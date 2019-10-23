12 сериалов уходящего года, которые не захочется ставить на паузу

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2019 год плавно подходит к концу, и уже сейчас можно с уверенностью сказать, что он был богат на свежие сериалы. В этом сезоне режиссеры, похоже, ни о ком не забыли: среди новинок есть и детективы, и комедии, и триллеры, и фантастика. А для тех, кого отталкивает большое количество эпизодов, киностудии выпустили мини-сериалы, которые можно проглотить буквально за один присест.

Мы в AdMe.ru с интересом изучили теленовинки и нашли истории на любой вкус, которые заставят вас отложить все свои дела.

Почему женщины убивают

Сериал о 3 женщинах: Бет Энн — жизнерадостной и заботливой домохозяйке, идеальной жене образца 60-х, Симоне — капризной и дважды разведенной светской львице, прожигающей жизнь в 80-е, и Тейлор — успешном молодом адвокате, живущей в наши дни. Таких разных, этих женщин объединяет пара вещей: каждая из них однажды ловит своего возлюбленного на измене, а еще они живут в одном и том же доме. И хотя главных героинь разделяют десятилетия, все они находят способ отомстить за свои разбитые сердца. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1

Рейтинг IMDb — 8,0

Имя мне Ночь

Действие сериала разворачивается в Америке 60-х годов. Жизнь главной героини, дочери афроамериканки и белого мужчины, полна испытаний. Мать, которая воспитывает юную Пэт в одиночку, страдает от алкоголизма и винит ее во всех своих бедах, а сверстники постоянно унижают девушку на почве расизма. Но однажды героиня узнает, что по документам ее зовут Фауна Ходел, а женщина, которую Пэт считала матерью, много лет назад купила ее в туалете. Задавшись целью найти своих биологических родителей, девушка отправляется в Нью-Йорк, и помогает ей в этом журналист Джей Синглтери (Крис Пайн). Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Рейтинг IMDb — 7,0

Стамптаун

Долгие годы Декс Парио служила в военной разведке и прекрасно справлялась с весьма нетипичной для женщины работой. После окончания службы и получения статуса ветерана главная героиня отправляется в Портленд, где начинает карьеру частного детектива. Она берется помогать людям, которые не дождались помощи от местной полиции, напрочь забывая о собственных проблемах, в частности о долгах из-за азартных игр. Однако прошлое бывшей разведчицы готовится вновь напомнить о себе. Рейтинг IMDb — 7,5

Явление

Шефу полиции Джо Эванс 35 лет. Она разведена и в одиночку воспитывает дочь Бри, а также присматривает за больным отцом. Однажды главную героиню вызывают на место крушения самолета, где полиция обнаруживает маленькую девочку без единой царапины, которая не помнит ничего из того, что произошло до аварии. Джо берет юную Пайпер под свою опеку, но вскоре начинает понимать, что ребенок обладает сверхъестественными способностями. Все события в «Явлении» тесно переплетены между собой, а история то и дело принимает непредсказуемые повороты. Рейтинг IMDb — 7,4

Выскочка

Журналистка Энни Истон — этакая Бриджит Джонс нового поколения. Главная героиня сериала «Выскочка» подкупает своей реалистичностью и живостью. Энни приходится несладко из-за своих форм, далеких от стандартов журнальной красоты: у нее масса комплексов, а близкие и даже незнакомые люди не упускают возможности напомнить девушке о том, что ей не удастся влиться в общество, не избавившись от лишнего веса. Однажды Энни случайно попадает на вечеринку у бассейна для полных людей и твердо решает изменить свою жизнь, не перекраивая при этом свое тело. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Рейтинг IMDb — 7,4

Блудный сын

В центре сюжета детективной драмы — криминальный психолог Малкольм Брайт, который помогает полиции Нью-Йорка с поимкой преступников, используя свою уникальную способность понимать ход мыслей маньяков. Дело в том, что отец главного героя — серийный убийца по кличке Хирург (Майкл Шин). И для того, чтобы раскрывать дела, ему приходится консультироваться с родителем, пытаясь при этом самому не сойти с ума. Сериал во многом тяготеет ко вселенной Ганнибала Лектера, только здесь сумасшедший гений выступает еще и в роли отца, что порождает немало интересных сюжетных поворотов. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Рейтинг IMDb — 7,6

Жизнь с самим собой

Мужчина средних лет по имени Майлз вел обычную и ничем не примечательную жизнь, что самого его совершенно не устраивало. Решив, что так дальше продолжаться на может, персонаж Пола Радда соглашается на участие в необычном эксперименте. В итоге на свет появляется Майлз № 2 — его точная копия. Правда, двойник главного героя проживает совершенно иную, будто улучшенную жизнь. И теперь Майлзу предстоит наладить отношения не только со своим клоном, но и с самим собой. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

Рейтинг IMDb — 7,6

Шпион

60-е годы. Дамаск. В центре сюжета простой, на первый взгляд, житель этого городка, который на самом деле является израильским разведчиком. Главное достоинство Эли Коэна — умение молниеносно перевоплощаться в любого человека. Иногда разведчику приходится играть по несколько ролей сразу. Однажды герой решает внедриться в правительственные структуры Сирии, что удается ему без особого труда. Но, как известно, все тайное становится явным. Посмотреть биографическую драму от Netflix стоит хотя бы для того, чтобы увидеть комика Сашу Барона Коэна в весьма нетипичном амплуа. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Рейтинг IMDb — 7,9

Вернуться к жизни

В юности Мирри Маттесон совершила ошибку, которая обошлась ей очень дорого. Проведя почти полжизни за решеткой, она выходит из тюрьмы и пытается найти себя в этом мире: устроиться на работу, наладить отношения с родителями и старыми друзьями. Главная героиня подкупает своей простотой, во многом у нее сохранилось подростковое восприятие действительности. Окружающие ее люди в свою очередь не могут понять, как им вести себя с преступницей и чего сейчас можно ожидать от Мирри. Рейтинг IMDb — 7,5

Другие двое

Новый ситком расскажет о брате с сестрой - Кэри и Брук Дубек. Главным героям уже по 30 лет, но они до сих пор не нашли своего призвания в жизни. Сумасбродная парочка просто плывет по течению, то и дело попадая в нелепые ситуации. Жизнь Кэри и Брук делает крутой поворот, когда их младший брат становится поп-звездой. Шумиха вокруг 14-летнего Чейза, которому поклонницы не дают прохода, не лучшим образом сказывается на всей семье Дубек. Рейтинг IMDb — 7,3

Пацаны

В мире, где существуют супергерои, они настоящие звезды, избалованные любовью простых граждан. Однако за их идеальными образами кроется множество пороков. Большинство супергероев в повседневной жизни не самые приятные люди, за которыми нужен глаз да глаз. Контролировать их ЦРУ поручает специальному отряду, известному как «Пацаны». Его суровые члены ни с кем не церемонятся и готовы поставить зазнавшихся супергероев на место, чего бы им это ни стоило. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1

Рейтинг IMDb — 8,8

Преступник

Сериал-антология от Netflix рассказывает о расследовании разного рода преступлений, которые происходят в крупных европейских странах — Великобритании, Испании, Франции и Германии. На каждую из них отведено по 3 эпизода. Сами же серии представляют собой допрос подозреваемого или свидетеля, в процессе которого зрителю придется до последних минут гадать, кто из них является лжецом, а чьи безумные истории — абсолютная правда. Чтобы вывести собеседника на чистую воду и нащупать его слабое место, полицейские прибегают к самым разным уловкам и приемам. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Рейтинг IMDb — 7,5