13 актеров и актрис из разных поколений, которые блестяще могут справиться с любыми ролями
Есть немало звезд, которые нашли свою нишу в кино и стали удачно эксплуатировать определенный образ. При этом одно из ценнейших умений актеров — способность перевоплощаться. Мы видели, как чудесно могут изображать самых разных персонажей такие признанные звезды, как Тильда Суинтон, Гэри Олдмен, Джонни Депп, Хелена Бонэм Картер. Все они сыграли настолько разные роли, что не ассоциируются у нас с каким-то одним амплуа.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить других популярных актеров и актрис из разных поколений, чьи талант и харизма позволяют им раз за разом примерять новые образы и быть при этом на высоте. Для нашей подборки мы взяли только по 6 ролей каждого артиста, и, надо сказать, это был совсем не простой выбор.
1. Хоакин Феникс
1. «Перо маркиза де Сада» (2000) — Аббат дю Кольмьер.
2. «Гладиатор» (2000) — римский император Коммод.
3. «Она» (2013) — одинокий писатель Теодор Туомбли.
4. «Мария Магдалина» (2018) — Иисус Христос.
5. «Братья Систерс» (2018) — наемник Чарли Систерс.
6. «Джокер» (2019) — Артур Флек / Джокер.
2. Анджелина Джоли
1. «Изображая Бога» (1997) — красавица Клэр.
2. «Джиа» (1998) — знаменитая модель 70-х Джиа Мари Каранджи, скончавшаяся от СПИДа.
3. «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001) — археолог Лара Крофт.
4. «Александр» (2004) — мать Александра Македонского Олимпиада.
5. «Подмена» (2008) — телефонистка Кристин Коллинз, потерявшая сына.
6. «Малефисента» (2014) — волшебница Малефисента.
3. Брэд Питт
1. «Интервью с вампиром» (1994) — вампир Луи де Пон дю Лак.
2. «Бойцовский клуб» (1999) — Тайлер Дерден, альтер эго главного героя.
3. «Троя» (2004) — Ахиллес.
4. «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008) — таинственный человек Бенджамин Баттон, который родился стариком.
5. «Однажды в... Голливуде» (2019) — дублер и каскадер Клифф Бут.
6. «К звездам» (2019) — астронавт Рой МакБрайд.
4. Шарлиз Терон
1. «Адвокат дьявола» (1997) — жена главного героя Мэри Энн Ломакс.
2. «Монстр» (2003) — реальная преступница Эйлин Уорнос.
3. «Белоснежка и охотник» (2012) — королева Равенна.
4. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) — военачальница Фуриоса.
5. «Талли» (2018) — многодетная мать Марло Моро.
6. «Скандал» (2019) — известная телеведущая Мегин Келли.
5. Энтони Хопкинс
1. «Молчание ягнят» (1991) — бывший психиатр Ганнибал Лектер.
2. «Прожить жизнь с Пикассо» (1996) — Пабло Пикассо.
3. «Хичкок» (2012) — Альфред Хичкок.
4. «Тор-2: Царство тьмы» (2013) — бог Один.
5. «Король Лир» (2018) — король Лир.
6. «Два Папы» (2019) — папа римский Бенедикт XVI.
6. Джек Николсон
1. «Китайский квартал» (1974) — частный детектив Джейк Гиттес.
2. «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) — преступник Рэндл Патрик Макмерфи, попавший в психиатрическую клинику.
3. «Сияние» (1980) — писатель Джек Торранс.
4. «Бэтмен» (1989) — Джокер.
5. «Отступники» (2006) — криминальный босс Фрэнсис Костелло.
6. «Как знать...» (2010) — бизнесмен Чарльз.
7. Тимоти Шаламе
1. «Назови меня своим именем» (2017) — влюбленный подросток Элио Перлман.
2. «Дождливый день в Нью-Йорке» (2019) — студент, сын богатых родителей Гэтсби Уэллс.
3. «Король» (2019) — король Англии Генрих V.
4. «Маленькие женщины» (2019) — английский аристократ Теодор Лоуренс.
5. Ролик, рекламирующий All-Electric Cadillac LYRIQ (2020), — Эдгар Руки-ножницы.
6. «Дюна» (2021) — Пол Атрейдес.
8. Адам Драйвер
1. «Тропы» (2013) — журналист Рик Смолан.
2. «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015) — Кайло Рен.
3. «Молчание» (2016) — священник Франциско Гаррпе.
4. «Человек, который убил Дон Кихота» (2018) — режиссер Тоби Грисони.
5. «Мертвые не умирают» (2019) — офицер полиции Рональд Петерсон.
6. «Гуччи» (2021) — Маурицио Гуччи.
9. Лили Джеймс
1. Сериал «Тайный дневник девушки по вызову» (2011) — Поппи.
2. «Гнев титанов» (2012) — женщина-воительница Коррина.
3. «Золушка» (2015) — Золушка.
4. Сериал «Война и мир» (2016) — Наташа Ростова.
5. «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» (2018) — писательница Джулиет Эштон.
6. «Ребекка» (2020) — госпожа де Винтер.
10. Дженнифер Лоуренс
1. «Люди Икс: Первый класс» (2011) — мутант Мистик.
2. «Голодные игры» (2012) — бунтарка Китнисс Эвердин.
3. «Афера по-американски» (2013) — взбалмошная жена Розалин Розенфельд.
4. «Серена» (2014) — Серена Пембертон.
5. «Мама!» (2017) — Мать.
6. «Красный воробей» (2018) — бывшая балерина и шпионка Доминика Егорова.
11. Джессика Честейн
1. «Древо жизни» (2011) — миссис О’Брайен.
2. «Прислуга» (2011) — домохозяйка Селия Фут.
3. «Цель номер один» (2012) — агент спецслужбы Майя.
4. «Багровый пик» (2015) — леди Люсиль Шарп.
5. «Большая игра» (2017) — бизнесвумен Молли Блум.
6. «Люди Икс: Темный Феникс» (2019) — инопланетянка Вук.
12. Том Харди
1. «Мария-Антуанетта» (2006) — придворный Рамон.
2. «Бронсон» (2008) — преступник Чарльз Бронсон.
3. «Грозовой перевал» (2009) — мистер Хитклифф.
4. Сериал «Острые козырьки» (2014–2019) — гангстер Альфи Соломонс.
5. «Легенда» (2015) — братья-близнецы Рональд и Реджинальд Крэи, руководившие бандой в Англии.
6. «Капоне. Лицо со шрамом» (2020) — Аль Капоне.
13. Хьюго Уивинг
1. «Матрица» (1999) — Агент Смит.
2. «Властелин колец: Братство кольца» (2001) — эльф Элронд, правитель Ривенделла.
3. «Первый мститель» (2011) — Иоганн Шмидт / Красный Череп.
4. «Облачный атлас» (2012) — отец Тильды Юинг; дирижер Тадеуш Августовский; Билл Смоук; сестра Нокс; советник Мефи; Старина Джорджи.
5. «Хроники хищных городов» (2018) — глава Гильдии историков Таддеус Валентайн.
6. «Черный 47-й» (2018) — ирландский рейнджер Ханна.
А каких актеров и актрис вы добавили бы в этот список?