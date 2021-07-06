12 наших любимых актеров в своих первых и последних ролях в кино и на голубом экране

Многих выдающихся актеров и актрис уже нет с нами, но они продолжают жить в сердцах миллионов людей благодаря магии кинематографа. Их роли и герои останутся навсегда в нашей памяти и будут радовать нас снова и снова, пока на телеэкранах страны будут показывать легендарные фильмы.

Мы в AdMe.ru решили сравнить, как выглядели актеры в своих дебютных фильмах, когда еще не стали всенародными любимцами, и в последних работах в кинематографе и на телевидении.

1. Андрей Миронов

В 19 лет Андрей Александрович получил свою первую роль: в фильме «А если это любовь?» он сыграл школьника Петра. Последней работой актера стала картина «Следопыт», где 46-летний Миронов изобразил маркиза Санглие.

2. Юрий Никулин

Артист дебютировал в кино в 36 лет, сыграв пиротехника-неудачника в комедии «Девушка с гитарой». Последним из его проектов стала юмористическая передача «Клуб „Белый попугай“», где в свои 75 лет он продолжал задорно шутить и рассказывать анекдоты.

3. Евгений Евстигнеев

Первый киноопыт Евстигнеев получил, когда ему был 31 год: в драме «Поединок» он исполнил роль подполковника Петерсона. Последней киноработой знаменитого актера стала роль Ивана Грозного в мини-сериале «Ермак».

4. Александр Абдулов

Дебют Абдулова на большом экране состоялся в 21 год: он сыграл эпизодическую роль морского пехотинца Козлова в фильме для детей «Про Витю, про Машу и морскую пехоту». В общей сложности актер снялся в 112 картинах, а его последней работой стала роль писателя Володи в детективе «Правосудие волков».

5. Олег Янковский

В 24 года Янковский совершенно случайно впервые снялся в кино: в картине «Щит и меч» он сыграл офицера Генриха Шварцкопфа. В 65 лет его последней работой стала роль митрополита Филиппа в фильме Павла Лунгина «Царь».

6. Людмила Гурченко

В кино Гурченко дебютировала в 21 год: в фильме «Дорога правды» сыграла плановика Люсю. Ее первой фразой на экране стала «Я не за тем сюда пришла, чтобы молчать!». В 75 лет актриса приняла участие в съемках автобиографической ленты «Легенда. Людмила Гурченко».

7. Олег Даль

В 21 год Даль получил первую роль: в фильме «Мой младший брат» он сыграл Алика Крамера. Последней его работой в кино стала роль ученого-химика Виктора Свиридова в картине «Незваный друг». На момент съемок актеру было 38 лет.

8. Вячеслав Тихонов

В годы учебы во ВГИКе 20-летний Тихонов сыграл Володю Осьмухина в фильме «Молодая гвардия». В последний раз он появился на экране в ленте Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви»: 78-летний актер исполнил роль Бога.

9. Олег Табаков

За всю свою актерскую карьеру Табаков снялся более чем в 120 картинах. Первой киноработой 21-летнего студента Школы-студии МХАТ стала роль Саши Комелева в ленте «Тугой узел». Завершил свою кинодеятельность Олег Павлович, когда ему был уже 81 год: в комедии «Кухня. Последняя битва» сыграл отца главного героя.

10. Алексей Баталов

Баталов дебютировал в кино в 16 лет, снявшись в эпизодической роли школьника в фильме «Зоя». В 78 лет его последней работой стала картина «Карнавальная ночь — 2, или 50 лет спустя», в которой актер сыграл самого себя.

11. Любовь Орлова

Любовь Орлова впервые снялась в кино в 32 года: в картине «Петербургская ночь» она исполнила роль Грушеньки. В 72 года актриса сыграла свою последнюю роль в фильме «Скворец и Лира».

12. Нонна Мордюкова

В 23 года, будучи студенткой ВГИКа, Нонна Мордюкова дебютировала в фильме «Молодая гвардия» в роли Ульяны Громовой. Картина принесла начинающей актрисе всесоюзную известность. В 74 года она снялась в картине «Мама», которая стала последней в ее кинокарьере.