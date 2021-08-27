12 звезд, которые решили больше не улучшать внешность с помощью пластики и филлеров

Введение ботокса или филлеров — процедура довольно дорогая. Согласно статистике Американского общества пластических хирургов, в среднем одна ампула ботулотоксина стоит около $ 400, а цена подкожных наполнителей может доходить до $ 900. Многие знаменитости уже давно отказываются от подобных уколов, пластических операций и прочих искусственных улучшений. И не только по причине дороговизны этих процедур, но и по другим мотивам.

Мы в AdMe.ru решили узнать, почему звезды из нашей подборки решили отказаться от вмешательств в собственную внешность. А из бонуса вы узнаете, о какой ошибке жалеет Ким Кардашьян.

Деми Мур

На показе мод Fendi в Париже Деми Мур удивила поклонников новым образом. Пользователи начали бурное обсуждение, споря, какие именно процедуры сделала актриса. Косметологи предположили, что это подтяжка лица с помощью специальных нитей. К счастью, большая часть таких процедур имеет обратимый характер, и сейчас лицо актрисы возвращается к естественному виду.

Кайли Дженнер

Модель начала делать уколы филлеров в губы, когда ей было 17 лет. Кайли Дженнер призналась, что решиться на процедуру ее заставил неудачный поцелуй. Сейчас девушка преодолела комплексы и может только посмеяться над ними. Теперь она увеличивает губы с помощью карандаша, а не шприца.

Ким Кардашьян

Ким впервые попробовала ботокс, когда ей было 30 лет. Она сделала несколько уколов в височную область, чтобы избавиться от морщин вокруг глаз. Опыт оказался не слишком удачным: зона, куда были сделаны инъекции, отекла и болела. Это заставило модель отказаться от подобных процедур как минимум на 10 лет. Но девушка не зарекается, что никогда не будет использовать ботокс в будущем.

Крисси Тейген

Модель никогда не скрывала, что ее пышный бюст — результат работы пластического хирурга, под нож которого она легла еще в юности. В 2020 году Крисси Тейген решила избавиться от имплантов. Девушка заявила, что хочет спокойно спать на животе и легко застегивать платье своего размера. Историей преображения она делилась с подписчиками в своем Instagram, и, судя по ее постам, модель рада своему естественному образу.

Кортни Лав

Звезда рок-н-ролла знаменита своими радикальными экспериментами со внешностью. По ее словам, как минимум об одном из них она сожалеет: в свое время она увеличила губы с помощью имплантов. Кортни даже решилась еще на одну операцию, чтобы вернуть свою естественную красоту. В конце концов она решила больше никогда не ложиться под нож.

Брук Шилдс

Однажды попробовав ботокс, актриса заявила, что больше на подобные эксперименты не пойдет. Она опасается, что в конечном итоге уколы сделают ее похожей на Джокера. Тем не менее Брук Шилдс не выступает радикально против любых вмешательств. Морщинки, которые ее не устраивают, она готова корректировать с помощью лазера.

Келли Рипа

Телеведущая призналась, что однажды ей сделали инъекцию ботокса, из-за которой она полгода не могла нормально улыбаться. А ведь девушка всего лишь хотела скорректировать морщинки на лбу, из-за которых ее лицо казалось злым. Неудачный опыт, вероятно, заставил Келли по-новому взглянуть на процедуру, хотя раньше она была большой фанаткой ботокса.

Хизер Моррис

Актриса сделала операцию по увеличению бюста еще в молодости. Однако, став старше, она поняла, что импланты ее больше не устраивают: они причиняют физический дискомфорт. Поэтому Хизер решилась еще на одну операцию и навсегда избавилась от них.

Дана Дилейни

Звезда «Отчаянных домохозяек» рассказала, что сделала инъекцию ботокса в лоб по совету врача. Однако результат ее огорчил: косметолог задел нерв, в итоге на лбу появилась огромная гематома, а правый глаз начал опускаться. Актриса признается, что до сих пор замечает асимметрию своего лица. Неудачный опыт заставил ее навсегда отказаться от ботокса.

Кайли Миноуг

По словам певицы, она всегда ощущала давление со стороны общества, которое требовало, чтобы она выглядела идеально. Поэтому девушка часто экспериментировала с внешностью, стараясь казаться моложе и привлекательнее. Однако в 2010 году она решилась полностью отказаться от ботокса, заявив, что не стесняется морщинок на своем лице, а пластическим операциям предпочитает хороший крем.

Джейми Ли Кертис

За свою долгую карьеру актрисе пришлось перепробовать множество процедур по улучшению внешности. Большинство из них она сделала не по собственной воле, а под давлением коллег по цеху. Так, еще в 80-х ей сделали липосакцию, чтобы фигура выглядела идеально. А однажды оператор заявил, что не будет снимать ее всего лишь из-за припухлостей под глазами. Этот опыт настолько травмировал актрису, что она решилась на блефаропластику, а позже и на ботокс. Сейчас Джейми Ли Кертис заявляет, что ни одна из этих процедур не работает. Она полностью отказалась от них и наслаждается своей естественной красотой.

Памела Андерсон

В 2017 году на Каннском фестивале актриса ошеломила фанатов почти идеально гладкой кожей и помолодевшим лицом. Пластические хирурги отмечали, что, скорее всего, актриса прошла через подтяжку лица и кабинет инъекционной косметологии. Сама Памела призналась, что была, пожалуй, последней, кто попробовал ботокс. Результаты ее не впечатлили — уколы сделали ее не похожей на саму себя.

Бонус

Модель призналась, что об одной необратимой процедуре она сейчас жалеет. Ким сделала лазерное удаление волос на лбу, чтобы сделать линию их роста более четкой. По ее словам, она скучает по этим детским коротким волоскам и не понимает, зачем было их удалять, ведь на фото их всегда можно убрать с помощью редактора.