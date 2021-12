13 звезд, которые одевались как придется, а потом нашли того самого стилиста и теперь выглядят как богини

Меган Фокс

Шарлиз Терон

Зендея

Селин Дион

Энн Хэтэуэй

Тейлор Свифт

Тильда Суинтон

Марго Робби

Мишель Уильямс

Джессика Честейн

Стилем Джессики Честейн c 2011 года занимается стилист Элизабет Стюарт, бывшая сотрудница отдела моды The New York Times и одна из самых влиятельных стилистов Голливуда (также она одевает Джулию Робертс и Аманду Сейфрид). Стюарт создала для актрисы элегантный и женственный стиль, который подчеркнул ее утонченную красоту и рыжий цвет волос.