12 легких, но душевных фильмов, чтобы расслабиться и обо всем забыть

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Лето — пора, когда не хочется лишний раз напрягаться, даже во время просмотра кино. Но как все-таки трудно найти легкий и в то же время неглупый фильм, где можно и посмеяться, и задуматься, а может, даже и всплакнуть. Мы постарались и нашли-таки бриллианты среди киношной шелухи, так что заваривайте чай и устраивайтесь поудобнее.

Каждый из этих фильмов любой вечер сделает теплым. AdMe.ru желает вам приятного просмотра!

Красотка на всю голову, 2018

В главных ролях: Эми Шумер, Мишель Уильямс, Том Хоппер, Рори Сковел Добрая сказка на современный лад о том, как из заурядной дурнушки девушка превратилась в сногсшибательную красотку по воле несчастного случая. Но самое интересное, что внешне она никак не изменилась, зато ее жизнь перевернулась с ног на голову. Типичная, на первый взгляд, комедия с легким, но не сортирным юмором несет в себе серьезный посыл: этот мир полюбит тебя сразу же, как ты полюбишь себя сама.

Собачья жизнь, 2017

В главных ролях: Джош Гад, Деннис Куэйд, Пегги Липтон Автор романа, по которому сняли фильм, придумал интересную теорию, что собачья душа каждый раз воплощается в нового пса — другой породы, другого пола, на другом конце планеты. Но каждый раз она находит счастье в служении человеку. Это один из тех случаев, когда выдуманной истории хочется верить просто потому, что она вселяет надежду и согревает сердце.

Я худею, 2018

В главных ролях: Александра Бортич, Ирина Горбачева, Сергей Шнуров, Евгений Кулик Российская комедия без пошлости и грязных шуток рассказывает о том, с чем сталкиваются все девушки, решившие похудеть. Когда-то Аня пленила Женю точеной фигуркой, но сейчас запустила себя и не видит в этом проблемы, поставившей ее отношения с парнем под угрозу. Девушке предстоит разобраться не только с лишним весом, но и с самой собой, семейными проблемами, старыми и новыми друзьями и, главное, с новым чувством, которое поселилось в сердце. Это первый в истории кинематографа фильм, где актриса сначала поправилась на 20 кг для роли, а затем худела на протяжении работы над фильмом.

Мадам, 2017

В главных ролях: Тони Коллетт, Харви Кейтель, Росси де Пальма, Майкл Смайли, Том Хьюз Семья аристократов ждет гостей на званый ужин, и суеверная хозяйка вдруг замечает, что на столе 13 приборов. Ей ничего не остается, как попросить одну из своих служанок присоединиться к трапезе, прикинувшись богатой мадам. За ужином в простушку влюбляется известный коллекционер, и теперь скрыть правду будет очень сложно. Это не молодежный романтический фильм, но добротная драма, которая заставляет и посмеяться, и вместе с тем задуматься.

Безумная свадьба, 2014

В главных ролях: Кристиан Клавье, Шанталь Лоби, Эри Абиттан Французские комедии отличает тонкий и взрослый, интеллектуальный юмор с хорошей долей иронии и сарказма. Главные герои этого фильма — буржуазная французская пара, родители четверых дочек, трое из которых вышли замуж за еврея, араба и китайца. Отец очень обрадовался, что жених младшей дочери француз, да еще и католик, но только вот дочка не осмелилась рассказать родителям перед первой встречей одну маленькую деталь о нем. Фильм хочется пересматривать, даже зная его развязку, чтобы просто насладиться красочными видами, блестящей игрой актеров и, конечно, юмором на вечные темы.

Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических, 2011

В главных ролях: Дев Патель, Джуди Денч, Билл Найи, Том Уилкинсон, Мэгги Смит Средний возраст актерского состава — 68 лет, однако это вовсе не делает «Отель „Мэриголд“» фильмом для стариков. Группа британских пенсионеров, незнакомых друг с другом, отправляется встретить старость в дешевую, но экзотическую Индию. Однако покой им только снился: оказалось, что пансионат не имеет почти ничего общего с роскошными апартаментами из рекламного буклета, а вместо спокойного отдыха их ждут невероятные приключения в незнакомой стране. Это легкая комедия с оригинальным сюжетом и качественным исполнением, после которой понимаешь, что жизнь прекрасна, даже на ее закате.

