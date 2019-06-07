14 актеров и актрис, которые неожиданно сменили амплуа, и это явно пошло им на пользу

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Говорят, что самый ценный дар для актеров и актрис — это умение перевоплощаться. Однако часто бывает так, что за артистом закрепляется определенный образ, который потом сложно изменить. Зрители ждут привычных работ, режиссеры предлагают однотипные роли, а актеру хочется показать свой многогранный талант.

AdMe.ru составил список известных актеров и актрис, которые удачно вышли из привычного амплуа и стали сниматься в нетипичных для себя ролях. Кто-то сменил комедию на более серьезный жанр, а кто-то решил оставить драмы ради боевиков и триллеров.

1. Мелисса Маккарти

Сначала: «Майк и Молли», «Девичник в Вегасе», «Поймай толстуху, если сможешь»

«Майк и Молли», «Девичник в Вегасе», «Поймай толстуху, если сможешь» Потом: «Сможете ли вы меня простить?» Мелисса Маккарти начинала свою карьеру как стендап-комик, поэтому неудивительно, что за ней надолго закрепился образ комедийной актрисы. В основном зрители запомнили ее как обаятельную толстушки Молли из сериала «Майк и Молли». Далее последовали весьма успешные роли в комедиях «Девичник в Вегасе», «Тэмми», «Копы в юбках». Тем удивительнее было появление Маккарти в серьезном драматическом фильме «Сможете ли вы меня простить?» в прошлом году, где она сыграла писательницу Ли Израэль. За эту роль она даже удостоилась номинации на премию «Оскар».

2. Лиам Нисон

Сначала: «Список Шиндлера», «До и после», «Отверженные»

«Список Шиндлера», «До и после», «Отверженные» Потом: «Заложница», «Ночной беглец», «Снегоуборщик» В начале кинокарьеры Нисону отлично удавались драматические роли. Поклонники надолго запомнили его в образе Оскара Шиндлера, который спасал евреев по время Второй мировой войны, в фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера». За эту работу актер был номинирован на «Оскар». Далее последовали не менее успешные проекты: «Майкл Коллинз», «К-19» и «Банды Нью-Йорка». В более зрелом возрасте Нисон довольно неожиданно сменил амплуа и все чаще стал сниматься в боевиках в образе брутального героя, который лихо расправляется с плохими парнями. В качестве наиболее ярких примеров можно привести его работы в таких фильмах, как «Заложница», «Воздушный маршал», «Пассажир» и «Снегоуборщик».

3. Эмма Стоун

Сначала: «SuperПерцы», «Мальчикам это нравится», «Отличница легкого поведения»

«SuperПерцы», «Мальчикам это нравится», «Отличница легкого поведения» Потом: «Прислуга», «Ла-Ла Ленд», «Бердмен», «Фаворитка» Сейчас в это довольно трудно поверить, но Эмма Стоун начинала как комедийная актриса. Ее заметили после второстепенной роли в комедии «SuperПерцы» и стали предлагать роли смешной и милой девчонки. Только через 4 года она наконец снялась в серьезном фильме «Прислуга». Эта картина стала началом движения к сложным драматическим работам, которые удавались Стоун намного лучше комедийных. Позднее за роль второго плана в фильме «Бердмэн» она была номинирована на премию «Оскар», а 2 года спустя получила заветную статуэтку как лучшая актриса в фильме «Ла-Ла Ленд». На сегодняшний день Стоун считается одной из самых перспективных актрис Голливуда.

4. Мэттью Макконахи

Сначала: «Эд из телевизора», «Свадебный переполох», «Парни побоку»

«Эд из телевизора», «Свадебный переполох», «Парни побоку» Потом: «Киллер Джо», «Далласский клуб покупателей», «Интерстеллар», «Море соблазна» Творческий путь этого актера был непрост. Начинал он с триллеров, но обрел известность и любовь поклонников, снимаясь в романтических комедиях. В конце 90-х и начале нулевых Макконахи воспринимали исключительно как слащавого парня с красивой улыбкой. Только в 2011 году, после съемок в фильме «Линкольн для адвоката», Мэттью доказал, что он талантливый драматический актер, который отлично умеет перевоплощаться. После этого Макконахи стали предлагать по-настоящему интересные и сильные роли, раскрывшие его потенциал. Его работы в фильмах «Далласский клуб покупателей», «Интерстеллар», «Настоящий детектив» навсегда избавили актера от образа ловеласа с отличной фигурой.

