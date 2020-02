13 триллеров для тех, кто заскучал от этой жизни и нуждается в срочной дозе адреналина

«Если триллер не щекочет ваши нервы, значит, он не справляется со своей работой», — считает американский писатель Джеймс Паттерсон. Трудно с этим не согласиться. Поэтому если посетила апатия и усталость, значит, пришло время для фильмов, пробирающих до мурашек и заставляющих открывать глаза все шире с каждым новым поворотом сюжета.

Мы в AdMe.ru сжали кулаки и просмотрели триллеры последних двух лет, чтобы определить, какие из них заслуживают внимания зрителей.

Темные воды (Dark Waters), 2019

Корпоративный адвокат Роберт Билотт, работавший в компании DuPont, берет на себя экологический иск против этого химического холдинга. Он жаждет разоблачить тех, кто долгие десятилетия загрязнял питьевую воду, тем самым отравляя людей. Дело затягивается на 19 лет, но сможет ли Билотт все же добиться справедливости? Помимо потрясающего актерского состава, куда входят Марк Руффало, Энн Хэтэуэй и Тим Роббинс, фильм также подкупает тем, что в основе сценария лежат реальные факты: сюжет создан по статье «Юрист, ставший худшим кошмаром компании DuPont», опубликованной в The New York Times. IMDb — 7,6

Неограненные драгоценности (Uncut Gems), 2019

Говард Ратнер — владелец маленького ювелирного бутика. Несмотря на то что у него свой бизнес, он по уши погряз в долгах из-за пристрастия делать ставки в играх НБА. В один из дней к нему в магазин заглядывает известный баскетболист, и в это же время приходит поставка черного опала. Игрок просит одолжить ему камень, а взамен оставляет чемпионское кольцо. Говард тут же идет в ближайший ломбард и закладывает его, чтобы в очередной раз сделать ставку. Критики единогласно считают эту роль одной из лучших в карьере Адама Сэндлера. В преддверии «Оскара» многие всерьез думали, что он будет фаворитом премии. Но в итоге, к сожалению, ему не досталось даже номинации. IMDb — 7,7

Рассказ (The Tale), 2018

Дженнифер — успешная в своем деле журналист-документалист. Ее мать находит рассказ, где дочь, которой на тот момент было 13 лет, описывает интимную связь с двумя взрослыми людьми. Дженнифер не помнит ничего из этого и начинает сомневаться в характере своих детских отношений с инструктором по верховой езде и тренером по бегу. Режиссером картины стала Дженнифер Фокс. Она же написала сценарий, основываясь на своем личном опыте. Джордан Хоффман из The Guardian отметил, что эта история потрясла его до такой степени, что он даже не подозревал, что может быть так напуган. IMDb — 7,2

Работа без авторства (Werk ohne Autor), 2018

Фильм рассказывает о жизни Курта Барнерта, немецкого художника, родившегося незадолго до прихода нацистов к власти. Все свое детство мальчик провел в Восточной Германии, но, желая перемен в жизни, он сбегает в Западную. Там Курт учится живописи и развивает свой талант, рисуя картины. Однако вскоре сталкивается с отголосками прошлого, с которыми ему предстоит разобраться. Это псевдобайопик, частично основанный на биографии художника Герхарда Рихтера. История получилась поистине захватывающей, чему поспособствовала хорошая актерская игра, качественная работа оператора и кропотливый труд Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка, режиссера и сценариста в одном лице. IMDb — 7,7

В тихом омуте (I See You), 2019

Странные происшествия преследуют детектива Грега Харпера и его семью, когда он расследует исчезновение маленького мальчика. Все указывает на то, что история повторяется, и в их маленьком городке начинают происходить вещи, которые уже случались в прошлом. Тогда дело о похищении детей так и не было раскрыто. Критик Таша Робинсон назвала этот фильм «редким подарком для людей, которые особенно ценят оригинальный сюжет и отсутствие жанровых клише». IMDb — 6,6

Иные (Freaks), 2018

Фильм рассказывает историю 7-летней девочки по имени Хлоя, которая заперта в заброшенном доме своим параноидальным отцом. Таинственный мистер Сноукон убеждает ее бежать, преследуя собственные подозрительные цели. Как зрители, так и критики отзываются о картине положительно. Писательница Кристи Пучко похвалила фильм, назвав его «острым, напряженным и эмоционально наэлектризованным». IMDb — 6,7

