13 разоблачающих спецэффектов, узнав о которых вы не сможете воспринимать хорроры как раньше

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Во время просмотра хорроров мы очень остро реагируем на жуткие ситуации, показанные на экране. Все потому, что мы отождествляем себя с персонажами истории и, погружаясь в пучину страха вместе с ними, переживаем все эти события будто наяву. Однако, если увидеть, как на самом деле создается ужастик, то коленки перестают дрожать и становится, наоборот, смешно.

Мы в AdMe.ru любим пощекотать себе нервишки страшными фильмами и решили узнать, что же творится за кадром таких кинокартин.

В «Звонке» вместо колодца на самом деле был диван

Этот всем знакомый кадр был сделан в студии с помощью «зеленого экрана». Актриса Дэйви Чейз карабкалась по дивану, который позже был «превращен» в колодец посреди жуткого поля.

Для съемок этого жуткого момента из «Оно» актер лежал на дне холодильника на спине, а тросы поднимали его в нужную позицию

А вот сама суть жуткого образа клоуна — заслуга актера. Его особая мимика, пробирающий до костей смех — во многих сценах он делал все сам.

А для сцен в канализации была сооружена большая конструкция из дерева

В «Войне миров Z» в сценах с зомби было использовано 8 500 цифровых ботов, запрограммированных художниками двигаться по определенному шаблону

А для создания сцены, где толпа зомби лезет на стену, потребовался почти год, чтобы достичь максимального уровня реалистичности. Большинство экшен-сцен не обошлось без использования хромакея.

Обратите внимание, как часто в «Заклятии» использовались тросы и другие приспособления для достижения той самой атмосферы

На этих гифках показано, кто и как на самом деле утаскивает людей в фильмах ужасов. Именно так достигается эффект невидимого злобного нечто.

А вот как в «Заклятии 2» имитировалась демоническая сила

А вот так работает сила телекинеза в фильмах про нечистую силу и демонов.

В «Атлантиде» (2017) главного монстра играла девушка, но реалистичность образа была достигнута не только с помощью грима

Как мы видим, рыболюдей в данном фильме играют живые люди. Благодаря совместной работе гримера и мастера по графике монстры выглядят вполне реальными.

А тут была использована техника захвата движений

Для фильма «1408» была построена отдельная локация, где постоянно устраивали потоп и даже плавали с аквалангами

Впечатляющая сцена с затоплением номера была сделана вживую в специально построенной локации на киностудии.

В «Пункте назначения 5» был активно использован «зеленый экран» и 3D-моделирование

Здесь же были манипуляция с тросами и расчеты физики падения тела

А тут манипуляции с декорациями и хромакеем

Рост монстра в «Годзилле» (2014) должен был быть 100 м, и для достижения максимальной реалистичности проектировщики потратили более 8 месяцев лишь на то, чтобы просто создать такой объект в цифровом виде

Как можно видеть, живописные сцены шествования монстра и разрушений в городе были сняты на «зеленом экране».

Для этой сцены в фильме «Обитель зла: Возмездие» было создано 9 000 клонов

Для съемки данной сцены использовался лишь зеленый экран, а основную работу проделали художники по спецэффектам. Им потребовалось много времени, чтобы с помощью компьютерной графики создать 9 000 клонов.

В «Прометее» маски делали по 3 знаменитым образам

Режиссер фильма представлял образ инопланетной расы инженеров как смесь статуи Свободы, Давида Микеланджело и, как ни странно, Элвиса Пресли. И вот результат его фантазии.

Для съемок двуглавой героини «Американской истории ужасов» был придуман специальный трюк

Чтобы вторая голова героини смотрелась естественно, был придуман такой трюк. А позже движения и мимика второй головы были отсняты отдельно вживую и наложены на манекен.

В «Астрале» были задействованы особые механические приспособления

Вот так имитируют телекинетические способности всяких сущностей — с помощью механического трамплина.

А вот как снимают сцены со страшными призраками детей

А какой фильм из этого списка вы уже видели и какой является для вас иконой хоррора?