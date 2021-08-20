13 актеров и актрис, которым режиссеры доверяют только второстепенные роли, зато зрители от них без ума

Харизма и улыбка Кристофа Вальца часто вытаскивают его второстепенных героев на первый план, чтобы на полных правах посоперничать за любовь публики. О Дженнифер Кулидж, той самой маме Стифлера, слышали даже те, кто равнодушен к «Американскому пирогу». А обаятельный Джо Пеши, незадачливый грабитель из «Один дома», запомнился своим коварством и постоянным поиском новых лазеек.

Мы в AdMe.ru решили отдать должное талантливым актерам, в чьей фильмографии мало или вообще нет главных ролей, но они все равно покорили сердца зрителей.

Росси де Пальма

Узнаваемая и очень эффектная испанская актриса Росси де Пальма начала актерскую карьеру в конце 80-х. К этому периоду относится роль преступницы в фильме «Свяжи меня». Работа женщины в фильме «Мадам» — часть современной фильмографии Росси. Роль служанки, которая случайно вытянула счастливый билет, запомнилась зрителям. Она появилась и в комедийном детективе «Тайна Сен-Тропе», где ее образ роскошной кинодивы невозможно проигнорировать.

Билли Зейн

Поклонники союза Роуз и Джека в фильме «Титаник» не воспринимали законного жениха девушки, которого играл Билли Зейн. Но надо отдать ему должное: негативного, пусть и второстепенного, персонажа актер сыграл на пять с плюсом. Позже Билли засветился в фильме «Царь скорпионов — 3: Книга мертвых», где исполнил роль царя Талуса. Одной из последних работ актера стала лента «Гостевой дом». Надеемся, режиссеры еще разглядят его талант и будут приглашать актера на главные роли.

Дженнифер Кулидж

В фильмографии Дженнифер есть роль мастера маникюра в фильме «Блондинка в законе», еще Дженнифер Кулидж — это всем известная мама Стифлера из комедии «Американский пирог». А одной из последних работ стал фильм «Лебединая песня». Актриса многие годы не изменяет имиджу привлекательной блондинки и эксплуатирует узнаваемые образы, но главные роли ей пока что, увы, не дают.

Доминик Монаган

Доминик Монаган получил широкую известь после исполнения роли Мериадока Брендибака в кинотрилогии «Властелин колец». Затем последовали многолетние съемки в культовом сериале «Остаться в живых», где Доминик играл бывшую рок-звезду Чарли Пэйса. За эту работу Доминик был номинирован на премию «Сатурн» как лучший актер второго плана. К одному из последних значимых проектов актера относится участие в фильме «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Джульетт Льюис

Уже в начале актерской карьеры Джульетт Льюис была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Далее последовал ряд ярких фильмов с участием Джульетт: «Что гложет Гилберта Грейпа?», «Август», а недавно актриса появилась в комедии «Дать дуба в округе Юба».

Дж. К. Симмонс

Дж. К. Симмонс прочно ассоциируется с персонажем по имени Джей Джона Джеймсон, роль которого он исполнил в серии фильмов «Человек-паук». Кроме этого, актер появлялся в психологической драме «Одержимость». Мощная, хотя и второстепенная роль склонного к тирании дирижера принесла актеру «Оскар». Очевидно, что супергеройская тематика занимает в профессиональной жизни Симмонса большое значение, поэтому его участие в фильме «Лига справедливости Зака Снайдера» было предсказуемым и ожидаемым.

Джо Пеши

Кристоф Вальц

Роли Ганса Ланды в фильме «Бесславные ублюдки» и доктора Кинга Шульца в вестерне «Джанго освобожденный» принесли Кристофу Вальцу по «Оскару» и «Золотому глобусу». Хотя это были второстепенные персонажи, актер получил мировую известность и признание кинокритиков. Актер также появился в боевике «Алита: Боевой ангел».

Лоренс Фишберн

В Лоренсе Фишберне поклонники «Матрицы» видят Морфеуса. Но актер появлялся также в фильме «Миссия невыполнима — 3» и триллере «Ледяной драйв». Роли Лоренса очень фактурные и часто отмечаются критиками.

Харви Кейтель

Фильмография Харви Кейтеля насчитывает десятки наименований. Фильм «Тельма и Луиза», в котором Харви появился в роли второго плана, получил 5 номинаций на премию «Оскар». За роль в фильме «От заката до рассвета» Харви получил номинацию на премию «Сатурн» как лучший киноактер второго плана. К недавним проектам актера относятся съемки в фильме «Явление».

Кэти Бэйтс

Актриса Кэти Бэйтс даже самой миниатюрной ролью вносит в фильм некий уют и уникальную атмосферу. Так, например, произошло с картиной «Основные цвета», за роль в которой Бэйтс была номинирована на премию «Оскар». Позже Кэти появилась в фильме «Дорога перемен», где ей досталась маленькая и весьма проходная роль. Зато работа в биографической драме «Дело Ричарда Джуэлла» принесла актрисе очередную номинацию на «Оскар».

Кристофер Уокен

Кристофер Уокен получил премию «Оскар» за роль в фильме «Охотник на оленей». Персонаж Уокена в «Криминальном чтиве» стал одним из самых запоминающихся второстепенных героев. Недавняя лента «Дедушка нелегкого поведения» не стала коммерчески успешной, но все же дает шанс понаблюдать за игрой уже зрелого Уокена.

Лив Тайлер

Лив Тайлер еще в подростковом возрасте решила посвятить себя актерской профессии. Съемки в мелодраме «Выдуманная жизнь Эбботов» были отмечены критиками, но мировую известность девушке принесла роль Арвен Ундомиэль в кинотрилогии «Властелин колец». Лив активно снимается в сериалах: год назад актриса появлялась в первом сезоне «911: Одинокая звезда» в роли капитана парамедиков.