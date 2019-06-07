14 актеров и актрис, которые неожиданно сменили амплуа, и это явно пошло им на пользу
Говорят, что самый ценный дар для актеров и актрис — это умение перевоплощаться. Однако часто бывает так, что за артистом закрепляется определенный образ, который потом сложно изменить. Зрители ждут привычных работ, режиссеры предлагают однотипные роли, а актеру хочется показать свой многогранный талант.
AdMe.ru составил список известных актеров и актрис, которые удачно вышли из привычного амплуа и стали сниматься в нетипичных для себя ролях. Кто-то сменил комедию на более серьезный жанр, а кто-то решил оставить драмы ради боевиков и триллеров.
1. Мелисса Маккарти
- Сначала: «Майк и Молли», «Девичник в Вегасе», «Поймай толстуху, если сможешь»
- Потом: «Сможете ли вы меня простить?»
Мелисса Маккарти начинала свою карьеру как стендап-комик, поэтому неудивительно, что за ней надолго закрепился образ комедийной актрисы.
В основном зрители запомнили ее как обаятельную толстушки Молли из сериала «Майк и Молли». Далее последовали весьма успешные роли в комедиях «Девичник в Вегасе», «Тэмми», «Копы в юбках». Тем удивительнее было появление Маккарти в серьезном драматическом фильме «Сможете ли вы меня простить?» в прошлом году, где она сыграла писательницу Ли Израэль. За эту роль она даже удостоилась номинации на премию «Оскар».
2. Лиам Нисон
- Сначала: «Список Шиндлера», «До и после», «Отверженные»
- Потом: «Заложница», «Ночной беглец», «Снегоуборщик»
В начале кинокарьеры Нисону отлично удавались драматические роли. Поклонники надолго запомнили его в образе Оскара Шиндлера, который спасал евреев по время Второй мировой войны, в фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера». За эту работу актер был номинирован на «Оскар». Далее последовали не менее успешные проекты: «Майкл Коллинз», «К-19» и «Банды Нью-Йорка».
В более зрелом возрасте Нисон довольно неожиданно сменил амплуа и все чаще стал сниматься в боевиках в образе брутального героя, который лихо расправляется с плохими парнями. В качестве наиболее ярких примеров можно привести его работы в таких фильмах, как «Заложница», «Воздушный маршал», «Пассажир» и «Снегоуборщик».
3. Эмма Стоун
- Сначала: «SuperПерцы», «Мальчикам это нравится», «Отличница легкого поведения»
- Потом: «Прислуга», «Ла-Ла Ленд», «Бердмен», «Фаворитка»
Сейчас в это довольно трудно поверить, но Эмма Стоун начинала как комедийная актриса. Ее заметили после второстепенной роли в комедии «SuperПерцы» и стали предлагать роли смешной и милой девчонки. Только через 4 года она наконец снялась в серьезном фильме «Прислуга». Эта картина стала началом движения к сложным драматическим работам, которые удавались Стоун намного лучше комедийных.
Позднее за роль второго плана в фильме «Бердмэн» она была номинирована на премию «Оскар», а 2 года спустя получила заветную статуэтку как лучшая актриса в фильме «Ла-Ла Ленд». На сегодняшний день Стоун считается одной из самых перспективных актрис Голливуда.
4. Мэттью Макконахи
- Сначала: «Эд из телевизора», «Свадебный переполох», «Парни побоку»
- Потом: «Киллер Джо», «Далласский клуб покупателей», «Интерстеллар», «Море соблазна»
Творческий путь этого актера был непрост. Начинал он с триллеров, но обрел известность и любовь поклонников, снимаясь в романтических комедиях. В конце 90-х и начале нулевых Макконахи воспринимали исключительно как слащавого парня с красивой улыбкой. Только в 2011 году, после съемок в фильме «Линкольн для адвоката», Мэттью доказал, что он талантливый драматический актер, который отлично умеет перевоплощаться.
После этого Макконахи стали предлагать по-настоящему интересные и сильные роли, раскрывшие его потенциал. Его работы в фильмах «Далласский клуб покупателей», «Интерстеллар», «Настоящий детектив» навсегда избавили актера от образа ловеласа с отличной фигурой.
5. Дженнифер Энистон
- Сначала: «Друзья», «Только она единственная», «Притворись моей женой»
- Потом: «Цена измены», «Торт», «Желтые птицы»
Дженнифер Энистон получила широкую известность благодаря роли в популярном комедийном сериале «Друзья». Однако Энистон довольно долго воспринималась продюсерами и режиссерами исключительно как идеальная героиня романтических комедий. Несколько лет она снималась в однотипных картинах вроде «Только она единственна», «Объект моего увлечения», «Хорошая девочка».
