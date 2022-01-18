12 случаев, когда создатели культовых сериалов хотели раскрутить зрителей на эмоции, но в итоге сели в лужу

Иногда кажется, что создатели фильмов и сериалов перегибают палку с хитросплетениями сюжетных линий. Так, совсем недавно фанаты пары Кэрри Брэдшоу и Мистера Бига были озадачены и возмущены, когда узнали, что героиня Сары Джессики Паркер теперь вдова.

Мы в AdMe.ru тоже любим провести вечер-другой за просмотром сериалов и хотим рассказать о сюжетных поворотах, которые лишают дара речи.

«Игра престолов»: в сериале слишком много очень жестоких сцен

Сериал стал культурным феноменом нашего времени, а критики считают его самым успешным продуктом телеканала HBO. Каждый эпизод сериала в среднем посмотрели 18,6 млн зрителей. Но подобный успех не отменяет волны негатива, которая обрушилась на сериал. «Игру престолов» критиковали за жестокость, демонстрацию преступлений и большое количество обнаженных людей на экране. В некоторых странах сериал был запрещен или подвергнут цензуре. Не знаю, по какой причине, но мне сериал показался отталкивающим. Я не смогла его досмотреть, хотя дважды пыталась. © Sophia Shapira / Quora

«Аббатство Даунтон»: Роберт чуть не изменил Коре

Отношения Коры и Роберта не раз находились под угрозой, пара часто переживала не лучшие времена. Но эпизод с зашедшей довольно далеко симпатией Роберта к горничной Джейн задел зрителей, не желавших смотреть на фривольное поведение любимых героев. Данный сюжет вызывает у меня отвращение. Кора так обижена. Сначала Роберт обращается с ней как с глупым ребенком, а затем происходит вот это. © MakinStuffDoinThangs / Reddit

«И просто так»: Кэрри Брэдшоу стала вдовой

Казалось бы, всеобщая любимица Кэрри Брэдшоу смогла построить отношения с Мистером Бигом и работала над тем, чтобы их улучшить, а поэтому впереди пару должны были ожидать только счастливые времена. Но не тут-то было: в 1-й серии продолжения сериала «Секс в большом городе» Мистер Биг умирает от сердечного приступа после занятий на велотренажере. Для некоторых зрителей такой ход стал полной неожиданностью, хотя создатели сериала и говорят о том, что уход Мистера Бига был необходим, чтобы выстроить сюжетную линию Кэрри. Я знаю, что Биг не всегда был идеальным партнером, но предполагалось, что пара будет вместе. А теперь произошло это. Мне ужасно грустно. © SummerEmCat / Reddit

«Доктор Хаус»: Грегори проехал на машине через дом Лизы Кадди

Эндокринолог Лиза Кадди уволилась из больницы по собственному желанию, когда Грегори Хаус въехал в ее дом на автомобиле. Этот эпизод получился настолько противоречивым и даже жутковатым, что создателю сериала Дэвиду Шору пришлось объясняться с фанатами, которые не могли принять и понять такую агрессию со стороны доктора Хауса. Дэвид настаивает на том, что Грегори действительно хотел причинить Кадди боль, но она не должна была стать физической и реальной опасности для жизни Лизы не существовало. Этот поступок зашел слишком далеко. 7 сезонов было потрачено на создание сложного, детализированного персонажа, а затем он идет и делает это. © eclecticdodo / Reddit

«Остаться в живых»: внезапно появляется и так же внезапно исчезает парочка аферистов

Сериал «Остаться в живых» завершился более 10 лет назад. Но поклонники до сих пор осмысливают не только финальные серии, но и странные сюжетные линии, которые оставили больше вопросов, чем ответов. Например, зачем были введены персонажи Никки и Пауло? Их жизнь до катастрофы никак не переплетается с центральной сюжетной линией. Эпизод был негативно воспринят зрителями, критиковался в медиа, и в конце концов сценаристы решили убрать парочку из сериала, после чего авантюристы трагически погибли в том же сезоне, в котором их начали показывать. Нам пытались дать 2 новые зацепки и показать, будто эти люди всегда были там. Но это не вязалось с тем, что было раньше. Если бы их выбросило с затонувшей яхты или чего-то подобного, то это была бы совсем другая история. © 79malibu350 / Reddit