Одаренная, 2017

В главных ролях: Крис Эванс, Маккенна Грейс, Линдси Дункан, Октавия Спенсер У Мэри врожденный талант к математике, она умеет считать большие числа в уме, извлекать из них корень, но совершенно не знает, как дружить с одногодками. Фрэнк, присматривающий за племянницей, обещал перед смертью своей сестры, что у малютки будет обычная жизнь. Но планы нарушила Эвелин — строгая, властная бабушка, у которой натянутые отношения с сыном и свое видение ситуации. Эта комедийная драма не расскажет нам ничего нового, но ее сентиментальность, позитив и динамичность покоряют. Отличное кино для уютного семейного вечера.

Охота на дикарей, 2016

В главных ролях: Сэм Нил, Джулиан Деннисон, Рима Те Вьята Рикки Бэйкер — трудный подросток, которому социальная служба нашла очередных приемных родителей — деревенских жителей, живущих в глуши новозеландских лесов. Белла не сразу, но постепенно располагает к себе парня, а вот ее нелюдимый муж Гек, похоже, не особо рад дерзкому чужаку в доме. И без того сложная ситуация внезапно делает лихой поворот, когда Белла внезапно умирает. Рикки не хочет возвращаться в интернат и сбегает в лес, Геку ничего не остается, кроме как отправиться за ним. Фильм повествует о семейных ценностях, но довольно жестко, саркастично и не всегда цензурно.

Перед классом, 2008

В главных ролях: Джеймс Волк, Трит Уильямс, Доминик Скотт Кэй Эта душевная и теплая картина, основанная на реальных событиях, оставляет в памяти неизгладимый след. Автобиографические фильмы про пианистов или футболистов могут быть 100 тысяч раз хороши, но, увы, не всегда интересны широкой аудитории. «Перед классом» — это история о парне с синдромом Туретта, который мечтает стать учителем, и может показаться, что это хоть и мотивирующее кино, но слишком далекое от каждого из нас. Однако это не так. Фильм необходимо смотреть всем, у кого есть мечта, всем, кто растерял свои силы или просто устал. Эта картина воодушевляет, окрыляет и наполняет сердце добротой.

Будка поцелуев, 2018

В главных ролях: Джоуи Кинг, Джоэл Кортни, Джейкоб Элорди Эль и Ли родились в одном роддоме, и с тех пор друзья детства неразлучны. У Ли есть старший брат Ноа: однажды, встретившись с ним в будке поцелуев, Эль влюбляется в парня, и между ними вспыхивает роман. Добрая, наивная девочка без памяти влюблена в красавчика-хулигана и не сразу понимает, чем это все может кончиться для нее и для их дружбы с Ли. Писательнице Бет Риклз было 15 лет, когда она выложила свой рассказ на литературный сайт, где он и привлек внимание издательства Penguin Random House.

Чудо, 2017

В главных ролях: Джейкоб Трамбле, Оуэн Уилсон, Изабела Видович, Джулия Робертс Еще один пример того, как картина с узкой тематикой может понравиться всем без исключения, независимо от того, есть у вас дети или нет, чувствовали ли вы себя когда-нибудь изгоем и знакомы ли вам братско-сестринские отношения. Огги — обычный мальчик с необычным генетическим заболеванием, которое изуродовало ему лицо. Теперь ему предстоит пойти в самую рядовую школу и выстоять перед ожидаемой реакцией сотен незнакомых людей. Фильм трогает не столько душещипательной темой, сколько глубиной характеров персонажей, даже второстепенных, тем, как они раскрываются и меняются на протяжении фильма. По-настоящему честный, трогательный и вдохновляющий фильм. На такое кино совсем не жалко потраченного времени.

Ты водишь!, 2018

В главных ролях: Эд Хелмс, Джереми Реннер, Джон Хэмм Обычно фильмы, основанные на реальных событиях, рассказывают о любви, карьерном росте или мистике, но это картина о том, как четверо друзей на протяжении 30 лет играли в салочки. В этом году «догонялки» приходятся на свадьбу Джерри — единственного непобежденного игрока, которого за все время еще ни разу не осалили. Это простое, местами наивное, но очень трогательное кино о вечной молодости и настоящей дружбе. После него так и хочется подурачиться со своими друзьями.

А вы часто рекомендуете друзьям фильмы? Какой вы добавили бы в этот список?