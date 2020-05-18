12 сериалов, от которых по позвоночнику пробежит холодок

11 2 99 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Первым фильмом ужасов в истории считается «Замок дьявола», снятый одним из создателей мирового кинематографа Жоржем Мельесом еще в 1896 году. Однако истинным прародителем всех современных киноужасов стал первый звуковой фильм в этом жанре под названием «Террор», который ныне считается утерянным. Сегодня в мире снимаются тысячи подобных картин, а знаменитые киносервисы выпускают целые сериалы, чьи создатели мастерски умеют пугать даже самого искушенного зрителя.

Мы в AdMe.ru не прочь пощекотать нервы просмотром многосерийных фильмов ужасов и надеемся, что вы тоже.

Марианна, 2019—...

Эмма Ларисмон — знаменитая писательница, создающая романы в жанре хоррор. Самая успешная серия ее книг посвящена Лиззи Ларк, которая преследует злого демона по имени Марианна. Однажды Эмма решает завершить серию и в последней книге цикла убивает главных героев. Но все не так просто: оказалось, что Марианна существует и в реальном мире, и она очень недовольна потерей внимания миллионов читателей. И готова сделать все, чтобы Эмма продолжила писать. Рейтинг IMDb — 7,5

Террор, 2018—...

На данный момент вышло 2 сезона сериала. Первый рассказывает о экспедиции двух морских судов, отправившихся на поиски прохода через Арктику, который состоялся в 1845 году. Корабли попадают в ледяной плен, и их экипажам приходится сталкиваться со множеством трудностей, включая недоедание. К тому же их начинает преследовать злобный дух, являющийся в образе медведя. Действие второго сезона происходит на западе США во время Второй мировой войны: на одном из островов происходит череда загадочных смертей, в которых подозревают потусторонние силы. Рейтинг IMDb — 8,0

Ключи Локков, 2020—...

После того как Ренделл Локк погиб от руки своего бывшего студента, его вдова вместе с тремя детьми решает переехать в семейное поместье, принадлежавшее покойному супругу. В старинном доме оказывается множество таинственных дверей, открыть которые можно только особыми ключами, спрятанными в разных местах нового жилища. Однако Локки не подозревают, что эти ключи нужны не только им, но и некоей демонической силе, которая готова ради них на все. Рейтинг IMDb — 7,4

Калейдоскоп ужасов, 2019—...

Сиквел оригинального «Калейдоскопа ужасов», вышедшего на телеэкраны в 1982 году, продолжает традиции своего прародителя. Сюжеты серий основаны на произведениях знаменитых мастеров ужасов, включая самого Стивена Кинга. Каждый отдельный эпизод сериала включает несколько мини-историй, которые комментируются все тем же призраком, что и в шоу 80-х. Рейтинг IMDb — 7,1

Крик, 2015–2019

Знаменитая кинофраншиза о подростках, охотящихся на своих одноклассников в маске призрака, перекочевала на телевизионные экраны. Но сюжет сериала не копия фильмов, выпущенных в 90-х годах, а скорее, новое прочтение истории. Завязкой повествования служит история о парнишке по имени Брэндон Джеймс, некогда жившем в Лейквуде, который из-за врожденной болезни выглядел не так, как все остальные. Однажды компания подростков избивает его, и Брэндон, разозлившись, совершает чудовищное преступление, надев черный балахон и маску. Рейтинг IMDb — 7,2

Нулевой канал, 2016–2018

Сериал состоит из 4 сезонов, каждый из которых рассказывает отдельную жуткую историю, основанную на крипипасте — популярной интернет-страшилке: так, например, в первом сезоне есть пугающий персонаж, чья кожа полностью покрыта человеческими зубами. Несмотря на высокие рейтинги и любовь зрителей, «Нулевой канал» был закрыт после 4-го сезона. Рейтинг IMDb — 7,2

Дракула, 2020—...

Трансильвания, 1897 год. Граф Дракула, могущественный вампир, строит планы по захвату викторианского Лондона. Молодого адвоката Джонатана Харкера, приехавшего, чтобы помочь графу с документами, он использует, чтобы стать моложе. Однажды Харкер обнаруживает в замке людей, которые тоже служат пищей для вампира, и тот, узнав о находке юноши, убивает его. Однако тот оживает и бросается в реку, и через какое-то время оказывается в монастыре, где встречает сестру Агату ван Хельсинг. Рейтинг IMDb — 6,8

Вайнона Эрп, 2016—...

Вайнона Эрп, прапраправнучка знаменитого стража закона Уайтта Эрпа, в день своего рождения приезжает в родной город на похороны дяди. Всю жизнь девушка пытается убежать от своего прошлого, но оно настигает ее: на свет появляются призраки преступников, некогда обезвреженных ее легендарным прародителем. И теперь Вайнона должна вернуть их туда, откуда они пришли. Рейтинг IMDb — 7,4

Зло, 2019—...

Кристен Бушар, судебный психиатр, общается по долгу службы с человеком, который обвиняется в тяжких преступлениях. Когда возникает предположение, что заключенный, возможно, одержим демоном, она обращается к Дэвиду Акосте — будущему священнику, которому церковь поручила расследовать подобные случаи. Будучи скептиком, Кристен уверена, что у каждого «сверхъестественного» явления есть научное объяснение, но порой происходящие вещи бывают настолько таинственными, что она сомневается в собственных убеждениях. Рейтинг IMDb — 7,6

Арес, 2020—...

Нидерланды. Студентка 1-го курса медицинского колледжа Роза решает присоединиться к тайному студенческому обществу под названием «Арес», которое существует в течение нескольких столетий. Сами члены «Ареса» уверены, что именно благодаря им страна достигла такого расцвета. По мере погружения в общество Роза узнает странные, а иногда и по-настоящему страшные вещи, которые заставляют ее задуматься о том, кем на самом деле являются ее новые знакомые. Рейтинг IMDb — 5,6

Судная ночь, 2018—...

Так же как и одноименный фильм, «Судная ночь» повествует о государстве, где один день в году в течение 12 часов все преступления объявляются узаконенными: любой человек имеет право делать все, что захочет, не опасаясь наказания. Нас знакомят с несколькими, казалось бы, не связанными между собой персонажами, каждый из которых идет на преступление по личным мотивам. Но по мере развития повествования становится понятно, что связь между ними все-таки есть. Рейтинг IMDb — 6,4

Страна Рождества, 2019—...

Мистический хоррор, оригинальное название которого, NOS4A2, можно прочесть как «Носферату», рассказывает о девушке по имени Виктория Маккуин. У нее есть уникальная способность: она может следить за неуловимым для других людей Чарльзом Манксом — бессмертным демоном в облике человека, который питается душами детей. То, что от них осталось, он прячет в Стране Рождества — месте, где быть несчастливым незаконно. Виктория должна победить Манкса и спасти детей и, конечно же, самой не стать его жертвой. Рейтинг IMDb — 6,7