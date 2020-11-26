13 персонажей фильмов, которые забыли, что они второстепенные, и затмили главных героев

Сыграть второстепенную роль так, чтобы зритель запомнил и остался впечатлен, — задача не из простых. Но иногда случается, что персонаж второго плана в итоге получается таким колоритным и живым, что после просмотра фильма хочется увидеть его еще где-нибудь. И даже жаль, что кино закончилось, а мы не успели в полной мере насладиться игрой актера. А бывает, что персонаж из второстепенного превращается в главного и режиссеры экранизируют его собственную историю. Например, так случилось с Солом Гудманом из сериала «Во все тяжкие».

Сегодня мы в AdMe.ru обратили внимание как раз на на таких персонажей. И теперь не можем отделаться от желания пересмотреть все эти фильмы заново.

Морган Фримен — Эллис Бойд по прозвищу Ред, «Побег из Шоушенка»

Вышедшая в 1994 году драма Фрэнка Дарабонта, основанная на повести Стивена Кинга, получила целых 7 номинаций на премию «Оскар». Фильм рассказывает историю незаслуженно осужденного бизнесмена, которому пришлось провести 20 лет в тюрьме Шоушенк. И многим зрителям картина запомнилась не столько игрой Тима Роббинса (Энди Дюфрейн), сколько харизматичным другом главного героя Редом, которого сыграл Морган Фримен. Кстати, сам актер называет этот фильм своим любимым.

Майкл Кларк Дункан — Джон Коффи, «Зеленая миля»

Еще один шедевр Фрэнка Дарабонта по мотивам романа Стивена Кинга. Персонаж Дункана — добрейший человек огромного роста, которого обвинили в тяжком преступлении. Он смог вызвать столько симпатии и сочувствия, что, наверное, лишь у немногих зрителей получилось досмотреть картину без слез. Самому Дункану пришлось постараться для того, чтобы персонаж стал таким запоминающимся. Например, чтобы сделать своего героя более эмоциональным в драматический момент, актер вспоминал, как в детстве его отец оставил семью.

Моника Беллуччи — Малена Скордиа, «Малена»

Вопреки тому, что события фильма и общее его настроение мы воспринимаем от лица главного героя, Моника Беллуччи стала настоящей звездой картины. Для роли Монике пришлось выучить сицилийский диалект итальянского, который заметно отличается от ее родного языка. Она так хорошо справилась с ролью, что сразу после выхода фильма получила 2 роли в киноэпопее «Матрица».

Эндрю Скотт — Джим Мориарти, «Шерлок»

Главный антагонист в историях о Шерлоке Холмсе всегда был интригующей фигурой. Но Эндрю Скотт смог сделать своего персонажа настолько харизматичным и обаятельным злодеем, что зрители затаив дыхание следили за каждым его движением. Актер создал словно еще одного Холмса, который играет на темной стороне. И его присутствие ощущалось на экране даже тогда, когда сюжет был совсем о другом. Это ли не победа?

Ума Турман — Миа Уоллес, «Криминальное чтиво»

Эта роль была для актрисы дебютной в фильмах Квентина Тарантино. Позже она появится еще в 3 его картинах. Актриса номинировалась на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана, в то время как ее персонаж стал визитной карточкой фильма. Редкий зритель не досадовал в тот момент, когда история Мии завершилась и началась новая глава. А ведь изначально Ума Турман наотрез отказывалась от роли, и Тарантино смог убедить ее, только позвонив и прочитав ей сценарий по телефону.

Зендая — Мишель ЭмДжей Джонс, «Человек-паук: Возвращение домой»

Несмотря на довольно короткое экранное время, певице и актрисе Зендае удалось завоевать симпатию зрителя. ЭмДжей запомнилась нам остроумной и решительной девушкой, которая, находясь в тени и не играя особенно важной роли, каким-то образом постоянно взаимодействовала с главными героями и не давала зрителю заскучать в своем присутствии.

