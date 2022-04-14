13 актеров, которые и раньше были симпатягами, а сейчас просто огонь

В начале творческого пути актеры хотят понравиться и запомниться публике. С возрастом в их взгляде появляется спокойная уверенность: они осознают свою популярность, им больше не нужно искать одобрения. Возможно, именно это делает умудренных опытом мужчин такими привлекательными.

Мы в AdMe.ru хотим показать вам красавчиков, которым никакие молодильные яблоки не нужны, ведь возраст их только красит.

Райан Рейнольдс

Норман Ридус

Зинедин Зидан

Джош Холлоуэй

Брайан Крэнстон

Гийом Кане

Гай Ричи

Зак Брафф

Иэн Глен

Луи Гаррель

Жан Дюжарден

Матье Кассовиц

Терри О’Куинн