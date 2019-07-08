12 ролей, которые стали и счастьем, и проклятием для тех, кто их сыграл

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Не секрет, что некоторые актеры попадают в заложники одной роли и потом, как ни стараются, остаются для нас теми, кем мы привыкли их видеть. Другие персонажи тоже мастерски им удаются, но, увы, в памяти зрителей остаются не Рене Зеллвегер, а Бриджит Джонс, не Колин Ферт, а мистер Дарси.

Мы в AdMe.ru составили свой список актеров, которые для нас навсегда сохранятся в образе того или иного героя. А вы что думаете по этому поводу? Расскажите нам.

Рене Зеллвегер — Бриджит Джонс из одноименного фильма

Несмотря на яркую и запоминающуюся Рокси из мюзикла «Чикаго», для нас Рене останется Бриджит Джонс на веки вечные. Уж очень живым и знакомым каждой женщине получился образ.

Шерил Ли — Лора Палмер из «Твин Пикс»

Изначально роль Лоры Палмер в сериале «Твин Пикс» должна была быть эпизодической, но режиссеру Дэвиду Линчу так понравилась игра Шерил, что он расширил сцены с ее участием и даже снял фильм, где актриса уже смогла раскрыть свой талант по-настоящему. Увы, больше ярких ролей у Шерил Ли не наблюдалось.

Руперт Гринт — Рон Уизли из «Гарри Поттера»

Руперт, конечно, очень талантливый актер и успел сыграть еще в нескольких фильмах после саги о Гарре Поттере, но, увы, всем зрителям он запомнился именно как лучший друг главного персонажа поттерианы. Надеемся, что Руперт еще покажет себя в дальнейшем.

Вигго Мортенсен — Арагорн из «Властелина колец»

На счету у Вигго есть роли и в нашумевшей «Зеленой книге», и в других отличных фильмах, но, скажем честно, для нас он все равно именно Арагорн.

Крис Такер — Руби Род из «Пятого элемента»

Несмотря на не менее харизматичную роль в «Часе пик» с Джеки Чаном, Криса вспоминают как Руби из «Пятого элемента», и это, пожалуй, действительно самый запоминающийся комедийный персонаж из фантастических фильмов.

Одри Тоту — Амели из одноименного фильма

Одри Тоту почти удалось выйти из амплуа странной девушки, но все же не совсем. Несмотря на ее прекрасные работы в «Коде да Винчи» и «Коко Шанель», в сознании большинства из нас она прочно ассоциируется именно с Амели.

Колин Ферт — мистер Дарси из «Гордости и предубеждения»

Этот актер, бесспорно, один из самых талантливых британцев, и «послужной список» у него обширный. Однако его мистер Дарси навсегда завоевал наши женские сердца.

Дженнифер Энистон — Рэйчел Грин из сериала «Друзья»

Дженнифер, несомненно, отличная актриса, но, прямо скажем, ярких и знаковых ролей после «Друзей» у нее не наблюдалось. Надеемся, еще все впереди.

Джим Парсонс — Шелдон Купер из сериала «Теория Большого взрыва»

Образ Шелдона просто намертво «приклеился» к актеру, и, наверное, это послужило причиной того, что актер пожелал оставить роль в суперуспешном сериале «Теория Большого взрыва», что в итоге и привело к завершению проекта.

Роберт Дауни — младший — Железный Человек из марвеловских фильмов

Роберт, как птица феникс, восстал из пепла и подарил нам одного из самых любимых персонажей вселенной «Марвел». На счету у актера множество ролей, о которых тоже широко известно зрителям (например, Шерлок), но именно Тони Старк останется в наших сердцах навечно.

Эдриан Пол — Дункан Маклауд из сериала «Горец»

После роли бессмертного Дункана актер так и не смог повторить успех Горца. Множество фильмов, но широкой публике они не сильно известны. К слову, при взгляде на фото невольно думаешь: а может, Эдриан действительно не меняется?

Том Хиддлстон — Локи из цикла марвеловских фильмов

Красивейший актер, в чьем арсенале интересные роли у именитых режиссеров. По слухам, он может даже стать следующим Джеймсом Бондом. Но, увы, Локи пока самый запоминающийся образ британца. Однако мы верим, что Том порадует своих фанатов (да и просто женскую часть населения) своими шикарными кинообразами.