12 примеров, как одного и того же персонажа сыграли разные актеры, и мнения зрителей разошлись, как в море корабли

Некоторые книги, комиксы и исторические события настолько круты, что их экранизируют снова и снова. Например, зрители увидели 14 версий романа «Маленькие женщины», а историю Робин Гуда адаптировали для экрана аж 24 раза.

Мы в AdMe.ru обожаем кино и всегда с интересом наблюдаем, как разные актеры раскрывают одного и того же персонажа. Давайте вместе сравним, кому лучше удались роли Джульетты, Мортишы Аддамс, Безумного Макса и других легендарных киногероев. А в бонусе посмотрим на булгаковскую Маргариту в исполнении итальянской и советской актрис.

Жанна д’Арк: Рене-Жанна Фальконетти, Лили Собески, Милла Йовович

Немой фильм «Страсти Жанны д’Арк» в свое время произвел фурор. Рене-Жанна Фальконетти намучалась на съемках, но показала каноничную Орлеанскую деву: страждущую, но одухотворенную до конца. Самой молодой актрисой, сыгравшей Жанну д’Арк, стала 16-летняя Лили Собески. Она спасла сериал 1999 года, который раскритиковали за историческую неточность. Лили показала свою героиню страстной девушкой, всецело преданной Богу. Целый ушат критики достался экранизации Люка Бессона. Образ Йовович показался многим неправдоподобным и даже безумным. Кое-кто и вовсе посчитал Миллу слишком простой для такой роли.

Мистер Дарси: Колин Ферт, Мэттью Макфэдьен

Среди всех исполнителей мистера Дарси больше всего зрителям понравились Колин Ферт и Мэттью Макфэдьен, сыгравшие в экранизациях 1995 и 2005 годов. Ферт воплотил наиболее популярный образ романтического героя, а его коллега изображал Дарси так, как сам себе представлял. К слову, оба образа историки посчитали чересчур слащавыми и недостоверными. Их фаворитом стал суровый и аристократичный Алан Бадель.

Алан Бадель в сериале «Гордость и предубеждение», 1958.

Елизавета I: Джуди Денч, Кейт Бланшетт, Марго Робби

За роль Елизаветы в фильме «Влюбленный Шекспир» Джуди Денч получила «Оскар». На экране актриса появляется всего на 8 минут, но даже этого времени ей хватило, чтобы идеально передать непростой характер героини. Кейт Бланшетт сыграла королеву дважды: в картинах «Елизавета» и «Золотый век». И критики, и зрители высоко оценили игру Бланшетт, назвав ее сильной и эмоциональной. А вот королеву в исполнении Марго Робби профессионалы посчитали скучной и неубедительной. Актриса и сама не видела себя в этой роли, зато зрителям ее работа в «Двух королевах» пришлась по душе.

Робин Гуд: Эррол Флинн, Кевин Костнер, Рассел Кроу

Лучшим исполнителем героя Шервудского леса многие считают Эррола Флинна в «Приключениях Робин Гуда». Его герой был очень непринужденным и бесконечно обаятельным. Другие актеры раскрыли персонажа по-своему, но результат понравился не всем.

Кевин Костнер в фильме 1991 года показал настолько вялого и безрадостного Робина, что даже получил за эту роль «Золотую малину». А Рассел Кроу в самой свежей экранизации вроде и сыграл хорошо, но его персонаж получился очередным мускулистым мачо, а не героем Шервудского леса.

Джульетта: Оливия Хасси, Клэр Дэйнс

Оливия Хасси исполнила роль Джульетты в 15 лет и сразу стала звездой. Малоопытная актриса поразила всех страстной игрой, а ее Джульетта получилась очаровательно юной, нежной и влюбленной. Клэр Дэйнс в экранизации База Лурмана показала совсем другую Джульетту. Это сильная девушка, внутренний стержень которой особенно заметен в эмоционально тяжелых сценах. Свою лепту в шекспировский образ внесла и советская балерина Галина Уланова. В 45 лет она сыграла в постановке «Мосфильма», и ее Джульетта стала символом свободы личности.