«Офис»: Энди не рассказал своей девушке о длительном отъезде

Отношения Энди и Эрин в сериале «Офис» часто огорчали поклонников. Пара переживала много сложных моментов и рассталась не просто некрасиво, а даже нелепо. Энди отправился в морской круиз на 3 месяца, но не посчитал нужным сообщить об этом Эрин. А после возращения еще удивлялся, почему девушка не встречает его с распростертыми объятиями. И не нашел ничего лучше, чем украсть телефон и посмотреть, с кем общалась экс-возлюбленная. Энди уехал из города, лгал, бросил Эрин и ожидал, что она просто будет терпеливо ждать, пока он решит, что ему все-таки не все равно. © apples_apples_apples / Reddit

«Сплетница»: Лили и Руфус узнали о существовании взрослого сына

Одним из самых странных моментов сериала «Сплетница» стало появление биологического сына Руфуса и Лили. Лили отказалась от ребенка вскоре после родов, и позже мальчика усыновила приемная семья. И вот уже взрослый парень возникает в одном из сезонов, объясняется с родителями, а потом так же внезапно исчезает, и больше о его существовании ни один из героев ничего не говорит. Это определенно самая неудачная сюжетная линия. И еще одна причина, по которой мне не нравится 3-й сезон. © yourjules / Reddit

«Офис»: союз Джима и Пэм внезапно начал трещать по швам в последнем сезоне

Отношения Пэм и Джима в сериале «Офис» до последнего сезона выглядели просто идеальными, и поклонникам было сложно смириться с тем, что в финале пара столкнется с проблемами простых смертных: у них начнутся ссоры и бесконечные выяснения отношений. Вся эта сюжетная линия меня раздражала. Я долго был на стороне Джима и считал, что Пэм не понимает его. Мне казалось, что она эгоистка, ведь Джим поддержал ее, когда она уехала на пару месяцев, чтобы осуществить свою мечту. Почему бы ей не ответить ему тем же? Но ведь, когда Пэм уехала, они еще не были женаты и не имели детей. Она пошла на риск, когда это было нормально. А вот рисковать своим браком и детьми, как это сделал Джим, — это совсем другая история. © BR0STRADAMUS / Reddit

«Милые обманщицы»: у Спенсер неожиданно появился близнец

Сериал транслировался на телевидении с 2010 по 2017 год, было снято 7 сезонов. Финал стал непредсказуемым, а некоторых зрителей просто задел за живое. Ведь в конце зрители узнают о существовании у Спенсер сестры-близнеца. Наличие близнеца называют бессмысленным, а новая героиня не привносит в сюжет абсолютно ничего. Вся проблема с близнецами в том, что у Спенсер даже не должно было быть близнецов. В книгах у Элисон был злой близнец, и это имело гораздо больше смысла. © Ok131029 / Reddit

«Очень странные дела»: Оди чудесным образом нашла «сестру»

Во 2-м сезоне у Оди внезапно появилась «сестра». Такая режиссерская находка разделила мнение сообщества фанатов. Одним зрителям понравилось нововведение, а другие посчитали, что появление «лишних» людей усложнило сюжет и ни к чему не привело. Все, что я знаю, — это то, что это худший эпизод сериала «Очень странные дела» на сегодняшний день. © rodrigobazan / Reddit

«Хор»: героиня ушла с Бродвея ради телевизионного ситкома

Рейчел отказалась от роли своей мечты на Бродвее, чтобы исполнить главную роль в каком-то телевизионном сериале. Это решение сценаристов показалось многим зрителям не слишком адекватным. Рейчел эмоциональна и амбициозна. Ее мечтой было попасть на Бродвей. Так что ее уход оттуда ради никудышного ситкома, который никоим образом не соответствует ее амбициям, нереалистичен. © UsedExternal7 / Reddit

«Игра в кальмара»: финал сериала все испортил

Сериал «Игра в кальмара» держал зрителей в напряжении до самого конца. Но финал оставил странное послевкусие, был очень резким и оборванным. Возможно, 2-й сезон прояснит ключевые моменты, но сейчас к главному герою осталось много вопросов, в частности о его планах на будущее и отношениях с дочкой. Ведь он обманул ее. Люди были расстроены тем, что плохой отец так и остался плохим отцом. Ведь это раздражает: только что мужчина обещал дочери навестить ее и вроде бы собрался в путь, но вот он снова ее подводит. © Commonpixels / Reddit