В 2005 году Дженнифер начинает понемногу отходить от привычного комедийного амплуа, снявшись в триллере «Цена измены». Однако самую неожиданную и сильную роль актриса исполнила в психологической драме «Торт». Этот фильм оказался совершенно новым словом в творчестве Энистон.
6. Шайа Лабаф
- Сначала: «Константин: Повелитель тьмы», «Трансформеры», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»
- Потом: «Уолл-стрит: Деньги не спят», «Самый пьяный округ в мире», «Война»
Шайа Лабаф ворвался в мир Голливуда очень стремительно и так же резко сменил привычный образ. Молодой звезде «Трансформеров» и нового «Индианы Джонса» прочили блестящее будущее в блокбастерах. Однако Лабаф был не согласен с такой перспективой, он хотел проявить свой актерский талант и показать, что способен на большее.
Лабаф начал поиски нового образа, стал сниматься у независимых режиссеров, играя совершенно не типичные для себя роли. Одно время в СМИ даже появлялась информация, что Шайа немного не в себе. Лабаф действительно чудил и делал странные вещи, но потом он объяснил это творческим поиском своего нового «я». Кажется, его старания увенчались успехом: он снялся в криминальной драме «Самый пьяный округ в мире», в громком проекте Ларса фон Триера «Нимфоманка» и в военной драме «Ярость».
7. Кейт Хадсон
- Сначала: «Почти знаменит», «Как отделаться от парня за 10 дней», «Война невест», «Жених напрокат»
- Потом: «Убийца внутри меня», «Хотел бы я быть здесь», «Глубоководный горизонт», «Маршалл»
Кейт Хадсон начала свою карьеру со съемок в молодежных комедиях. В нулевых она появлялась в основном в романтических комедиях и мелодрамах: «Как отделаться от парня за 10 дней», «Модная мамочка», «Война невест» с Энн Хэтэуэй.
Потом актриса попробовала сменить направление и сыграла в мюзикле «Девять» вместе с Пенелопой Крус, Николь Кидман и Софи Лорен. Это положило начало ее новым творческим успехам. Позднее Хадсон отлично справилась с драматической ролью в картине «Главное — не бояться», а также запомнилась зрителям своей игрой в трагикомедии «Хотел бы я быть здесь» и триллере «Легкие деньги».
8. Джона Хилл
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- Сначала: «Клик: С пультом по жизни», «Мальчик на троих», «Мачо и ботан», «Нянь»
- Потом: «Парни со стволами», «Не волнуйся, он далеко не уйдет», «Пляжный бездельник»
2 года назад Джона Хилл поразил поклонников не только своим обновленным внешним видом, но и весьма неожиданной сменой амплуа. Долгое время Хилл играл забавных пухляков в комедиях типа «Мачо и ботан» и даже был номинирован на Teen Choice Awards в категории «Лучший комедийный актер» за роль в фильме «SuperПерцы».
Однако потом Джона стал выбирать более серьезные проекты, где можно было раскрыть свой талант в полной мере. Первым шагом стала одна из главных ролей в криминальной комедии «Парни со стволами». Затем последовала и вовсе неожиданная для Хилла роль в картине «Не волнуйся, он далеко не уйдет», которая раскрыла глубокий драматический потенциал актера. Сейчас Джона Хилл пробует себя на режиссерском поприще.
9. Сандра Буллок
- Сначала: «То, что называют любовью», «Любовный напиток № 9», «Мисс Конгениальность»
- Потом: «Невидимая сторона», «Жутко громко и запредельно близко», «Птичий короб»
Сандра Буллок начинала как актриса романтических комедий. Первые ее работы были не очень успешными — сейчас мало кто вспомнит такие картины, как «Корпорация „Религия“», «Любовный напиток № 9» и «То, что называют любовью».
Взлет карьеры Буллок начался с фильма «Скорость», где она играет вместе с Киану Ривзом. Потом ненадолго Сандра вновь возвращается к комедийному образу в фильме «Мисс Конгениальность». Тем не менее наиболее яркими оказались ее работы в драмах. За главную роль в фильме «Невидимая сторона» актриса была удостоена премий «Оскар» и «Золотой глобус». Потом были сильные роли в таких картинах, как «Жутко громко и запредельно близко», «Гравитация» и «Птичий короб».
10. Стив Карелл
- Сначала: «Брюс Всемогущий», «Безумное свидание», «Эта дурацкая любовь»
- Потом: «Охотник на лис», «Игра на понижение», «Красивый мальчик»
Стив Карелл начинал со второстепенных ролей и до недавнего времени был известен исключительно как комедийный актер. Зрители запомнили его по фильмам «Сорокалетний девственник», «Эта дурацкая любовь», «Безумное свидание» и т. д.
