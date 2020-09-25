13 героев, которых все боготворили, а они оказались главными злодеями

Главные герои фильмов и сериалов зачастую представляются нам идеальными. Но стоит посмотреть на их действия под другим углом, и все становится не столь однозначным. Например, Рэйчел из «Друзей» — абсолютная эгоистка, ее не волнуют чувства других людей, даже близких. Или же Ной из «Дневников памяти», который без зазрения совести использует окружающих в своих интересах.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить еще ряд псевдоположительных киногероев.

Роза — «Титаник»

Отбросим прочь теорию о том, что Роза могла подвинуться, чтобы Джек выжил. Есть и другие причины считать ее негативным персонажем. Вспомнить только тот факт, что она предала Каледона, за которого добровольно решила выйти замуж. Такого мнения придерживаются многие киноманы, и вот лишь несколько комментариев: Как величайшая трагедия превратилась в фильм об изменщице? © AzraelApollyon / Reddit

Останься Роза в спасательной шлюпке, Джек был бы жив. Но она зачем-то решила прыгнуть обратно на тонущий корабль. © ZombieCharltonHeston / Reddit

Но худшее, что она сделала, — бросила исторически значимое украшение в океан. Всего лишь потому, что 80 лет назад провела ночь с бездомным парнем. © ZombieCharltonHeston / Reddit

Леон — «Леон»

Героя Жана Рено нам показывают человеком со светлой душой: домосед, любитель мюзиклов и цветов, еще и девочку на воспитание взял. Кажется, он хороший парень, который выбрал не ту дорогу. Но стоит учесть, что Леон — хладнокровный убийца. Да, он взял под свое крыло Матильду, но его помощь весьма сомнительна. Он не помогает ей пережить трагедию и устроить нормальную жизнь, а обучает своему жестокому ремеслу.

Тед Мосби — «Как я встретил вашу маму»

На протяжении всего сериала Теда изображают едва ли не последним романтиком на Земле. Но то, как главный герой ведет себя с девушками, не очень-то подходит под описание хорошего парня. Он забывает имена своих пассий, изменяет с их же подругами, использует для своих целей, бросает в день рождения. Каждую из девушек он воспринимает как шаг к мечте, а не как личность со своими заботами и переживаниями.

Клэр — «Мир юрского периода»

Своими неоднозначными поступками администратор парка Клэр Диринг вызвала волну негатива у поклонников серии фильмов «Парк юрского периода». Клэр из «Мира юрского периода» ведет себя как главный злодей. Она знала о сбежавшем динозавре и не отвела людей в безопасное место. Но еще хуже, что она не чувствует своей вины в возникновении ситуации, повлекшей десятки жертв. Женщину, работающую с ней, заживо съел динозавр, а от Клэр никаких эмоций. © somethingsomethingbe / Reddit

После трейлера всерьез думал, что героиня Брайс Даллас Ховард — злодейка. О том, что на самом деле она положительный герой, узнал лишь после того, как жена сходила в кино. Она даже подумала, что в конце Клэр следовало арестовать. © DGibster / Reddit

Вы видели ее каблуки? Возможно, она вовсе не человек. © Nealos101 / Reddit

Рэндл Макмерфи — «Пролетая над гнездом кукушки»

В фильме Макмерфи представляется положительным героем, хоть и не безгрешным парнем. Он противостоит жестокой медсестре Рэтчед, но на деле является куда более спорным персонажем. Если описать его кратко: безответственный лентяй и рецидивист, считающий, что лишь он живет правильно. Герой Джека Николсона — революционер, решивший изменить порядки в психлечебнице, в которой практически все пациенты находятся добровольно. Им нужен не бунт, а тихое место, чтобы прийти в себя и попытаться вылечиться. Но обманом и манипуляциями Рэндл то и дело пытается их привести к, по его мнению, свободной жизни.

Дженни — «Форрест Гамп»

Существует фанатское мнение, что «Дженни — самый негативный персонаж в истории кино». Она возвращалась к Форресту лишь для того, чтобы пережить сложные моменты и снова уйти. Дженни использовала и оскорбляла единственного человека, который ее любил, а оправдывала это поиском себя. Свадьба Дженни и Форреста в концовке также не кажется искренней. Вероятно, девушка в очередной раз использует простоту и непосредственность своего друга, чтобы устроить жизнь сына и сделать свои последние дни комфортнее.

