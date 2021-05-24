13 ярких династий, которые подарили нам настоящих звезд отечественного кино

Для того чтобы стать популярным актером или актрисой, несомненно, нужен талант. И как же здорово, что порой он передается по наследству. Во всяком случае в артистической среде очень часто дети идут по стопам родителей, и таким образом образуются настоящие творческие династии. К тому же многие дочери и сыновья звезд с ранних лет знают тонкости профессии, поскольку порой буквально растут на съемочных площадках или за кулисами. Так что неудивительно, что, повзрослев, они тоже выбирают путь служения искусству.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить яркие актерские династии, в которых дети, а иногда даже внуки решили продолжить дело своих знаменитых родителей, бабушек и дедушек.

1. Ольга Чиповская и Анна Чиповская

Сегодня Анна Чиповская — востребованная актриса театра и кино. Однако не все знают, что ее творческий путь был предопределен с детства, ведь она дочь известной артистки Ольги Чиповской, которая служила в Театре имени Е. Вахтангова. Мама Ани часто брала дочь с собой в театр, и можно сказать, что девочка выросла за кулисами. Правда, родители мечтали, чтобы Аня построила карьеру переводчика, поэтому отдали ее в лингвистическую гимназию. Но сама девушка говорила о себе так: «Я выросла в театре и не видела другого пути. Это стало определяющим фактором при выборе профессии актрисы. Мне нравится тысяча ролей, тысяча историй».

2. Рената Литвинова и Ульяна Добровская

Рената Литвинова — настоящая звезда отечественного кинематографа. Дебютировав на экране в 1994 году, она быстро завоевала любовь зрителей и критиков. На счету Литвиновой более 30 работ в кино, также она самостоятельно сняла 7 фильмов и написала сценарии для 14 картин. В нескольких проектах — «Богиня: Как я полюбила», «Последняя сказка Риты» и «Северный ветер» — Рената выступила одновременно в качестве актрисы, сценариста и режиссера. В своей последней на сегодняшний день ленте, «Северный ветер», она играла вместе с дочерью Ульяной Добровской. В свои 19 лет девушка успела сняться уже в 7 фильмах. До этого Ульяна училась в Париже и Лондоне, где освоила французский и английский языки.

3. Валентина Талызина, Ксения Хаирова, Анастасия Талызина

Известная советская актриса Валентина Талызина снялась в огромном количестве кинокартин, в том числе в комедиях «Афоня» и «Ирония судьбы, или С легким паром!». Правда, она вовсе не ожидала, что дочь Ксения пойдет по ее стопам и тоже выберет артистическую деятельность. Сначала девочка училась в языковой школе. Однако еще в детстве она успела сыграть эпизодическую роль в ленте «Афоня». Может быть, именно этот момент положил начало ее творческой карьере. После школы Ксения поступила в ГИТИС, а после его окончания сразу же дебютировала в кино. Сегодня на счету Хаировой более 20 ролей в фильмах и сериалах. А еще Ксения — мама начинающей артистки Анастасии Талызиной. Очевидно, внучка тоже решила продолжить дело звездной бабушки. Анастасии 21 год, и на ее счету уже 8 работ в разных картинах.

4. Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова

Ксения поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, но четырежды бросала учебу, сомневаясь в своем призвании. К счастью, талант девушки не остался незамеченным, и ее пригласили в театральную стажерскую группу Малого драматического театра. Вскоре она стала успешной актрисой, востребованной не только на родине, но и за рубежом. Ее дочь Дарья (сценическое имя — Аглая) не сразу решила посвятить свою жизнь кино. Она училась на факультете политологии. Но однажды ее пригласили сыграть в короткометражном фильме «Конфетки», и с тех пор девушка стала регулярно сниматься в разных проектах. Сегодня Аглая Тарасова ничуть не уступает по популярности своей маме.

5. Лариса Луппиан, Михаил Боярский, Елизавета Боярская

Известный артист Михаил Боярский и сам родился семье актеров — Сергея Боярского и Екатерины Мелентьевой. Поэтому нет ничего удивительно в том, что он выбрал творческий путь. В 1977 году Михаил женился на своей коллеге по Театру имени Ленсовета актрисе Ларисе Луппиан. Кстати, сейчас она является художественным руководителем этого театра. В семье родилось двое детей: сын Сергей и дочь Елизавета, которая с успехом продолжила дело звездных родителей. На ее счету огромное количество ролей в театре и кино.

