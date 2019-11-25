13 вопросов о наших любимых мультфильмах, на которые сложно найти ответ

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Над мультфильмами, которые нравятся и детям, и взрослым, кроме команды аниматоров, работают еще и психологи. Для того, чтобы в нужных местах мы пустили слезу умиления, посмеялись или удивились. Но иногда хочется задать создателям вопрос о логике мультфильма: некоторые нюансы сделаны для развлечения зрителя или это все же ошибка?

Мы в AdMe.ru решили порассуждать о некоторых сценах в наших любимых мультиках. Они вызывают вопросы, а вот ответы получить сложно.

1. Почему Гуфи и Плуто — собаки, но у них разный статус?

Два пса похожей породы, но один одет и считается хозяином другого, а у второго из одежды только ошейник. Почему? Этот вопрос задавали работникам студии. Оказывается, Дисней считал, что в мультипликационном мире животные, которые носят одежду, не могут считаться чьими-то питомцами, и ассоциируются с людьми. То есть персонаж Гуфи антропоморфный, человекообразный. К тому же Гуфи умеет разговаривать, а Плуто — нет.

2. В «Утиных историях» утки ходят без штанов, а собаки — в штанах

И крякающая семья, и бандиты Гавс — свободные граждане, но уткам почему-то не положена нижняя часть костюма, между тем собаки всегда одеты в брюки или юбки. Пес-дворецкий дядюшки Скруджа тоже наряжен с иголочки. Единственный полноценно одетый утиный персонаж — это миссис Клювдия, возможно, из уважения к ее возрасту. Мы предполагаем, что это отсылка к тому факту, что в реальном мире мы часто видим только верхнюю часть водоплавающих птиц, тогда как нижняя находится в воде, не видна и одевать ее не нужно.

3. В «Свинке Пеппе» одни животные смотрят на других в зоопарке

Непонятно, какая именно иерархия животных действует в сериале, потому что одни из них приходят в зоопарк, вторые там работают, а третьи находятся в качестве питомцев. Живут в зоопарке черепахи, пингвины, бабочки, попугаи. Кроме того, у главных героев есть домашние животные — например золотая рыбка и утки. По одной из версий фанатов мультфильма, действие происходит в постапокалиптическое время: млекопитающие захватили власть над миром, заменив людей. Новые властители ходят в зоопарк, чтобы посмотреть на тех животных, которые теперь находятся под их опекой. Они менее развиты и не смогли эволюционировать, скорее всего, именно поэтому и остались в зоопарках.

4. У Арнольда очень странный проездной билет

На протяжении сериала «Эй, Арнольд!» фамилия главного персонажа так и не была названа, как и его дата рождения. Фанаты считают, что фамилия персонажа — Шотмен, то есть «Коротышка», как его называл дедушка. Чтобы узнать правду, остается одна надежда — на официальные документы. Но они не помощники: на проездном указано только имя, а в графе «дата рождения» написано просто «да». Родился, мол, подтверждаем.

5. Почему Русалочку удивляет вилка?

Когда Ариэль попадает во дворец принца Эрика и остается на обед, обычная вилка кажется ей каким-то странным предметом. Русалочка выглядит удивленной, а затем пытается расчесать ею волосы. Но ведь у короля Атлантики Тритона, отца Ариэль, есть символ власти — трезубец, который очень похож на этот столовый прибор. Может быть, он расчесывает им свою роскошную шевелюру и бороду, а дочка просто взяла с него пример?

6. Минни-Маус боится мышей?

Минни-Маус — один из самых первых персонажей Уолта Диснея. В ранних мультфильмах студии мы можем увидеть, что ее, как и питомца Плуто, очень пугает обычная маленькая мышь. Но почему же Минни боится своего сородича, а возможно, и родственника? Может быть, потому что маленькая мышь и большая Минни — это иллюстрация процесса эволюции, как обезьяна и человек.

7. Почему Чудовище не умеет пользоваться столовыми приборами?

Неуклюжесть Чудовища, особенно в поведении за столом, кажется естественной. Еще бы, ведь он такой большой и неловкий. Пока мы не вспоминаем о том, что в прошлом он был принцем и явно не понаслышке знаком с дворцовым этикетом. Возможно, он никак не может привыкнуть к пропорциям своего тела и поэтому все время попадает впросак.

8. Почему не весь наряд Золушки превратился в прежний после полуночи?

В мультфильме мы видим, как фея-крестная преображает предметы и животных вокруг Золушки в ее карету и слуг. Последним штрихом становится превращение скромного наряда девушки в прекрасный бальный туалет. Заметим, что простые туфельки Золушки преобразились в хрустальные прямо у нее на ногах. Когда пробивает полночь, волшебство рассеивается и карета становится тыквой, лошади — мышами, а наряд — лохмотьями. Позвольте-ка, а почему обувь так и осталась хрустальной? Возможно, это отсылка к сказке Шарля Перро, где туфли фея подарила отдельно, на них чары не распространялись. Только вот в мультфильме аниматоры забыли о том, что эта сцена не была ими нарисована.

9. Сколько детей на самом деле у миссис Потс в мультфильме «Красавица и Чудовище»?

Когда миссис Потс кладет Чипа в шкаф вместе с другой посудой, мы видим, что там уже сидят его братья и сестры — целый сервиз идентичных живых чашечек. Но вот что с ними случилось после того, как чары были сняты, неизвестно. Превратились ли они в людей, как Чип? Не застряли ли в шкафу? Да как возможно, что миссис Потс родила такое огромное количество детей? Но на этом вопросы не заканчиваются. Почему чай подавали в чашечке со сколом (Чип), хотя в замке полным-полно целой посуды? А еще история умалчивает о существовании папы-чайника.

10. Люмьер горит, но не тает

Говорящая свеча Люмьер из «Красавицы и Чудовища» в кадре очень часто горит, но его восковая голова и руки почему-то совершенно не уменьшаются. Это логично с точки зрения сюжета, ведь тогда в финале уже некого было бы превращать назад в человека. А вот с точки зрения физики — не очень.

11. Не смущает ли Ариэль, что к столу подают морепродукты?

Ведь это жители подводного мира, ее друзья. Да, она спасает друга, краба Себастьяна, который тоже попал на стол. Но остальных уже не спасти, хотя не похоже, что это ее как-то расстраивает.

12. Как Губка Боб с друзьями развели костер?

В мультсериале «Губка Боб» нередко нарушаются законы физики, однако костер под водой победил все остальные ляпы. Но, похоже, Боб и его компания не до конца осознают, какое чудо они только что совершили.

13. Почему Джерри стесняется, когда за ним подглядывают в ванной?

Джерри почти никогда не надевает одежду, что совсем не удивительно, ведь он обычный мышонок. Но почему же тогда его так смущает то, что Том увидел его в ванной? Поза явно говорит о стеснении и возмущении, а не о страхе перед грозным врагом. Которого он, к слову, не очень-то и боится.

А вы после просмотра каких-нибудь мультфильмов задавали себе вопросы, на которые не могли найти ответ?