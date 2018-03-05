12 сериалов для женщин, которые вдохновляют повернуть свою жизнь на 180 градусов

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В 2017 году в 24 % фильмов главные роли доставались женщинам. Для сравнения, в 2009 году это было всего 15 %. Позитивную тенденцию подтверждают и сериалы: в последние годы стало выходить все больше интересных проектов с яркими героинями в главных ролях. Одни из них строят успешную карьеру, другие — находят любовь, призвание или открывают в себе неожиданные таланты; но абсолютно все учат миллионы зрительниц быть смелыми, уверенными в себе и никогда не соглашаться играть второстепенную роль в чьей-либо жизни.

AdMe.ru решил собрать для вас сериалы о женщинах, которые стоит посмотреть в первую очередь.

Цыганка (Gypsy, 2017)

В ролях: Наоми Уоттс, Софи Куксон, Билли Крудап, Карл Глусман Джин Хэллоуэй — психотерапевт из Нью-Йорка, готовая пойти на все, чтобы помочь пациентам. Но на деле ее методы (слежка за пациентами, вторжение в их жизнь) нарушают врачебную этику и приносят больше вреда, чем пользы. В жизни самой Джин тоже не все в порядке, и психотерапевт вынуждена искать решение уже собственных проблем. Рейтинг IMDb — 7

Начальница (Girlboss, 2017)

В ролях: Бритт Робертсон, Элли Рид, Джонни Симмонс, Альфонсо МакОли Сериал снят по популярной книге «#Girlboss», в которой основательница модного бренда Nasty Gal София Аморузо рассказала свою историю успеха. Всего за 12 месяцев девушке удалось построить империю, которая приносит $ 100 млн в год. А началась эта история с безумной любви к винтажным вещам и смелости пойти по пути своей мечты. Рейтинг IMDb — 7,1

Жирным шрифтом (The Bold Type, 2017 — настоящее время)

В ролях: Кэти Стивенс, Аиша Ди, Мэган Фэйхи, Мэтт Уорд Комедийный сериал о трех подругах, которые работают в модном журнале. Девушки живут яркой, насыщенной жизнью, влюбляются и ищут себя. Хоть сериал и кажется легким, в нем затрагиваются важные темы: равноправия полов и разнообразия красоты. Рейтинг IMDb — 8,1

Новенькая (The New Girl, 2011 — настоящее время)

В ролях: Зоуи Дешанель, Джейк Джонсон, Макс Гринфилд, Ламорн Моррис Джессика — учительница начальной школы, которая, несмотря на неудачи в личной жизни, остается оптимисткой. После разрыва с молодым человеком она переезжает в новую квартиру, где живут три парня. Так начинается легкая, забавная и душевная история о дружбе и любви. Рейтинг IMDb — 7,7

Ей это нужно позарез (She’s Gotta Have It, 2017 — настоящее время)

В ролях: ДеВанда Уайз, Энтони Рамос, Лайрик Бент, Клео Энтони Художница Нола из Бруклина разрывается между тремя любовниками: поверхностным манекенщиком Гриром, сентиментальным банкиром Джейми и инфантильным велосипедистом Марсом. На ком же остановится ее выбор — главная интрига новинки от Netflix. Рейтинг IMDb — 7

Проект Минди (The Mindy Project, 2012–2017)

В ролях: Минди Калинг, Крис Мессина, Эд Уикс, Анна Кэмп 31-летняя акушер-гинеколог Минди мечтает найти парня, но ее скверный характер часто мешает ей наладить отношения с противоположным полом. Женщина не отчаивается и делает все, чтобы устроить свою личную и профессиональную жизнь, которая у нее тоже не клеится. Рейтинг IMDb — 7,4

Без обязательств (Casual, 2015 — настоящее время)

В ролях: Микейла Уоткинс, Томми Дьюи, Тара Барр, Няша Хатенди Комедийный сериал о жизни брата и сестры. Он — убежденный холостяк, создатель сайта знакомств, у которого никогда не было серьезных отношений с девушками. Она недавно развелась и воспитывает дочь-подростка. Брат и сестра решают помочь друг другу найти вторые половинки. Рейтинг IMDb — 7,6

Телефонистки (Las chicas del cable, 2017 — настоящее время)

В ролях: Ана Фернандес, Надя де Сантьяго, Бланка Суарес, Мэгги Сивантос В Мадриде в 1928 году открывается телекоммуникационная компания. Четыре женщины переезжают в столицу Испании, чтобы устроиться на работу и начать новую жизнь. Этот драматический сериал не только расскажет историю каждой из главных героинь, но и познакомит зрителей с непростой профессией телефонистки. Рейтинг IMDb — 7,8

Королева сахарных плантаций (Queen Sugar, 2016 — настоящее время)

В ролях: Рутина Уэсли, Дон-Лиэн Гарднер, Кофи Сирибо, Омар Дж. Дорси Сериал рассказывает о сестрах Борделон: успешном менеджере Чарли и принципиальной журналистке Нове. Их отец умирает, оставляя в наследство убыточную плантацию сахарного тростника. Чарли и Нова должны не только спасти семейное дело, но и разрешить конфликты между собой. Рейтинг IMDb — 7,6

Белая ворона (Insecure, 2016 — настоящее время)

В ролях: Иса Рэй, Ивонн Орджи, Джей Эллис, Лиза Джойс Этот сериал называют афро-американской версией «Секса в большом городе». В центре сюжета находятся две подруги. Одна построила успешную карьеру, но не может наладить личную жизнь; другая живет с парнем, но испытывает трудности на работе. Девушкам предстоит и справиться со своими проблемами, и сохранить дружбу. Рейтинг IMDb — 7,8

Все к лучшему (Better Things, 2016 — настоящее время)

В ролях: Памела Адлон, Мики Мэдисон, Ханна Аллигуд, Оливия Эдвард Сэм — женщина среднего возраста, на плечи которой свалилась куча проблем. Она в одиночку воспитывает трех дочерей, строит карьеру, не забывает о личной жизни и пытается наладить отношения с собственной матерью, которая живет по соседству. Несмотря на бешеный ритм жизни, Сэм не теряет чувства юмора и остается оптимисткой. Рейтинг IMDb — 7,7

Образцовые бунтарки (Good Girls Revolt, 2015–2016)

В ролях: Женевьева Энджелсон, Анна Кэмп, Эрин Майя Дарк, Хантер Пэрриш Историческая драма, которая переносит зрителей в 1969 год. Три молодые женщины, которые работают в нью-йоркском журнале «Новости недели», постоянно сталкиваются с дискриминацией. Им надоедает это терпеть, и они решают начать борьбу за свои права. Рейтинг IMDb — 8,2

Уже выбрали, каким сериалом порадуете себя в праздничные выходные?