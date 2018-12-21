13 замен актеров, которые произошли прямо во время съемок

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Замены актеров в наших любимых фильмах и сериалах встречаются не так уж и редко. Иногда это происходит прямо в разгар съемок, и тогда сценаристам и режиссерам приходится поломать голову над тем, чтобы сделать рекаст как можно более незаметным и логичным. Персонажам приходилось даже умирать на экране просто потому, что выглядеть как раньше они больше не могли.

Нам в редакции AdMe.ru нравится узнавать что-нибудь новенькое о киноиндустрии, и сегодня мы решили рассказать об актерских заменах, которые сложно было не заметить.

«Воображариум доктора Парнаса»: Хит Леджер — Джуд Лоу, Колин Фаррелл, Джонни Депп

Хит Леджер скончался во время съемок фильма «Воображариум доктора Парнаса». Часть материала была уже отснята, но, поскольку персонаж Леджера был ключевым, съемочная группа оказалась в очень затруднительном положении. Решение было найдено нестандартное: сценарий отредактировали, и теперь главный герой проходил через волшебное зеркало и менял внешность. Джонни Депп, Джуд Лоу и Колин Фаррелл заменили Хита Леджера в этом фильме.

«Бесстыдники»: Эллисон Дженни — Джоан Кьюсак

В пилотном эпизоде «Бесстыдников» Шейлу Джексон сыграла Эллисон Дженни. В дальнейшем создатели сериала планировали отвести этому персонажу больше экранного времени, но актриса не могла уделить достаточного внимания работе над этим проектом, потому что попутно была задействована в съемках еще одного. В результате роль Шейлы перешла к Джоан Кьюсак.

«Династия»: Натали Келли — Ана Бренда Контрерас

Создателям сериала «Династия» пришлось искать замену актрисе, сыгравшей главную роль, Кристал Каррингтон, после первого сезона. Натали Келли заявила, что не хочет больше сниматься в мыльной опере, и покинула проект. На ее место пригласили Ану Бренду Контрерас. Чтобы замена актрисы выглядела логичной, сценаристы нашли интересное решение. Героиня Натали Келли в конце первого сезона остается в горящем доме, и выбраться ей не удается. Однако потом выясняется, что она была самозванкой, и на ее место приходит настоящая Кристал.

«Звездные врата: ЗВ-1»: Джессика Стин — Торри Хиггинсон

В этом фантастическом сериале заменили одну из второстепенных актрис, но все же не заметить рекаст было очень сложно. В седьмом сезоне зрители впервые увидели нового персонажа — доктора Элизабет Уир. Она занималась дипломатией, но по просьбе президента должна была возглавить проект «Звездные врата». Сначала героиню сыграла блондинка Джессика Стин, и ее Элизабет была мягкой и растерянной, ведь ей предстояло вместо контактов с политиками налаживать связи с инопланетянами. В восьмом сезоне в роли доктора Уир появилась брюнетка Торри Хиггинсон, и это была жесткая карьеристка, которая точно знала, что делать.

«Тюдоры»: Анита Брием — Аннабелль Уоллис

Леди Джейн Сеймур, соперницу Анны Болейн, в сериале «Тюдоры» сначала играла исландская актриса Анита Брием. Но после второго сезона она покинула проект, и на ее место пришла Аннабелль Уоллис. Что интересно, внешность Джейн Сеймур в сериале стала другой как раз после ее коронации. Вот так драгоценная монаршая тиара меняет женщин.

«Спартак: Кровь и песок»: Энди Уитфилд — Лиам Макинтайр

Энди Уитфилд, сыгравший Спартака в первом сезоне одноименного исторического сериала, скоропостижно скончался от рака. Создателям проекта пришлось в срочном порядке провести рекаст, и на главную роль пригласили австралийца Лиама Макинтайра.

«Как я встретил вашу маму»: Эрик Браден — Рэй Уайз

Отца одной из главных героинь сериала «Как я встретил вашу маму», Робин Щербатски, во флешбэках четвертого сезона сыграл Эрик Браден. Его появление в воспоминаниях девушки показывало, каким нелегким было ее детство: папа заставлял малышку играть в хоккей, выживать в канадской тайге и не разрешал отрастить длинные волосы. Но когда роль деспотичного папочки перешла к Рэю Уайзу (он еще играл отца Лоры Палмер в сериале «Твин Пикс»), этот персонаж стал по-настоящему пугающим.

«Тайны Смолвиля»: Рутгер Хауэр — Патрик Бергин

Сыгравший злодея Моргана Эджа Рутгер Хауэр не смог продолжить работу над проектом, и его заменили на менее известного и менее фактурного Патрика Бергина. По сценарию герой просто сделал пластическую операцию, однако поклонники, конечно же, были не очень довольны рекастом.

«Друзья»: Анита Бароне — Джейн Сиббетт

В первом сезоне жену Росса Геллера играла Анита Бароне, но во втором в этой роли появилась уже Джейн Сиббетт. Причина замены в этом случае довольно банальна: Бароне решила, что ей более интересна работа в другом сериале, и на ее роль просто пригласили другую актрису.

«План 9 из открытого космоса»: Бела Лугоши — Том Мейсон

«План 9 из открытого космоса» — низкобюджетная фантастическая лента 1959 года, получившая премию «Золотая индюшка» как самый худший фильм всех времен. Одну из ролей в проекте получил Бела Лугоши, сыгравший графа Дракулу и ставший популярным благодаря этому образу. К сожалению, актер умер спустя 10 дней после начала съемок, и режиссер не нашел идеи лучше, чем использовать кадры из других кинолент с участием Лугоши, а там, где это невозможно, задействовать дублера. Им стал никому не известный Том Мейсон. Перед камерой он появлялся с лицом, закрытым черным плащом, но все равно эту подмену увидели все. И это только усилило статус фильма как худшего в истории.

«Игра престолов»: Струан Роджер — Макс фон Сюдов

Трехглазый ворон впервые появляется в конце четвертого сезона сериала, и тогда у этого персонажа было совсем немного экранного времени. Вероятно, именно поэтому рекаст остался не замеченным зрителями. Сначала древнего старца с длинными волосами и бородой играл Струан Роджер. В пятом сезоне Трехглазого ворона нет, а в шестом эту роль уже исполняет Макс фон Сюдов. И теперь именно он ассоциируется у поклонников сериала со сверхъестественным наставником Брана Старка.

«Игра престолов»: Каллум Уорри — Дин-Чарльз Чепмен

Сначала Томмена Баратеона играл Каллум Уорри. Младший сын Серсеи был совсем малышом, и экранного времени ему отводилось не очень много, но все же замену Каллума на парня постарше зрители не могли не заметить. Кстати, в «Игре престолов» Дин-Чарльз Чепмен уже появлялся — он сыграл одного из плененных северянами мальчиков Ланнистеров.

«Игра престолов»: Октавия Александру — Кае Александр

Когда мы впервые видим детей леса в конце четвертого сезона, перед нами предстают именно дети. Одну из представительниц этого волшебного народа — Листочек — сыграла юная актриса Октавия Александру. В шестом сезоне у этого персонажа было уже гораздо больше экранного времени, и, вероятно, создатели сериала именно поэтому заменили Октавию на более опытную актрису Кае Александр.

А как вы относитесь к заменам актеров в самый разгар съемок и бывали ли такие случаи, когда вы не могли простить это создателям кинофраншизы?