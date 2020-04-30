13 случаев, когда гримеры и костюмеры неслабо напортачили в наших любимых фильмах

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Большую роль в создании фильмов играют художники по костюмам и гримеры. Они выбирают стиль и создают образы наших любимых персонажей. Но иногда даже лучшие специалисты допускают просчеты, а порой умышленно добавляют неточности — для улучшения картинки.

Мы в AdMe.ru порой замечаем, что девушки в кино просыпаются с идеальным макияжем, герои носят непрактичную одежду, а в исторических фильмах — нелепые доспехи. Об этом и написали. А как бонус добавили 2 умышленные ошибки, допущенные в сериалах, без которых картины стали бы хуже.

  • У Сандры Буллок в «Птичьем коробе» зачем-то накрашены глаза. Хотя ее героиня практически весь фильм проводит в повязке.

  • Глаза Леголаса из серии фильмов «Властелин колец» и «Хоббит» постоянно меняют цвет: от голубых до карих. Видимо, Орландо Блум носит разные линзы.

  • У Роуз из «Титаника» на протяжении всего фильма родинка находится на правой щеке. Однако в начале картины она была слева.

  • Шотландские воины из «Храброго сердца» не могли носить килт, потому что его изобрели лишь спустя 400 лет после событий, описанных в фильме.

  • С боевой раскраской все в точности до наоборот: ее уже давно не использовали.

  • Чем бы ни занималась Скарлетт Йоханссон в образе Черной Вдовы, ее прическа всегда будет идеальной, как и макияж.

  • Складной зонтик в «Трое» кажется вполне уместным, пока не узнаешь, что его изобрели лишь спустя 5 веков.

  • В фильме «Перл-Харбор» большинство женщин не носит чулок, несмотря на моду тех лет. Они были настолько популярны, что во времена дефицита девушки красили ноги в цвет чулок и дорисовывали стрелки.

  • Героиня Аманды Пит из фильма «2012» не забывала подкрашивать губы, несмотря на апокалипсис.

  • Конечно, Фрэнсис из «Грязных танцев» идут джинсовые шорты, но в 80-х их попросту не носили.

  • В фильме «Бурлеск» хватило нескольких мазков, чтобы нанести идеальный макияж героине Кристины Агилеры.

  • Джоди из танцевальной драмы «Авансцена» успевает менять наряды и заплетать косички в рекордно короткое время.

  • Дамы в фильме «Еще одна из рода Болейн» носят популярный головной убор XVI века — арселе. Его частью является ниспадающая на шею ткань, которая прикрывает волосы. Но героиня придумала свою модель этого головного убора.

Бонус

  • В сериале «Елизавета I» главная героиня носит на шее модный в то время аксессуар. Дело в том, что такой воротник надевали лишь с рубашками или платьями, доходящими до шеи. Хотя сериальный вариант, конечно, выглядит ярче.

  • В скафандрах в сериале «Пространство» всегда включена подсветка для лица. Это так не работает: свет будет отражаться в стекле, и видимость, наоборот, ухудшится. Однако без нужного освещения мы не увидели бы эмоции героев.

А вы замечаете подобные неточности в фильмах? Как к ним относитесь?

Фото на превью The Other Boleyn Girl / Focus Features

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