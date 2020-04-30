13 случаев, когда гримеры и костюмеры неслабо напортачили в наших любимых фильмах

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Большую роль в создании фильмов играют художники по костюмам и гримеры. Они выбирают стиль и создают образы наших любимых персонажей. Но иногда даже лучшие специалисты допускают просчеты, а порой умышленно добавляют неточности — для улучшения картинки.

Мы в AdMe.ru порой замечаем, что девушки в кино просыпаются с идеальным макияжем, герои носят непрактичную одежду, а в исторических фильмах — нелепые доспехи. Об этом и написали. А как бонус добавили 2 умышленные ошибки, допущенные в сериалах, без которых картины стали бы хуже.