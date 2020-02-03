13 разоблачающих спецэффектов, узнав о которых вы не сможете воспринимать хорроры как раньше
Во время просмотра хорроров мы очень остро реагируем на жуткие ситуации, показанные на экране. Все потому, что мы отождествляем себя с персонажами истории и, погружаясь в пучину страха вместе с ними, переживаем все эти события будто наяву. Однако, если увидеть, как на самом деле создается ужастик, то коленки перестают дрожать и становится, наоборот, смешно.
Мы в AdMe.ru любим пощекотать себе нервишки страшными фильмами и решили узнать, что же творится за кадром таких кинокартин.
В «Звонке» вместо колодца на самом деле был диван
Этот всем знакомый кадр был сделан в студии с помощью «зеленого экрана». Актриса Дэйви Чейз карабкалась по дивану, который позже был «превращен» в колодец посреди жуткого поля.
Для съемок этого жуткого момента из «Оно» актер лежал на дне холодильника на спине, а тросы поднимали его в нужную позицию
А вот сама суть жуткого образа клоуна — заслуга актера. Его особая мимика, пробирающий до костей смех — во многих сценах он делал все сам.
А для сцен в канализации была сооружена большая конструкция из дерева
В «Войне миров Z» в сценах с зомби было использовано 8 500 цифровых ботов, запрограммированных художниками двигаться по определенному шаблону
А для создания сцены, где толпа зомби лезет на стену, потребовался почти год, чтобы достичь максимального уровня реалистичности. Большинство экшен-сцен не обошлось без использования хромакея.
Обратите внимание, как часто в «Заклятии» использовались тросы и другие приспособления для достижения той самой атмосферы
На этих гифках показано, кто и как на самом деле утаскивает людей в фильмах ужасов. Именно так достигается эффект невидимого злобного нечто.
А вот как в «Заклятии 2» имитировалась демоническая сила
А вот так работает сила телекинеза в фильмах про нечистую силу и демонов.
В «Атлантиде» (2017) главного монстра играла девушка, но реалистичность образа была достигнута не только с помощью грима
Как мы видим, рыболюдей в данном фильме играют живые люди. Благодаря совместной работе гримера и мастера по графике монстры выглядят вполне реальными.
А тут была использована техника захвата движений
Для фильма «1408» была построена отдельная локация, где постоянно устраивали потоп и даже плавали с аквалангами
Впечатляющая сцена с затоплением номера была сделана вживую в специально построенной локации на киностудии.
В «Пункте назначения 5» был активно использован «зеленый экран» и 3D-моделирование
Здесь же были манипуляция с тросами и расчеты физики падения тела
А тут манипуляции с декорациями и хромакеем
Рост монстра в «Годзилле» (2014) должен был быть 100 м, и для достижения максимальной реалистичности проектировщики потратили более 8 месяцев лишь на то, чтобы просто создать такой объект в цифровом виде
Как можно видеть, живописные сцены шествования монстра и разрушений в городе были сняты на «зеленом экране».
Для этой сцены в фильме «Обитель зла: Возмездие» было создано 9 000 клонов
Для съемки данной сцены использовался лишь зеленый экран, а основную работу проделали художники по спецэффектам. Им потребовалось много времени, чтобы с помощью компьютерной графики создать 9 000 клонов.
В «Прометее» маски делали по 3 знаменитым образам
Режиссер фильма представлял образ инопланетной расы инженеров как смесь статуи Свободы, Давида Микеланджело и, как ни странно, Элвиса Пресли. И вот результат его фантазии.
Для съемок двуглавой героини «Американской истории ужасов» был придуман специальный трюк
Чтобы вторая голова героини смотрелась естественно, был придуман такой трюк. А позже движения и мимика второй головы были отсняты отдельно вживую и наложены на манекен.
В «Астрале» были задействованы особые механические приспособления
Вот так имитируют телекинетические способности всяких сущностей — с помощью механического трамплина.
А вот как снимают сцены со страшными призраками детей
А какой фильм из этого списка вы уже видели и какой является для вас иконой хоррора?
Фото на превью The Ring / DreamWorks Pictures