Все изменилось в 2014 году, после выхода в прокат драмы «Охотник на лис», в которой Карелл сыграл владельца частной команды по вольной борьбе Джона Дюпона. Критики высоко оценили эту работу актера и номинировали его на «Оскар». Потом Карелл снялся у Вуди Аллена в мелодраме «Светская жизнь», в драмах «Власть» и «Красивый мальчик», окончательно закрепив за собой статус прекрасного драматического актера.
11. Бен Стиллер
- Сначала: «Знакомство с родителями», «Ночь в музее», «Знакомство с Факерами», «Образцовый самец»
- Потом: «Гринберг», «Тайная жизнь Уолтера Митти», «Истории семьи Майровиц», «Статус Брэда»
Слава комедийного актера пришла к Бену после того, как он начал вести юмористическую передачу на MTV под названием «Шоу Бена Стиллера». В конце 90-х, после комедии «Все без ума от Мэри», где Стиллер снялся вместе с Камерон Диас, его стали приглашать на главные роли в высокобюджетные комедии. Среди наиболее известных работ можно припомнить «Знакомство с родителями», «Дюплекс», «Знакомство с Факерами», «Образцовый самец». Причем в последнем фильме Бен выступил еще и в роли режиссера.
Но Стиллер решил взяться за независимое кино, искал себя в новых жанрах, снялся в драме «Гринберг», а потом все же нашел золотую середину. Настоящим успехом оказалась мелодрама «Тайная жизнь Уолтера Митти», рассказывающая о скромном мужчине, который мечтает о фантастических подвигах. Далее последовали не менее успешные проекты «Истории семьи Майровиц» и «Статус Брэда».
12. Роберт Паттинсон
- Сначала: «Гарри Поттер и Кубок огня», «Сумерки», «Переходный возраст»
- Потом: «Воды слонам!», «Коспополис», «Хорошее время», «Высшее общество»
Кажется, в то, что Роберту Паттинсону удастся избавиться от образа рокового красавца-вампира Эдварда из «Сумерек», не верил даже сам актер. Он возвращался к этой роли 4 раза и не раз признавался, что одно и то же амплуа вызывает у него дискомфорт.
Позднее актер старался играть разноплановые роли, чтобы доказать, что он уже вырос из подростковых историй и способен на большее. Сначала он сыграл в драме «Воды слонам!» с Кристофом Вальцем, потом попробовал свои силы в артхаусе «Космополис» и триллере «Миссия: Черный список». Последняя работа Паттинсона — роль в фантастическом фильме «Высшее общество». После такого богатого послужного списка Роберта уже сложно ассоциировать с его персонажем из «Сумерек».
13. Мишель Уильямс
- Сначала: «Валентинка», «7 дней и ночей с Мэрилин», «Горбатая гора», «Остров проклятых»
- Потом: «Красотка на всю голову», «Веном»
Мишель Уильямс всегда считалась серьезной актрисой и претендовала на «Оскар» 4 раза: дважды как лучшая актриса (за фильмы «Валентинка» и «7 дней и ночей с Мэрилин») и дважды как лучшая актриса второго плана (за «Манчестер у моря» и «Горбатую гору»). Мишель отлично удавались глубокие драматические роли, полные внутреннего трагизма.
Тем не менее в прошлом году она отошла от своего привычного амплуа и сыграла в двух нетипичных для себя картинах — в легкой комедии «Красотка на всю голову» и в кинокомиксе «Веном».
14. Том Круз
- Сначала: «Рожденный 4 июля», «Человек дождя», «Ванильное небо», «С широко закрытыми глазами»
- Потом: «Соучастник», «Война миров», «Мумия», «Грань будущего», «Джек Ричер»
Карьера Тома Круза складывалась весьма удачно. Его заметил Фрэнсис Форд Коппола и пригласил сниматься в драме «Изгои». В 26 лет Круз сыграл в культовой драме «Человек дождя», а потом блестяще исполнил роль искалеченного ветерана Вьетнамской войны в картине «Рожденный 4 июля». Правда, в 1996 году Круз снялся в роли спецагента в фильме «Миссия невыполнима», но все же в основном в его карьере преобладали драмы и психологические триллеры. Далее были не менее знаковые работы у лучших режиссеров: «С широко закрытыми глазами», «Ванильное небо», «Последний самурай».
Однако в 2004 году Том неожиданном появился в образе киллера в фильме «Соучастник». С этого момента Круза все чаще можно увидеть в различных боевиках, фантастических картинах и криминальных триллерах.
А у вас есть любимые актеры, которые неожиданно сменили амплуа?
Фото на превью Twilight / Twilight Productions, Good Time / Elara Pictures