Фильм-балет «Ромео и Джульетта», 1954.

Макс Рокатански: Мел Гибсон, Том Харди

Первая часть трилогии о Безумном Максе на протяжении 20 лет была одним из самых прибыльных фильмов в истории кино и дала толчок карьере Мела Гибсона. Том Харди, исполнивший главную роль в перезапуске франшизы, даже переживал, что поклонники не воспримут его после блестящей игры Гибсона. Но новый фильм превзошел все ожидания, а Том отлично справился с ролью. Его персонаж получился более опытным и зрелым, чем молодой и злой Макс Мела Гибсона.

Джо Марч: Вайнона Райдер, Сирша Ронан

Многие сравнивают актрис, которые сыграли главную женскую роль в экранизациях романа «Маленькие женщины» 1994 и 2019 годов. Вайнона Райдер привнесла в образ женственность и нежность. А Сирша Ронан идеально передала характер дерзкой девушки, которая знает, чего хочет. Джо Марч играли многие актрисы, но одной из лучших считается Кэтрин Хепберн, которая сделала свою героиню максимально приближенной к оригиналу и очень живой.

Кэтрин Хепберн, «Маленькие женщины», 1933.

Эрик Дрейвен: Брэндон Ли, Марк Дакаскос

Сразу после выхода на экраны готический фильм «Ворон» стал хитом. Зрители высоко оценили как техническую сторону картины, так и потрясающую игру сына Брюса Ли. Несмотря на трагическую гибель Брэндона, кинобоссы выпустили несколько продолжений с другими актерами. Большинство сиквелов получились неудачными, но нельзя не отметить хорошую игру Марка Дакаскоса в сериале «Ворон». Правда, его герой вышел слишком добродушным и недостаточно мрачным, что не понравилось кинокритикам.

Анна Болейн: Натали Портман, Натали Дормер

Создатели кинокартины «Другая из рода Болейн» заметно отошли от реальной истории, а их Анна Болейн показана уж слишком целомудренной. Профессионалы считают, что Натали Портман чувствовала себя не в своей тарелке и не смогла выложиться на все сто. А вот Натали Дормер, сыгравшая в сериале «Тюдоры», с блеском передала эмоции своего персонажа, что особенно заметно в конце 2-го сезона. Не зря эта роль сделала Дормер звездой.

Мортиша Аддамс: Кэролин Джонс, Анжелика Хьюстон, Дэрил Ханна

Первой мать семейства Аддамс сыграла Кэролин Джонс, и ее Мартиша получилась классической роковой красоткой. Следующей была Анжелика Хьюстон, которой невероятным образом удалось совместить готическую зловещесть с гламуром и нежностью. Наименее популярной частью франшизы стал фильм «Семейство Аддамс. Воссоединение» с Дэрил Ханной. Актриса переборщила с чувственностью и сделала свою героиню комичной.

Дуглас Куэйд: Арнольд Шварценеггер, Колин Фаррелл

Фильм «Вспомнить все» получил массу хвалебных отзывов и доказал, что Арнольду Шварценеггеру под силу сложные роли. Ремейк с Колином Фарреллом едва окупился в прокате и был холодно встречен публикой. По словам критиков, Фаррелл — более сильный актер, чем Шварценеггер, но Арни гораздо убедительнее передал растерянность своего персонажа. Некоторые и вовсе посчитали, что Колин и экшен-фильм — вещи несовместимые.

Бонус: Мимзи Фармер и Анастасия Вертинская в роли Маргариты

Первой экранизацией романа Михаила Булгакова стал итало-югославский фильм 1972 года. Главную героиню сыграла миловидная блондинка Мимзи Фармер. Несмотря на странный выбор актрисы, фильм получил несколько престижных наград. Российская киноадаптация появилась только в 1994 году. 50-летняя Анастасия Вертинская обошла конкуренток и получила роль Маргариты. И хотя эту картину восприняли неоднозначно, к игре Вертинской претензий нет. Литературоведы считают, что Анастасия идеально попала в образ булгаковской героини, ведь у актрисы есть порода и неуловимый отпечаток женщины 30-х годов.