В тени Луны (In the Shadow of the Moon), 2019

В 1988 году сотрудник полиции Томас Локхарт занимается расследованием тройного убийства в разных частях города. Четвертая жертва успевает сообщить приметы нападавшего: чернокожая женщина в синей одежде. Томасу удается выследить преступницу и вступить с ней в борьбу, после чего та умирает. Спустя несколько лет все повторяется: идентичные преступления и новый подозреваемый — чернокожая женщина в синей одежде. Крис Вагнер из The New York Times похвалил фильм за увлекательный сюжет, который заставляет историю поворачивать в неожиданных направлениях. IMDb — 6,2

Багровая мята (Peppermint), 2018

Через 5 лет после того, как муж и дочь Райли были убиты во время уличной перестрелки, женщина возвращается из добровольного изгнания, чтобы отомстить обидчикам. Попутно она решает расправиться раз и навсегда с системой, которая позволила насильникам уйти безнаказанно от правосудия. Чтобы подготовиться к роли, Дженнифер Гарнер тренировалась в течение 3 месяцев перед съемками. Обучение включало танцевальные, силовые и кардиоупражнения, а также бокс и каскадерскую работу. IMDb — 6,5

Идеальный пациент (The Perfect Patient), 2019

Находчивости этого убийцы позавидовали бы многие известные преступники. На его счету десятки жертв, но он не оставил ни единой улики. Единственным свидетелем его злодеяний остается он сам. Однако внезапно без каких-либо видимых на то причин он сдается и раскрывает свою личность. Взыграла ли это совесть, или все дело в очередном коварном плане? В этом попытается разобраться журналист. Сюжет картины основан на нашумевшей истории о Стуре Бергвалле, который выдавал себя за серийного убийцу и каннибала. IMDb — 7,0

Соловей (The Nightingale), 2018

Действие происходит в 1825 году. Клэр, молодая ирландская каторжница, преследует британского офицера, чтобы отомстить за ужасный акт насилия, который он совершил против нее и ее семьи. В процессе она прибегает к услугам следопыта по имени Билли, прошлое которого также было непростым. Это тяжелая история, показанная без прикрас, где затрагиваются серьезные темы, актуальные, как оказалось, не только в те времена, но и сегодня. В целом фильм был принят критиками положительно и получил хорошие отзывы зрителей. IMDb — 7,3

Ведьма (Manyeo), 2018

Девочка Ку Джа-юн оказывается одна в лесу без сознания. Пожилая пара берет ее на воспитание. Проходит 10 лет. Семья живет в бедности, срочно требуются деньги. Ку Джа-юн решает участвовать в конкурсе талантов, где объявлен внушительных размеров денежный приз. Там ее узнает молодой человек, который раскрывает страшные тайны ее прошлого. Зрители и критики сходятся во мнении, что фильм представляет собой восхитительное сочетание драмы, экшена и триллера. IMDb — 7,0

Дело Коллини (Der Fall Collini), 2019

Молодой адвокат Каспар Лайнен расследует дело механика Фабрицио Коллини. Он обвиняется в убийстве бизнесмена, но на контакт со своим защитником идти не желает, храня молчание. Со временем в деле начинают появляться новые зацепки и улики, которые в итоге приводят Каспара к разоблачению одного из крупнейших судебных скандалов Германии. Из плюсов фильма зрители выделяют сильный и харизматичный актерский состав, эмоционально вовлекающий сюжет и удачное музыкальное сопровождение. IMDb — 7,2

Материнский инстинкт (Duelles), 2018

Когда мать теряет маленького ребенка после смертельного несчастного случая, первое, что она делает, — это начинает упрекать себя. Селин, одна из двух главных героинь, не является исключением. Почему она оставила сына одного в комнате с открытым окном? Почему не была более осторожна? Все эти мысли не дают ей покоя. Но вскоре в ее голову закрадываются сомнения, и она упрекает свою соседку Элиз, которая, по мнению Селин, могла бы предотвратить произошедшее. Две близкие подруги теряют доверие друг к другу, и вскоре все выходит из-под контроля. Фильм основан на детективном романе «За ненавистью» (Derrière la haine) бельгийского автора Барбары Абель. IMDb — 6,3

Какие из последних просмотренных триллеров вам понравились больше всего?