Хит Леджер — Джокер, «Темный рыцарь»

Хит Леджер наполнил персонаж невероятной энергетикой и обаянием. Во время подготовки к съемкам актер около 6 недель провел в отеле, где углубился в изучение психологии персонажа. Леджер очень постарался сыграть своего Джокера так, чтобы он не был копией Джокера Джека Николсона 1989 года. И у него получилось. Этот фильм принес Хиту Леджеру «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, но, к сожалению, актер не успел получить награду при жизни. А о самом Джокере в 2019 году был снят отдельный одноименный фильм.

Лора Дерн — Нора Фэншоу, «Брачная история»

В фильме Лора сыграла адвоката главной героини и покорила наши сердца. Она смогла сделать своего персонажа колоритным и нетривиальным. Зритель хорошо запомнил сильную и независимую женщину-адвоката, и действительно жаль, что больше насладиться игрой актрисы в образе Норы нам не удастся. Ее успех был оценен по достоинству: актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Иэн Маккеллен — Гэндальф, кинотрилогия «Властелин колец»

Наверное, не реже, чем с хоббитом Фродо, «Властелин колец» ассоциируется у нас с Гэндальфом. И сейчас сложно даже вообразить, какой была бы история без этого персонажа. Его знаменитые «Ты не пройдешь!», «Я приду на пятый день — с востока...» и пожелание доброго утра в начале «Хоббита» мгновенно разлетелись по интернету и крепко запомнились зрителю. Кстати, чтобы создать акцент, с которым Гэндальф говорит на экране, Иэн Маккеллен старался копировать акцент самого Джона Р. Р. Толкина.

Боб Оденкерк — Сол Гудман, «Во все тяжкие»

Персонаж Боба Оденкерка — юрист и советник главного героя сериала. Он пронырлив, обладает огромными связями и пойдет на что угодно ради достижения своей цели. Личность Сола вышла такой нетривиальной и интересной, что было принято решение выпустить спин-офф, посвященный только ему. Так появился на свет сериал «Лучше звоните Солу», события в котором разворачиваются за несколько лет до происходящего в драме «Во все тяжкие».

Руни Мара — Терез, «Кэрол»

Персонаж Терез получился у Руни Мара блестяще: робкая и одновременно решительная девушка, неуверенная и бесстрашная. Да, экранного времени у актрисы было в достатке, но использовать его так, как смогла она, — труд, достойный наивысшей похвалы. И она ее получила: актрису номинировали на «Оскар». Зритель смотрел на Терез с таким же неподдельным интересом, как и на героиню Кейт Бланшетт.

Робин Уильямс — Шон Магуайр, «Умница Уилл Хантинг»

В этом фильме Робин Уильямс исполнил роль психолога, который помогает главному герою в исполнении Мэтта Деймона определиться со своим будущим и направить выдающиеся математические умения в нужное русло. Персонаж Уильямса вышел проникновенным и близким зрителю, и у многих язык не повернется назвать эту роль второстепенной: настолько большое значение ей отведено в картине. Интересный факт: реплики персонажа Робина Уильямса о выходках его жены, которые так рассмешили Мэтта Деймона, были импровизацией актера. И если посмотреть эту сцену внимательно, то можно заметить, что камера слегка дрожит. Возможно, из-за смеха оператора.

Кира Найтли — Джоан Кларк, «Игра в имитацию»

Кира Найтли сделала картину предельно эмоциональной и искренней. Она помогла лучше раскрыться главному герою и заслужила признание критиков. Героиня Киры по имени Джоан — молодая девушка, единственная женщина в команде ученых-исследователей. Она смогла противостоять мнению семьи и добилась успеха, продемонстрировав окружающим свои незаурядные способности. Возможно, так хорошо исполнить роль в дуэте с Бенедиктом Камбербэтчем девушке помогло то обстоятельство, что актеры являются друзьями в реальной жизни.