5. Дженнифер Энистон

Сначала: «Друзья», «Только она единственная», «Притворись моей женой»

«Друзья», «Только она единственная», «Притворись моей женой» Потом: «Цена измены», «Торт», «Желтые птицы» Дженнифер Энистон получила широкую известность благодаря роли в популярном комедийном сериале «Друзья». Однако Энистон довольно долго воспринималась продюсерами и режиссерами исключительно как идеальная героиня романтических комедий. Несколько лет она снималась в однотипных картинах вроде «Только она единственна», «Объект моего увлечения», «Хорошая девочка». В 2005 году Дженнифер начинает понемногу отходить от привычного комедийного амплуа, снявшись в триллере «Цена измены». Однако самую неожиданную и сильную роль актриса исполнила в психологической драме «Торт». Этот фильм оказался совершенно новым словом в творчестве Энистон.

6. Шайа Лабаф

Сначала: «Константин: Повелитель тьмы», «Трансформеры», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»

«Константин: Повелитель тьмы», «Трансформеры», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» Потом: «Уолл-стрит: Деньги не спят», «Самый пьяный округ в мире», «Война» Шайа Лабаф ворвался в мир Голливуда очень стремительно и так же резко сменил привычный образ. Молодой звезде «Трансформеров» и нового «Индианы Джонса» прочили блестящее будущее в блокбастерах. Однако Лабаф был не согласен с такой перспективой, он хотел проявить свой актерский талант и показать, что способен на большее. Лабаф начал поиски нового образа, стал сниматься у независимых режиссеров, играя совершенно не типичные для себя роли. Одно время в СМИ даже появлялась информация, что Шайа немного не в себе. Лабаф действительно чудил и делал странные вещи, но потом он объяснил это творческим поиском своего нового «я». Кажется, его старания увенчались успехом: он снялся в криминальной драме «Самый пьяный округ в мире», в громком проекте Ларса фон Триера «Нимфоманка» и в военной драме «Ярость».

7. Кейт Хадсон

8. Джона Хилл

9. Сандра Буллок

10. Стив Карелл

Сначала: «Брюс Всемогущий», «Безумное свидание», «Эта дурацкая любовь»

«Брюс Всемогущий», «Безумное свидание», «Эта дурацкая любовь» Потом: «Охотник на лис», «Игра на понижение», «Красивый мальчик» Стив Карелл начинал со второстепенных ролей и до недавнего времени был известен исключительно как комедийный актер. Зрители запомнили его по фильмам «Сорокалетний девственник», «Эта дурацкая любовь», «Безумное свидание» и т. д. Все изменилось в 2014 году, после выхода в прокат драмы «Охотник на лис», в которой Карелл сыграл владельца частной команды по вольной борьбе Джона Дюпона. Критики высоко оценили эту работу актера и номинировали его на «Оскар». Потом Карелл снялся у Вуди Аллена в мелодраме «Светская жизнь», в драмах «Власть» и «Красивый мальчик», окончательно закрепив за собой статус прекрасного драматического актера.

11. Бен Стиллер

12. Роберт Паттинсон

Сначала: «Гарри Поттер и Кубок огня», «Сумерки», «Переходный возраст»

«Гарри Поттер и Кубок огня», «Сумерки», «Переходный возраст» Потом: «Воды слонам!», «Коспополис», «Хорошее время», «Высшее общество» Кажется, в то, что Роберту Паттинсону удастся избавиться от образа рокового красавца-вампира Эдварда из «Сумерек», не верил даже сам актер. Он возвращался к этой роли 4 раза и не раз признавался, что одно и то же амплуа вызывает у него дискомфорт. Позднее актер старался играть разноплановые роли, чтобы доказать, что он уже вырос из подростковых историй и способен на большее. Сначала он сыграл в драме «Воды слонам!» с Кристофом Вальцем, потом попробовал свои силы в артхаусе «Космополис» и триллере «Миссия: Черный список». Последняя работа Паттинсона — роль в фантастическом фильме «Высшее общество». После такого богатого послужного списка Роберта уже сложно ассоциировать с его персонажем из «Сумерек».

13. Мишель Уильямс

Сначала: «Валентинка», «7 дней и ночей с Мэрилин», «Горбатая гора», «Остров проклятых»

«Валентинка», «7 дней и ночей с Мэрилин», «Горбатая гора», «Остров проклятых» Потом: «Красотка на всю голову», «Веном» Мишель Уильямс всегда считалась серьезной актрисой и претендовала на «Оскар» 4 раза: дважды как лучшая актриса (за фильмы «Валентинка» и «7 дней и ночей с Мэрилин») и дважды как лучшая актриса второго плана (за «Манчестер у моря» и «Горбатую гору»). Мишель отлично удавались глубокие драматические роли, полные внутреннего трагизма. Тем не менее в прошлом году она отошла от своего привычного амплуа и сыграла в двух нетипичных для себя картинах — в легкой комедии «Красотка на всю голову» и в кинокомиксе «Веном».

14. Том Круз