6. Наталья Аринбасарова и Екатерина Двигубская

Наталья Аринбасарова — знаменитая советская и российская актриса казахского и польского происхождения. Она окончила хореографическое училище при Большом театре. Вскоре ее пригласили сниматься в главной роли в фильме Андрея Михалкова-Кончаловского «Первый учитель». За свою работу Наталья получила приз Венецианского кинофестиваля. Вскоре она вышла замуж за Андрея Кончаловского, и у пары появился сын Егор Кончаловский, ставший впоследствии известным режиссером. Во втором браке Аринбасарова родила дочку Екатерину. Девочка тоже решила стать актрисой, окончила ВГИК и Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Сегодня таланты Екатерины не ограничиваются артистической деятельностью: она также занимается режиссурой и пишет книги.

7. Жанна Прохоренко, Екатерина Васильева, Марьяна Спивак

Не все знают, что актриса Марьяна Спивак, сыгравшая главную героиню в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь», — представительница 3-го поколения женской актерской династии. Ее маму, Екатерину Васильеву, зрители видели в таких лентах, как «Вам и не снилось...», «Гостья из будущего». А бабушка — легендарная советская артистка Жанна Прохоренко. На ее счету более 50 самых разных ролей. Одной из самых ярких можно назвать работу в фильме «Баллада о солдате».

8. Рано Кубаева и Равшана Куркова

Сегодня Равшана Куркова — одна из самых востребованных актрис современного кино. На данный момент она сыграла более 50 разнообразных ролей. При этом она тоже продолжательница актерской династии. Ее мама, Рано Кубаева, была настоящей звездой «Узбекфильма» в советское время. Она дебютировала в кино еще в студенческие годы и до сих пор продолжает сниматься. Отец Равшаны, Бахрам Матчанов, тоже актер, но он больше известен работой в театре.

9. Маргарита Терехова, Анна Терехова и Александр Терехов

На счету артистки Маргариты Тереховой множество работ, в том числе роль Матери в фильме «Зеркало» и Миледи в ленте «Д’Артаньян и три мушкетера». Яркий талант передался и ее дочери Анне. Свою первую роль она сыграла в 1982 году, а после школы поступила в ГИТИС и стала настоящим профессионалом своего дела. Также по стопам матери пошел сын Маргариты Александр. Он снялся в нескольких лентах, а еще успел попробовать себя в роли режиссера.

10. Сергей Колесников и Иван Колесников

Популярный актер и телеведущий окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу Московского художественного театра. В его творческой копилке немало запоминающихся ролей в театре и кино. Также внимательные зрители наверняка помнят Сергея как ведущего телепередачи «Фазенда», которая выходила на Первом канале. Его сын Иван продолжил дело отца: окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина и сейчас служит в Театре Моссовета. Недавно он появился в нашумевшем фильме «Союз спасения» в роли императора Николая I.

11. Илья Рутберг и Юлия Рутберг

Илья Рутберг не сразу выбрал творческий путь. Сначала он окончил Московский энергетический институт и стал электроэнергетиком. Однако через несколько лет поступил на режиссерский факультет Государственного института театрального искусства и преуспел на театральном поприще. Также актер частенько снимался в кино в эпизодических ролях. Например, его можно увидеть в картинах «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Айболит-66», «Мэри Поппинс, до свидания», «Любовь к трем апельсинам». Его дочь Юлия поступила в ГИТИС, где проучилась 2 года, а потом подала документы в училище имени Щукина. В кино она также начинала с эпизодов, но потом перешла на более серьезные роли. На сегодняшний день Юлия снялась более чем в 50 фильмах и сериалах.

12. Сергей Бондарчук, Федор Бондарчук, Сергей Бондарчук — младший

Сергей Бондарчук — знаменитый кинорежиссер и актер, лауреат множества престижных премий. В его копилке есть даже «Оскар» за фильм «Война и мир». Неудивительно, что его сын Федор тоже решил посвятить свою жизнь искусству. Сегодня он один из самых популярных режиссеров. Кроме того, часто сам снимается в кино и сериалах. Сын Федора, названный в честь дедушки Сергеем, в свои 29 лет успел сыграть в 10 картинах. Одной из самых ярких его работ можно назвать роль спортсмена Александра Карелина в ленте «Чемпионы: Быстрее, выше, сильнее».

13. Юрий Яковлев, Алена Яковлева, Мария Козакова

Юрия Яковлева по праву можно назвать одним из самых узнаваемых актеров Советского Союза. Он исполнил более 100 ролей в театре и кино. Яковлеву одинаково хорошо удавались как комедийные, так и драматические работы. Его дочь Алена (при рождении — Елена) сначала училась на факультете журналистики МГУ, но при этом играла в студенческом театре. Затем, уже на 3-м курсе, также поступила в училище имени Б.В. Щукина. Сегодня Алена — ведущая актриса Московского академического театра сатиры. Ее дочь Мария Козакова тоже открыла в себе актерский талант. Как и мама, она сначала окончила училище имени Щукина, а затем поступила на службу в Театр сатиры. Кроме того, на ее счету более 20 ролей в кино.