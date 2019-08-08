12 российских актеров, которые начинали свою карьеру еще в юности

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Наши любимые актеры сыграли в десятках, а то и в сотнях фильмов, и нам уже сложно вспомнить, с чего же они начинали. Некоторые дебютировали в юные годы, а кто-то снимался уже с колыбели. Кто как начинал покорять киноолимп, вы увидите в нашей статье.

Мы в AdMe.ru предлагаем не только полюбоваться на звезд, но и пересмотреть те фильмы, которые их и зажгли.

Наталья Селезнева

Впервые зрители увидели 7-летнюю Наташу в фильме по сценарию Агнии Барто «Алеша Птицын вырабатывает характер». Но на сцену начинающая актриса попала в 6 лет, сыграв главную роль в спектакле Театра Советской Армии. Правда, слава пришла к Наталье немного позже, после выхода фильма Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Сейчас Наталья Селезнева продолжает играть на сцене Театра сатиры, а также периодически снимается в кино, например она появилась в мелодраме «Новогоднее дежурство».

Роман Мадянов

Роман впервые появился на экране в эпизодической роли в фильме «Перевод с английского» в 10-летнем возрасте. На счету Мадянова множество ролей как в кино, так и в театре. И сейчас актер активно снимается во всевозможных комедиях и сериалах.

Светлана Немоляева

Дебютировала будущая народная артистка в 8-летнем возрасте в киноленте «Близнецы» 1945 года. Несмотря на то что роли Светлана получала довольно часто, настоящая известность пришла к ней уже в зрелом возрасте, после съемок в картинах Эльдара Рязанова. Сейчас актриса активно снимается в кино и играет в театре.

Борис Щербаков

Первая роль досталась молодому актеру в 12 лет. Он сыграл роль Глебки Прохорова в фильме «Мандат». За этой ролью последовали и следующие, навсегда связав Бориса с миром кино и театра. На данный момент заслуженный артист продолжает активно сниматься.

Татьяна Догилева

Свой творческий путь Татьяна начала в 14 лет, снявшись в фильме «Отдать швартовы!», после чего тоже было несколько ролей, которые не стали широко известны зрителю. Слава обрушилась на Догилеву в начале 80-х после таких фильмов, как «Вокзал для двоих», «Покровские ворота» и «Блондинка за углом». Сейчас актриса все так же активно снимается.

Дмитрий Харатьян

Успех пришел к актеру случайно. В возрасте 15 лет Дмитрий пошел на пробы фильма «Розыгрыш» со своей подругой. Она не прошла, а вот Харатьян попал в самую кассовую киноленту про школу в истории советского кино. Позже были съемки в таких фильмах, как «Гардемарины, вперед!» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», принесшие актеру мировую известность. И сейчас у актера очень плотный график.

Дарья Мороз

Дарья Мороз родилась в актерской семье, что позволило ей дебютировать в кино в возрасте 3 месяцев в роли украденного младенца-мальчика (в конце фильма оказавшегося девочкой) в советском фильме «Милый, дорогой, любимый, единственный» режиссера Динары Асановой. Сейчас актриса активно снимается в сериалах и кино.

Михаил Ефремов

Знаменитый отпрыск не менее знаменитого актера Олега Ефремова сыграл свою первую роль в 13 лет в кинокартине «Дни хирурга Мишкина». Интересно то, что настоящие отец и сын снялись в тех же ролях в кино. Дальше последовало множество других ролей, которые принесли Михаилу огромную популярность. Сейчас актер продолжает активно сниматься.

Елена Проклова

Елена появилась в кино в возрасте 12 лет, сыграв в фильме «Звонят, откройте дверь». Но слава пришла ней после съемок в сказке «Снежная Королева», где она сыграла главную роль. Сейчас актриса не снимается, так как ушла в политику.

Алексей Серебряков

В 14 лет Алексей сыграл в киносаге «Вечный зов», после чего навсегда остался в кинематографе, несмотря на то что поступить в театральный вуз он смог не сразу. Сейчас актер часто появляется в кино- и театральных ролях, а на счету у Серебрякова более 140 фильмов.

Анна Каменкова

В 6 лет Аня Каменкова попала в киноленту «Девочка ищет отца». За нее актриса получила свою первую награду на II Международном кинофестивале в Аргентине (Мар-дель-Плата, 1960). Несмотря на успех, продолжила карьеру актриса намного позже. Сейчас она активно снимается в кино и радует поклонников новыми ролями.

Владимир Шевельков

Первая значимая роль в кино досталась Владимиру в 18 лет — в фильме «В моей смерти прошу винить Клаву К.». После этого актер пробовал себя в разных сферах, в том числе выступил ведущим программы «Петербургские встречи» на канале «Россия — Культура».