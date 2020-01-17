13 документальных фильмов для тех, кто хочет прокачать свой мозг и посмотреть на мир по-новому

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У большинства из нас есть любимые сериалы и фильмы, без которых сложно представить отдых после рабочего дня или очередной выходной. Но за обилием чаще всего выдуманных историй мы можем пропустить ленты о реальных событиях и явлениях, которые могли бы расширить наш кругозор.

Редакция AdMe.ru стоит на страже вашего безграничного мышления и поэтому торжественно вручает вам список из лучших документальных фильмов и сериалов последних лет.

Всему есть цена (2018)

Рейтинг на IMDb — 7,2 Двукратный номинант на «Оскар» пытается разобраться в том, как формируется цена на предметы искусства. Помогают ему в этом влиятельные творцы, организаторы аукционов и другие специалисты исследуемой сферы.

Идущие к черту (2019)

Рейтинг на «КиноПоиске» — 8,5 Сериал призван раскрыть всю подноготную шоу с участием экстрасенсов. Автор разбирает процесс съемки таких передач на детали и с крепкой критикой проходится по каждой из них.

Наша планета (2019)

Рейтинг на IMDb — 9,3 Мини-сериал о нелегкой судьбе дикой природы в условиях изменения климата. Над ним 4 года работала команда знаменитого сериала «Планета Земля» от BBC, а озвучил всемирно известный натуралист Дэвид Аттенборо. Команда из 600 человек посетила 50 стран на разных континентах Земли, чтобы оценить влияние деятельности человека на флору и фауну.

Реальная цена моды (2015)

Рейтинг на IMDb — 7,7 В этой скандальной ленте исследуется внутренняя кухня мира моды в поисках ответа на вопрос: «А какова она, цена стиля?» Авторы проделали масштабную работу и посетили не только модные показы, но и страны третьего мира, где открыли шокирующую правду об индустрии.

Пожар в раю (2019)

Рейтинг на IMDb — 7,4 Лесные пожары стали глобальной проблемой всего человечества. Сибирь, а теперь и Австралия чудовищным образом пострадали из-за неугомонной стихии. Но мало кто знает о трагедии в городе Парадайс (англ. Paradise — «рай»), штат Калифорния, которая произошла осенью 2018 года. Пожар, вспыхнувший из-за неисправности линий электропередачи, превратил небольшой город в пепелище, в котором остались лишь самые отчаянные его жители. Дальше огонь охватил огромную часть штата, но фильм показывает историю такой, какой ее помнят люди из этого многострадального города.

О, интернет! Грезы цифрового мира (2016)

Рейтинг на IMDb — 7 Документалист Вернер Херцог изучает прошлое и прогнозирует будущее Всемирной паутины вместе со специалистами отрасли. Даже Илон Маск заглянул на исследовательский огонек. Херцог хочет выяснить, как интернету удалось настолько плотно войти в нашу жизнь, что даже буддистские монахи лезут в твиттер после медитации.

Лед в огне (2019)

Рейтинг на IMDb — 7,4 Картина об экологическом кризисе, которую спродюсировал Леонардо Ди Каприо. В отличие от остальных картин такого рода, здесь говорится о том, что для человечества еще не все потеряно, если принять соответствующие меры. Которые авторы, к слову, предлагают.

Почему мы креативны? (2018)

Рейтинг на IMDb — 7 Фильм Германа Васке, который уже 30 лет исследует креативность, общаясь с режиссерами, художниками, музыкантами и учеными. Он опросил больше сотни людей, пытаясь понять, как взять креативность под свой контроль.

Чистильщики (2018)

Рейтинг на IMDb — 7,2 Фильм призван продемонстрировать всю подноготную «цифровой уборки» — деятельности по удалению из интернета ненужной информации. Секретами профессии делятся 5 опытных чистильщиков. Также создатели опросили людей в разных уголках планеты, на которых цензура в сети оказывает сильное влияние.

Аполлон-11 (2019)

Рейтинг на IMDb — 8,2 Документальный фильм о высадке американских астронавтов на Луну. В этой ленте собраны редкие кадры и интервью с участниками эпохального события. Цель фильма проста: развеять все сомнения в реальности события, которые до сих пор довольно сильны.

Лица, деревни (2017)

Рейтинг на IMDb — 7,9 Фильм-путешествие, в котором режиссер Аньес Варда и фотограф JR колесят по окраинам Франции. Удивительная картина о случайных встречах, необычной дружбе и красоте окружающего мира. Лента была номинирована на «Оскар» в 2018 году.

Неизвестная планета Земля (2018)

Рейтинг на IMDb — 7,9 Сериал о загадках нашей планеты, которые ежедневно пытаются разгадать тысячи ученых. Вы узнаете о том, что такое наука в современном мире, и поймете, к каким открытиям она стремится.

Город глазами кота (2018)

Рейтинг на IMDb — 7,1 Посмотрите на жизнь прекрасного Амстердама глазами кота Фрица и других местных животных. Лента призвана показать то, что город существует не только для людей и что даже братья наши меньшие могут находить на его улицах комфорт и уют.