера и номинировали его на «Оскар». Потом Карелл снялся у Вуди Аллена в мелодраме «Светская жизнь», в драмах «Власть» и «Красивый мальчик», окончательно закрепив за собой статус прекрасного драматического актера.

11. Бен Стиллер

Слава комедийного актера пришла к Бену после того, как он начал вести юмористическую передачу на MTV под названием «Шоу Бена Стиллера». В конце 90-х, после комедии «Все без ума от Мэри», где Стиллер снялся вместе с Камерон Диас, его стали приглашать на главные роли в высокобюджетные комедии. Среди наиболее известных работ можно припомнить «Знакомство с родителями», «Дюплекс», «Знакомство с Факерами», «Образцовый самец». Причем в последнем фильме Бен выступил еще и в роли режиссера.

Но Стиллер решил взяться за независимое кино, искал себя в новых жанрах, снялся в драме «Гринберг», а потом все же нашел золотую середину. Настоящим успехом оказалась мелодрама «Тайная жизнь Уолтера Митти», рассказывающая о скромном мужчине, который мечтает о фантастических подвигах. Далее последовали не менее успешные проекты «Истории семьи Майровиц» и «Статус Брэда».

12. Роберт Паттинсон

Кажется, в то, что Роберту Паттинсону удастся избавиться от образа рокового красавца-вампира Эдварда из «Сумерек», не верил даже сам актер. Он возвращался к этой роли 4 раза и не раз признавался, что одно и то же амплуа вызывает у него дискомфорт.

Позднее актер старался играть разноплановые роли, чтобы доказать, что он уже вырос из подростковых историй и способен на большее. Сначала он сыграл в драме «Воды слонам!» с Кристофом Вальцем, потом попробовал свои силы в артхаусе «Космополис» и триллере «Миссия: Черный список». Последняя работа Паттинсона — роль в фантастическом фильме «Высшее общество». После такого богатого послужного списка Роберта уже сложно ассоциировать с его персонажем из «Сумерек».

13. Мишель Уильямс

Мишель Уильямс всегда считалась серьезной актрисой и претендовала на «Оскар» 4 раза: дважды как лучшая актриса (за фильмы «Валентинка» и «7 дней и ночей с Мэрилин») и дважды как лучшая актриса второго плана (за «Манчестер у моря» и «Горбатую гору»). Мишель отлично удавались глубокие драматические роли, полные внутреннего трагизма.

Тем не менее в прошлом году она отошла от своего привычного амплуа и сыграла в двух нетипичных для себя картинах — в легкой комедии «Красотка на всю голову» и в кинокомиксе «Веном».

14. Том Круз

Карьера Тома Круза складывалась весьма удачно. Его заметил Фрэнсис Форд Коппола и пригласил сниматься в драме «Изгои». В 26 лет Круз сыграл в культовой драме «Человек дождя», а потом блестяще исполнил роль искалеченного ветерана Вьетнамской войны в картине «Рожденный 4 июля». Правда, в 1996 году Круз снялся в роли спецагента в фильме «Миссия невыполнима», но все же в основном в его карьере преобладали драмы и психологические триллеры. Далее были не менее знаковые работы у лучших режиссеров: «С широко закрытыми глазами», «Ванильное небо», «Последний самурай».

Однако в 2004 году Том неожиданном появился в образе киллера в фильме «Соучастник». С этого момента Круза все чаще можно увидеть в различных боевиках, фантастических картинах и криминальных триллерах.

А у вас есть любимые актеры, которые неожиданно сменили амплуа?

  • 4
    3
  • 20
  • 2
  • 6k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль