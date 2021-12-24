13 звезд, которые одевались как придется, а потом нашли того самого стилиста и теперь выглядят как богини

Одежда иногда говорит о нас даже больше, чем мы хотели бы рассказать, да и сами мы за пару секунд можем многое понять о человеке по его наряду. Знаменитости знают об этом больше, чем кто-либо другой, ведь фотографии их нарядов, стоит лишь раз появиться в них на публике, потом годами обсуждаются в сети. Именно поэтому каждый выход звезды на красную дорожку тщательно готовится, а образом и стилем знаменитых людей занимаются высококлассные специалисты.

Мы в AdMe.ru подыскали яркие примеры того, как может преобразиться женщина, попав в руки опытного стилиста. Иногда даже не верится, что это один и тот же человек. Посмотрите сами.

Меган Фокс

От нынешней иконы стиля Меган Фокс странно слышать, что раньше она не интересовалась модой и наряды подбирала себе сама. Ее откровенный стиль был продолжение амплуа «плохой девчонки», которую она играла в кино. Все изменилось с появлением в ее жизни стилиста Мейв Рейли, которая к тому времени уже одевала Сиару, Приянку Чопру и Хейли Бибер. Мейв избавилась от 95 % гардероба Фокс и создала новый, дерзкий и шикарный образ актрисы, который не остался незамеченным.

Шарлиз Терон

У бывшего фешен-консультанта американского Vogue и помощницы Анны Винтур, знаменитого стилиста Лесли Фримар, клиентов немного, но зато все как на подбор — звезды первой величины: Джулианна Мур, Леа Сейду, Дженнифер Коннелли и Шарлиз Терон. Для последней Лесли создает свежие образы, сочетающие в себе женственность и вызов и сильно контрастирующие с локонами и случайным набором платьев из гардероба Шарлиз прошлых лет.

Зендея

Звезда Лу Роача зажглась в тот момент, когда он начал одевать юную Зендею, малоизвестную актрису ситкомов для детей и подростков. Экстравагантный и смелый стилист превратил свою любимицу в настоящую модную икону, о каждом выходе которой пишут сотни изданий. Лу умело жонглирует ее образами: гладкий хвост и афрокосички, пышные локоны и короткая стрижка, топ из цепей и «мокрое» платье не дают публике опомниться ни на день.

Селин Дион

Селин Дион — еще одна звезда, стиль которой «перезапустил» Лу Роач, дав повод говорить не только о музыке Селин, но и том, как круто она выглядит в свои «50 плюс». Селин и Лу впервые увиделись в 2016 году, и Роач перед встречей был так взволнован, что не мог уснуть. Тогда Дион взяла его с собой в Париж на месяц, где он помогал ей с выбором гардероба. Сейчас дело Лу продолжает стилист Сидни Лопес: оставив в образах певицы экстравагантные детали, она придала ее стилю больше женственности.

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй не всегда гордилась своим стилистом, и поиски того самого человека заняли немало времени. Ее гардеробом занималась известные стилисты Рэйчел Зоуи и Лу Роач, но в последнее время она сотрудничает с Эрин Уолш, облачающей свою клиентку в роскошные женственные платья, словно созданные из жидкого золота.

Тейлор Свифт

Путь Тейлор Свифт от милой исполнительницы кантри-музыки до обладательницы 11 премий «Грэмми», продавшей 50 млн своих альбомов, сопровождался и ее поисками себя в мире моды. Белокурые локоны, цветочные принты и пышные платья принцесс сменили дерзкие мини-шорты на сцене и голливудский шик на красной дорожке. Помог певице в этих переменах стилист Джозеф Кассель Фалконер, который присоединился к команде поп-звезды в 2008 году и работает с ней по сей день.

Тильда Суинтон

Дизайнер Хайдер Акерманн и Тильда Суинтон встретились в 2004 году и с тех пор не расставались. Их отношения не исчерпываются подбором нарядов, это настоящая дружба: они вместе путешествуют и поддерживают друг друга в трудные времена. Аккерман создает экстравагантные наряды специально для Суинтон, и такой тандем дизайнера и актрисы уникален.

Марго Робби

Раньше Марго Робби сотрудничала со стилистом Кристиной Эрлих, поклонницей классического стиля, и появлялась на красных дорожках в облегающих платьях в пол, с декольте и разрезами до бедра. Но в икону стиля Робби превратила другой имиджмейкер — бывший ассистент Анны Винтур Кейт Янг (она также одевает Дакоту Джонсон, Селену Гомес, Сиенну Миллер и Ребекку Фергюсон). Актриса начала работать с Янг 2016 году, и с тех пор в ее гардеробе появились актуальные брючные костюмы и экстравагантные наряды смелых цветов, хотя и о классике Марго не забывает.

Мишель Уильямс

Кейт Янг отвечает также за стиль Мишель Уильямс, и их сотрудничество превратило актрису из Золушки в принцессу: русые волосы сменились на яркий блонд, невнятные локоны — на стрижку четких очертаний, а наряды из простеньких стали роскошными. Низменной остается лишь их длина — Мишель чаще появляется в платьях выше колена, которые подчеркивают ноги, и лишь для красной дорожки выбирает варианты в пол.

Джессика Честейн

Стилем Джессики Честейн c 2011 года занимается стилист Элизабет Стюарт, бывшая сотрудница отдела моды The New York Times и одна из самых влиятельных стилистов Голливуда (также она одевает Джулию Робертс и Аманду Сейфрид). Стюарт создала для актрисы элегантный и женственный стиль, который подчеркнул ее утонченную красоту и рыжий цвет волос.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт — тоже клиент Элизабет Стюарт c 2006 года, и все те элегантные наряды, в которых нам запомнилась актриса, — дело рук ее знаменитого имиджмейкера.

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс, в отличие Кейт Бланшетт, не так постоянна в своих предпочтениях и меняет стилистов довольно часто, как и сам стиль одежды — от ярких мини-платьев до пышных юбок и декольте. В начал карьеры ее одевала Рэйчел Зоуи, с 2015 года Джилл Линкольн и Джордан Джонсон, работающие под псевдонимом Jill + Jordan, а с недавнего времени — стилист Кейт Янг.

Леди Гага

За гардероб Леди Гага отвечают сразу 2 человека — Сандра Амадор и Том Иребут. В 2019 году они возглавили топ-25 самых влиятельных стилистов Голливуда, и именно под их руководством произошла трансформация певицы из эпатажной «матери монстров», как называют Леди Гага фанаты, в гламурную диву, которая каждым своим выходом демонстрирует нам, что такое истинный голливудский шик: сравните, как она выглядела в 2009 и 2021 году.