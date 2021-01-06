12 ожидаемых фильмов 2021 года, о которых вскоре будут говорить все на свете

В 2021 году выйдет немало интересных фильмов. Например, в декабре Лана Вачовски обещает представить 4-ю часть «Матрицы». Хотя о сюжете этой картины пока ничего не известно, мы уверены, что Киану Ривз снова перевернет мир кино. Конечно, это не единственная ожидаемая премьера.

В этой статье AdMe.ru рассказывает о других фильмах, которые не хочется пропускать.

Дюна

Человечество расселилось по разным планетам, за власть над ними борются могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис, на которой находится самое важное вещество во Вселенной. Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) собирается защитить свой дом. Премьера — сентябрь-октябрь 2021 года.

Черная Вдова

После событий фильма «Первый мститель: Противостояние» Наташа Романофф, она же Черная Вдова (Скарлетт Йоханссон), пускается в бега. Вскоре главная героиня узнает о заговоре и понимает, что ей нужно спасать свою семью. Эту миссию Наташа считает едва ли не самой важной в своей жизни. Премьера — апрель-май 2021 года.

King’s Man: Начало

Создатели этого фильма собираются рассказать историю становления независимого разведывательного агентства King’s Man. Зрители перенесутся во времена Первой мировой войны и будут наблюдать за тем, как молодой Конрад (Харрис Дикинсон) под наставничеством герцога Оксфордского (Рэйф Файнс) пытается помочь своей стране. Премьера — март 2021 года.

Веном: Да будет Карнаж

Весь мир находится под угрозой. Чтобы спасти человечество, инопланетный симбиот Веном, который живет в теле журналиста Эдди Брока (Том Харди), бросает вызов новому врагу — монстру Карнажу (Вуди Харрельсон). Карнаж находит себе сильного союзника — злодейку Фрэнсис Баррисон (Наоми Харрис). Удастся ли Веному победить их обоих? Премьера — июнь 2021 года.

Вестсайдская история

Ремейк одноименного фильма 1961 года расскажет о подростках Тони (Энсел Эльгорт) и Мари (Рэйчел Зеглер). Несмотря на то что ребята связаны с конкурирующими уличными бандами Нью-Йорка, они влюбляются друг в друга. Смогут ли эти современные Ромео и Джульетта быть вместе? Премьера — декабрь 2021 года.

Top Gun: Мэверик

Действие фильма происходит через 35 лет после событий предыдущей части («Лучший стрелок»). Зрители будут наблюдать за тем, как легендарный пилот Питер «Мэверик» Митчелл (Том Круз) решает стать инструктором Top Gun. Главный герой с энтузиазмом окунулся в новую роль, но понял, что теперь техническое оснащение самолетов важнее того, кто за штурвалом. Питер не согласен с тем, что все должны пересесть на беспилотники, и собирается доказать коллегам, что личность летчика важнее современных инноваций. Премьера — июль 2021 года.

Тихое место — 2

Согласно рейтингу Rotten Tomatoes, 1-я часть «Тихого места» стала лучшим фильмом ужасов 2018 года. В 2021 году у фанатов картины будет возможность узнать, что случилось с полюбившимися героями дальше. В продолжении истории Эвелин Эбботт (Эмили Блант) и ее дети отправляются в убежище, чтобы помочь остальным выжившим, но вскоре узнают, что кроме монстров, которых они боялись, существуют и другие, не менее страшные существа. Премьера — март-апрель 2021 года.

Поездка в Америку — 2

В предыдущей части комедии, которая вышла еще в 1988 году, африканский принц Аким (Эдди Мерфи) искал невесту в Нью-Йорке. В новом фильме Аким, который уже стал королем своей страны, снова отправится в США. Теперь герою предстоит найти там своего сбежавшего сына. В Америке король узнает, на что наследник престола променял роскошную жизнь. Премьера — март 2021 года.

Миссия невыполнима — 7

О сюжете новой части фильма «Миссия невыполнима» известно немного, но мы знаем точно, что Том Круз, который исполняет роль агента ЦРУ Итана Ханта, в который раз удивит невообразимыми трюками. Скорее всего, главному герою снова предстоит столкнуться с неопределимой угрозой и доказать свой профессионализм. Премьера — ноябрь 2021 года.

Форсаж-9

Доминик Торетто (Вин Дизель) и его супруга Летти (Мишель Родригес) живут счастливой и спокойной жизнью. Однако эта гармония нарушается, когда кибертеррористка Сайфер (Шарлиз Терон) решает отомстить Доминику за прошлые обиды. Ситуация усугубляется тем, что Сайфер помогает младший брат Торетто — профессиональный наемник Джейкоб (Джон Сина). Премьера — май 2021 года.

Райя и последний дракон

Ожидаемый анимационный фильм от Disney расскажет о земле под названием Кумандра, которую когда-то создали драконы. Этому месту угрожают зловещие монстры Друуны. Они убивают вождя Баджонга. Его дочь, юная воительница Райя, решает отомстить за своего отца и спасти Кумандру. Премьера — март 2021 года.

Не время умирать

Джеймс Бонд (Дэниел Крейг) отказывается от службы в МИ-6 и наслаждается отдыхом на Ямайке. Но его старый друг просит о помощи: нужно найти пропавшего ученого. Бонд соглашается, но даже не подозревает, что эта миссия окажется куда сложнее, чем ожидалось. Она приведет агента 007 к таинственному злодею, который завладел новыми опасными технологиями. Премьера — март-апрель 2021 года.