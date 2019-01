12 сериалов 2019 года, время для которых стоит запланировать уже сейчас

3

70

4.6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Что может быть приятнее, чем провести зимний вечер за просмотром классного фильма? Пожалуй, только провести его за просмотром любимого сериала. В этом плане 2019 год порадует. Мы узнали все о новинках этого года и публикуем для вас самые яркие и оригинальные из них. Каждый найдет что-то для себя.

AdMe.ru просто не терпится посмотреть долгожданные новинки из мира сериалов. Мы уверены, что вы нас поймете без лишних слов.

1. Карнивал Роу (Carnival Row)

В городе Бюрг, поразительно похожем на викторианский Лондон, сосуществуют люди и беженцы из фантастических миров. Местные жители совсем не рады мигрантам, а и без того хрупкий мир между двумя народами вот-вот разрушится из-за череды мистических убийств. Сюжет сконцентрирован на двух жителях города: бежавшей фее Виньетт и детективе Райкрофте, чью девушку убил вампир.

2. Мандалорец (The Mandalorian)

Стараниями Джона Фавро вселенная «Звездных войн» переместится в уютный сериальный формат. Галактическая империя пала, а время образования Первого Ордена еще не пришло. Центральный персонаж — воин-одиночка из племени мандалорцев. Он вынужден бороться за выживание на окраине галактики, где законы Новой Республики не действуют.

3. Я — ночь (I Am the Night)

Юная Пэт живет со спивающейся матерью, воспитывающей ее в одиночку, сталкивается с процветающим расизмом и другими типичными проблемами Америки 1960-х. Все меняется, когда она случайно узнает, что ее настоящее имя — Фауна Ходел, а женщина, которую она все это время считала матерью, взяла ее на попечение 20 лет назад. Фауна решает найти биологических родителей, и помогает ей в этом журналист Джей Синглетери — ветеран корейской войны, наркоман и авантюрист, тоже мечтающий о другой жизни.

4. Проект «Синяя книга» (Project Blue Book)

Эта история рассказывает о сверхсекретных расследованиях инопланетной деятельности на Земле под руководством правительства США в 1947–1970 годы. К работе привлекается блестящий астрофизик Джозеф Аллен Хинек. Он расследует тысячи случаев, большинство из которых остаются нераскрытыми. В каждом эпизоде сериала теории об НЛО будут смешаны с реальными историческими событиями.

5. Хранители (Watchmen)

Альтернативная Америка прошлого. Разгар холодной войны, от ядерной катастрофы американцев отделяют лишь несколько минут на часах Судного дня. Правительство не в силах сдержать беспорядки, которые устраивают горожане, и только самопровозглашенные супергерои в масках сохраняют на улицах мир. Неожиданно один за другим герои начинают погибать.

6. Реальные упыри (What We Do in the Shadows)

Сериальная вариация уморительной одноименной черной комедии «Реальные упыри» о 3 вампирах, которые прожили вместе несколько сотен лет и теперь пытаются освоиться в современном мире.

7. Академия «Амбрелла» (The Umbrella Academy)

В один прекрасный день 1989 года на свет появляются 43 младенца, наделенных самыми разными суперспособностями. 7 из них попадают к сэру Харггривсу, который организует академию и начинает готовить детей к защите планеты от угроз. Ребята взрослеют и покидают семью, команда распадается. Но известие о кончине наставника объединяет 6 членов академии. Пришло время задуматься о своем предназначении и спасать мир.

8. Черный понедельник (Black Monday)

После «Черного понедельника» — 19 октября 1987 года, когда произошел крупнейший обвал фондового рынка в истории Уолл-стрит, — группа финансистов-любителей находит способ заработать на этом, в одночасье превратив свою унылую жизнь в сплошной праздник.

9. Чернобыль (Chernobyl)

События драматического сериала «Чернобыль» происходят в 1986 году. На атомной станции в небольшом городке происходит взрыв. На устранение последствий катастрофы отправляют специалистов, которые вынуждены рисковать собственной жизнью. Среди них ученый Валерий Легасов — он получает задание от руководства страны выяснить все причины аварии.

10. Екатерина Великая (Catherine the Great)

Еще один англо-американский мини-сериал Sky и HBO, название которого напоминает об отечественных телехитах. В этот раз императрицу сыграет Хелен Миррен (у которой русские корни), а ее фаворита — Джейсон Кларк. Судя по гриму актеров, речь в мини-сериале пойдет о заключительном периоде царствования Екатерины II, и похоже все это будет на «Карточный домик» XVIII века.

11. Отверженные (Les Misérables)

В центре сюжета оказывается Жан Вальжан, мужчина, который большую часть жизни провел на каторге. Ему удалось сбежать от карающей руки закона, ведь после совершенного им проступка наказание последовало несправедливое. Жан Вальжан старался помочь больной сестре. Ей нужна была еда, поэтому главный герой был вынужден пойти на воровство. Теперь мужчина ютится в небольшом поселении, где заботится о дочери погибшей знакомой. Полиция ищет Вальжана. У него на хвосте полицейский инспектор Жабер, считающий это дело одним из важнейших в своей карьере.

12. Матрешка (Russian Doll)

Девушка по имени Надя попадает в таинственную временную петлю, которая заставляет ее посещать одну и ту же вечеринку в Нью-Йорке и в конце ее умирать, просыпаясь наутро невредимой.