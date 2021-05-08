13 брутальных актрис, которые на красной дорожке как по волшебству превращаются в прекрасных фей

Если не следить за жизнью актеров и актрис вне кино, то образ, который они воплощают в кадре, очень просто соотнести с ними в реальной жизни. Некоторые звезды повторяют его из фильма в фильм, и мы привыкаем к этому амплуа; некоторые запоминаются одной-двумя яркими ролями. И позже, увидев любимую актрису в роскошном наряде, мы даже немножко теряемся и недоумеваем: неужели эта женщина и есть та самая киногероиня, она ведь на нее сейчас совсем не похожа.

Сегодня мы в AdMe.ru решили показать, как актрисы, сыгравшие в фильмах боевых и сильных женщин, на красной дорожке перевоплощаются в изысканных леди. И остались впечатлены этими яркими сравнениями.

1. Гвендолин Кристи

Эффектная Гвендолин запомнилась многим по нашумевшему сериалу «Игра Престолов», где сыграла женщину-рыцаря Бриенну Тарт. Актриса, как никто другой, подошла на эту роль: ее стать, помимо прочего, помогла ей выделиться на фоне других женских персонажей сериала: все-таки ростом 191 см может похвастаться далеко не каждый.

2. Мишель Родригес

Несмотря на то, что сниматься Мишель начала лишь в начале 2000-х, в ее копилке уже около 40 различных фильмов, среди которых такие популярные франшизы, как «Форсаж» и «Обитель зла». В своей деятельности актриса не ограничивается съемками в фильмах — она также пишет сценарии.

3. Хилари Суэнк

Мировую славу Хилари Суэнк принесла картина «Парни не плачут», где она сыграла реально существовавшего человека — Брэндона Тину. За эту роль в 2000 году актриса получила статуэтку «Оскар» (лучшая женская роль), а также премию «Золотой глобус». В настоящее время Хилари продолжает радовать фанатов новыми ролями.

4. Тесса Томпсон

Актриса известна публике по многим работам в кино, но особенно по ролям в фильмах «Песни о любви», «Сельма», «Тор: Рагнарёк», «Мстители: Финал». В последних двух картинах Тесса исполнила роль Валькирии — асгардской женщины-воина.

5. Джина Карано

Джина сочетает в себе, казалось бы, несочетаемые роли: она актриса, боец ММА (смешанные боевые искусства) и модель. Впервые Карано появилась на экране в фильме «Кровь и кость», где сыграла небольшую эпизодическую роль, а вот широкую известность получила, снявшись в главной роли у Стивена Спилберга в «Нокауте».

6. Ронда Раузи

Ронда — профессиональная спортсменка, в 2008 году она завоевала бронзовую медаль на летних Олимпийских играх. В настоящее время занимается реслингом. Зрителям Раузи знакома своей игрой в фильмах «Неудержимые», «Форсаж» и «22 мили».

7. Линда Хэмилтон

Линда запомнилась фанатам в первую очередь игрой в фильмах о Терминаторе — она исполнила роль Сары Коннор, что принесло ей огромный успех и славу. В 2019 году актриса снова сыграла эту роль, спустя 10 лет с момента выхода последнего фильма.

8. Лиззи Каплан

Карьера Лиззи началась с небольшой роли в сериале «Хулиганы и ботаны» в 1999–2000 годах. После этого она снималась еще в нескольких картинах. Но роль Дженис Иэн в «Дрянных девчонках», где ее партнерами по съемкам были Рэйчел Макадамс, Аманда Сейфрид и Линдси Лохан, принесла тогда еще малознаменитой Каплан популярность и славу.

9. Руби Роуз

Руби Роуз составили пару на съемочной площадке такие профессионалы кино, как Кристина Риччи, Вин Дизель, Милла Йовович и Киану Ривз. А в телесериале «Бэтвумен» она исполнила главную роль. Также Руби занимается музыкой — в 2013 году вместе с Gary Go записала сингл под названием «Guilty Pleasure».

10. Клеа Дюваль

Первой большой ролью Клеа стала роль Стокли в картине «Факультет». Ее партнерами по съемкам были, помимо прочих, Джош Хартнетт, Элайджа Вуд и Сальма Хайек. Также в копилке Клеа участие в таких знаменитых фильмах, как «Прерванная жизнь» и «Жена астронавта». Помимо ролей в кино актриса занимается режиссурой и продюсированием.

11. Алия Шокат

Алия наиболее известна зрителям по роли Мэйби Фюнке в телесериале «Замедленное развитие». В свободное от съемок время Алия увлекается рисованием, ее работы выставлялись в Лос-Анджелесе, Мехико и Париже. Также актриса занимается музыкой и поет в джаз-барах.

12. Сюранна Джонс

Английская актриса Сюранна Джонс начала сниматься с 8 лет. Известность ей принесло участие в сериалах «Доктор Фостер», «Скотт и Бейли» и «Джентльмен Джек». В последнем Сюранна сыграла роль Анны Листер — реально существовавшей женщины, мемуаристки и путешественницы.

13. Сара Рамирес

Сара — американская актриса мексиканского происхождения. Актерскую карьеру начала с мюзикла, а потом перешла в фильмы и сериалы. Особенно известна по роли в сериале «Анатомия страсти». Увлекается музыкой и даже выпустила собственный альбом.