13 актеров и актрис из разных поколений, которые блестяще могут справиться с любыми ролями

Есть немало звезд, которые нашли свою нишу в кино и стали удачно эксплуатировать определенный образ. При этом одно из ценнейших умений актеров — способность перевоплощаться. Мы видели, как чудесно могут изображать самых разных персонажей такие признанные звезды, как Тильда Суинтон, Гэри Олдмен, Джонни Депп, Хелена Бонэм Картер. Все они сыграли настолько разные роли, что не ассоциируются у нас с каким-то одним амплуа.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить других популярных актеров и актрис из разных поколений, чьи талант и харизма позволяют им раз за разом примерять новые образы и быть при этом на высоте. Для нашей подборки мы взяли только по 6 ролей каждого артиста, и, надо сказать, это был совсем не простой выбор.

1. Хоакин Феникс

2. Анджелина Джоли

3. Брэд Питт

4. Шарлиз Терон

5. Энтони Хопкинс

6. Джек Николсон

7. Тимоти Шаламе

8. Адам Драйвер

9. Лили Джеймс

10. Дженнифер Лоуренс

11. Джессика Честейн

12. Том Харди

13. Хьюго Уивинг