Морфеус — «Матрица»

Морфеус пытается вырвать людей из реального мира, манипуляциями приводя их к выводу, что выбор красной таблетки — единственно правильное решение. Даже несмотря на то, что жизнь за пределами выстроенной системы является сущим адом. Так и с Нео: на первый контакт он отправил Тринити в открытом наряде, а затем самостоятельно создал герою опасную ситуацию, чтобы спасти его. После всего Морфеус дал Нео ощущение значимости, назвав того «избранным». Ну и какой был выбор у бунтующего программиста?

Джулианна — «Свадьба лучшего друга»

Действия героини Джулии Робертс предельно эгоистичны. Она решила сорвать свадьбу бывшего парня, так как неожиданно вспомнила, что все еще любит его. Всех глупостей, которые Джулианна наделала за 4 дня, и не вспомнить. Попытка испортить карьеру жениху, показной роман для ревности, знакомство с невестой, чтобы стать подружкой на свадьбе и сорвать ее. Все это неподобающие поступки, но большая часть зрителей все равно переживает за главную героиню.

Оби-Ван Кеноби — «Звездные войны»

Некоторые фанаты «Звездных войн» считают Оби-Вана злодеем, так как он долгое время манипулировал молодым Люком Скайуокером. Вот что киноманы отвечают на вопрос: «Кто из положительных героев кино на самом деле плохой?» Оби-Ван Кеноби. Он солгал мальчику, чтобы тот выполнил работу, которую сам не удосужился закончить. © YesRocketScience / Reddit

Также ему следовало сказать, что симпатичная девушка — это сестра Люка. © ravenquothe / Reddit

Не будем забывать, что он сжег Энакина и был одной из причин, по которой тот стал Дартом Вейдером. © kaiju-taxi / Reddit

V — «V значит вендетта»

Таинственный борец за свободу, известный под именем V, предлагает народу свергнуть правительство, которое привело Великобританию в плачевное состояние. Его послание благородно, но все действия — бесцельное насилие, ограничивающееся взрывом памятников и проведением экстремальных акций. Никаких планов на то, что делать после захвата власти, он не имеет. Очевидно, все это приведет к анархии.

Марти Макфлай — «Назад в будущее»

Стоит посмотреть на приключения Марти и Дока с другой стороны, как становится понятно, что они не такие уж и положительные герои. На счету путешественников во времени миллионы разрушенных жизней и созданных эффектов бабочки. Все человечество пострадало, чтобы Марти решил свои проблемы. Киноман с Reddit заметил еще более любопытный нюанс: Марти разрушил миллионы жизней, чтобы решить свою относительно мелкую проблему. Еще хуже, что он фактически стер свою семью из истории. Его мама и папа больше не существуют, их заменили новые люди: богатые и успешные. © Mcheetah2 / Reddit

Эрин — «Эрин Брокович»

В фильме Эрин представляется зрителям несчастной женщиной, упорно отстаивающей правду и права жителей города Хинкли. Делает она это бесцеремонно, не гнушаясь любыми методами: манипулирует людьми, соблазняет ради выгоды. Даже парень ей нужен лишь для того, чтобы тот сидел с детьми, пока она на работе. Конечно, Эрин преследует благие цели и добивается своего. Но встреча с подобным человеком в жизни — мягко говоря, не самое приятное событие.

Тони Старк — «Железный Человек»

Железный Человек — яркий пример неоднозначного супергероя, который полюбился миллионам фанатов. Его компания разрабатывала и отправляла оружие для войны в Афганистане и Ираке, причем сам герой заявляет об этом с гордостью. Не самая гуманная цель, однако, наряду с эгоистичностью и самовлюбленностью, это не единственный минус. Тони Старк создает проект «Альтрон», подразумевающий тотальный контроль над людьми. И мало того, что он скрыл эту информацию от своей команды, так еще и понимал огромные риски. В конечном счете Альтрон едва не уничтожил человечество.