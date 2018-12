12 шикарных фильмов, у которых «Оскар» почти в кармане

Для киноманов пришла пора подвести итоги уходящего года. Выбор фильмов, достойных номинирования на премию «Оскар», — один из лучших способов это сделать. За 2018 год вышло множество прекрасных кинолент, но немногие запали в сердца зрителей и уже тем более критиков. Давайте вместе вспомним некоторых возможных претендентов на золотую статуэтку, а заодно и другие фильмы, которые сделали ваш год ярче и интереснее.

Мы в AdMe.ru очень любим хорошее кино, поэтому с радостью делимся списком интересных, качественных и таких разных фильмов, которые вполне могут быть номинированы на премию «Оскар-2018».

1. Вокс люкс (Vox Lux)

Главная героиня — всемирно известная певица с тяжелым багажом психологических травм. Будучи еще школьницей, Селеста чудом выжила после стрельбы, устроенной ее одноклассником. Актуальный фильм о поп-культуре и насилии, которые идут рука об руку в XXI веке. В главной роли — умница и красавица Натали Портман, которая своей игрой вполне заслуживает номинацию на «Оскара» в копилку своих карьерных достижений. Роль второго плана отведена Джуду Лоу. Рейтинг IMDb — 6,3.

2. Вернуть Бена (Ben Is Back)

Бен — настоящий траблмейкер. В канун Рождества он, бежав из реабилитационного центра, сваливается любящей, но уже натерпевшейся матери на голову. Она встречает сына с распростертыми объятиями, но вскоре понимает, что Бен не изменился и от него не стоит ждать ничего, кроме новых проблем. Насколько далеко этой сильной женщине придется зайти, чтобы уберечь сына? Джулия Робертс в паре с Лукасом Хеджесом заставляет зрителя пережить настоящую драму. Рейтинг IMDb — 6,8.

3. Восьмой класс (Eighth Grade)

В этой честной и ультрасовременной картине о трудностях взросления рассказывается о проблемах обычной девочки-подростка, восьмиклассницы Кейлы. Стеснительная девочка, чтобы дать отпор своим страхам и комплексам, ведет видеоблог о самооценке и любви к себе. Как и любому человеку переходного возраста, ей приходится несладко. Фильм, темы которого подберут ключик к сердцу зрителей, имеет все шансы получить номинацию «Лучший оригинальный сценарий». Рейтинг IMDb — 7,6.

4. Время возмездия (Destroyer)

Эрин внедряется в преступную группировку. Во время нелегкой службы она влюбляется в коллегу, но вскоре одна спецоперация идет наперекосяк и приводит к настоящей трагедии. Эрин находит в себе силы, чтобы отомстить, ее вряд ли удастся остановить. Для этой роли Николь Кидман изменилась до неузнаваемости, чем вкупе с актерским талантом наверняка заслужит номинацию «Лучшая женская роль». Рейтинг IMDb — 6,6.

5. Красивый мальчик (Beautiful Boy)

Дэвид (Стив Карелл) никак не может понять, как его любимый сын (Тимоти Шаламе) из милого умного мальчика превратился в отчаявшегося наркомана. Ведь мальчик рос в любящей обеспеченной семье и всегда отлично учился. Что упустили родители, когда их обожаемый сын свернул на извилистую тропу? Вполне возможно, что за отличную игру будут номинированы оба актера (Карелл и Шаламе). Рейтинг IMDb — 7,3.

6. Сможете ли вы меня простить? (Can You Ever Forgive Me?)

Комедийная драма с Мелиссой МакКарти в главной роли основана на реальных событиях и рассказывает историю писательницы-авантюристки, которая из-за нужды подделывает письма знаменитостей. Живые диалоги, интересная история и яркие персонажи, особенно сама писательница в исполнении МакКарти, которую мы привыкли видеть в комедийном амплуа. Многие критики прочат актрисе номинацию на «Оскара», и мы считаем, что вполне заслуженно. Рейтинг IMDb — 7,6.

7. Наркокурьер (The Mule)

Эрлу 87, он перестал ладить с женой, дети о нем забыли, а его частный бизнес идет под откос. Как раз тогда ему и предлагают простую работенку: перевозить груз из точки А в точку Б. Вскоре Эрл осознает, что не просто нанялся перевозчиком, а связался с наркокартелем. Стражи порядка подозревают неладное, наблюдая за необычным поведением одинокого старика. Шикарная работа Клинта Иствуда как актера и как режиссера. Вполне можно ожидать сразу нескольких номинаций. Рейтинг IMDb — 7,3.

8. Если Бил-стрит могла бы заговорить (If Beale Street Could Talk)

В центре сюжета — молодая девушка афроамериканского происхождения, которая ждет первенца от своего жениха. Их счастье оказывается под угрозой, когда молодого человека обвиняют в изнасиловании. Героиня отказывается верить, что ее любимый мог совершить подобное, и всеми силами старается доказать его невиновность. Проникновенная драма на тему расизма от создателей оскароносной картины «Лунный свет». Рейтинг IMDb — 7,1.

9. Неправильное воспитание Кэмерон Пост (The Miseducation of Cameron Post)

Милую выпускницу школы Кэмерон отправляют на принудительное лечение от лесбийских наклонностей «заботливые» дядя с тетей, которые узнают о ее связи с одноклассницей. Небанальный, нежный и внимательный к своим героям фильм о принятии себя, который определенно заслуживает номинации в категории «Лучший адаптированный сценарий». Рейтинг IMDb — 6,8.

10. Вдовы (Widows)

Несколько счастливых замужних женщин всего за одну ночь стали вдовами: их мужья погибли при попытке ограбления. Теперь женщинам придется ответить за поступки супругов, узнать, кто их подставил, и закончить дело самим. Криминальная драма, пропитанная духом феминизма, которая может отличиться за лучшую режиссуру или актерскую игру (в главных ролях: Виола Дэвис, Мишель Родригез, Элизабет Дебики). Рейтинг IMDb — 7,4.

11. Рома (Roma)

Восхитительное черно-белое кино о судьбе одной большой мексиканской семьи. История рассказывается от лица служанки многочисленного семейства. Монументальное полотно о жизни отдельно взятого человека, которая протекает на фоне важных исторических событий. Сильная заявка на «Оскара» в номинации «Лучший режиссер». Рейтинг IMDb — 8,6.

12. Дневник пастыря (First Reformed)

Пастор Толлер переживает мрачный период в своей жизни: его сын погиб в Ираке, а с женой он развелся. На долю героя выпадает еще больше испытаний, когда его прихожанка просит поговорить с ее мужем. После беседы он кончает жизнь самоубийством, а преподобный Толлер в своих мыслях постоянно возвращается к этому разговору. Сильная драма с Итаном Хоуком и Амандой Сейфрид в главных ролях. Рейтинг IMDb — 7,1.

Какие фильмы из этого списка вы уже успели посмотреть? Какому фильму (возможно, не из этой подборки) вы бы присудили «Оскара»?