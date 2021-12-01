12 финалов-клише в фильмах, которые уже так надоели, что жалко деньги на билет в кино

Мир кино, как и любая выдуманная история, полон стереотипов. Это касается всего: и сюжета в целом, и архетипов персонажей, и их внешности, и «неожиданных» твистов. В том числе полно клише и в развязках фильмов.

Мы в AdMe.ru понимаем, что ни одно творение не может избежать очевидных штампов. Но порою они настолько бросаются в глаза, что не вызывают ничего, кроме недовольного хмыканья. И финалов-клише в кино оказалось не так уж мало.

Оказалось, что это виртуальный мир

С выходом на экраны фильма «Матрица» фантастический сюжет о том, что герои на самом деле живут в виртуальном мире, оказался свежим и крутым поворотом событий. Хотя в тот же год вышла кинолента «Тринадцатый этаж» со схожей идеей о симуляции реальности. А потом многие сценаристы ухватились за этот сюжетный прием и пытались таким образом повторить успех «Матрицы». Из последних можно назвать фильмы «Исходный код» и «Блаженство». И когда зритель начинает замечать странности и нестыковки в киноповествовании, то сразу закрадывается подозрение, что все на самом деле не то, чем является. И такой финальный твист уже давно не поражает своим «вау-эффектом».

Главный герой на самом деле не жив

Еще один некогда крышесносный сюжетный твист — в конце оказывается, что героя уже давно нет в живых. Этот своего рода тренд начал фильм «Шестое чувство», позже этот трюк успешно провернули создатели картин «Другие» и «Останься». Но если мы смотрим триллер без элементов мистики и протагонист воспринимает реальный мир не так, как другие герои, то мы понимаем, что суть, скорее всего, кроется в одном из 3 вариантов. Либо это симуляция, либо у персонажа проблемы с психикой, либо он уже в ином мире. И это навевает скуку.

Мораль в конце: семья — это главное

Клише семейных фильмов — в конце герой понимает, что был не прав, что мало уделял времени семье, и вообще — она самое главное в жизни. Простая жизненная мораль родом из сказок, которую перенесли на большой экран. Спорить про важность семьи глупо, но можно ведь придумать и другие уроки, который усвоил для себя протагонист в финале. Примеры такого кино: «Семьянин», «Лжец, лжец», «Папе снова 17».

Финальная битва между добром и злом

Наверное, мало есть таких эпичных фантастических кинолент, где бы в финале не было грандиозной битвы. Ведь это же так зрелищно, что по сути почти всегда ради этого мы и идем в кинотеатр. Но такой ход настолько очевиден, что даже красота костюмов, новые боевые финты персонажей и масштабность не помешают время от времени отвлекаться от просмотра. Вряд ли можно упустить что-то важное, тем более что почти всегда добро побеждает, а это уже набило оскомину. Примеры найти нетрудно: «Мстители: Финал», «Грань будущего», «Пираты Карибского моря: На краю света», «Великая стена».

Протагонист страдает расстройством личности

Финт с расстройством психики у героя всегда казался хорошим. Ведь столько всего можно придумать и впихнуть в сюжет, что зрителю будет интересно распутывать клубок повествования через призму проблем личности протагониста. И почти всегда такой ход вносит свою долю неожиданности, как в фильмах «Бойцовский клуб», «Игры разума», «Враг», «Черный лебедь», «Идентификация», «Тайное окно». Но как только мы начинаем догадываться, что в самой истории что-то не так, то сразу же закрадываются подозрения о тех 3 вариантах, описанных выше. И этим уже нас не удивить.

Душещипательный твист о семейном родстве

Главный герой оказывается злодеем

Казалось бы, какой незаезженный поворот — главный герой в конце оказывается злодеем. Тем самым, из-за которого и произошли все эти захватывающие события фильма. Как, например, в «Видоке», «Исчезнувшей» и «Убийствах в Оксфорде». Но если задуматься, то данный сюжетный ход совершенно не нов, и большинство кинолент в жанре детектива грешит им. Что-то вроде: «А убийца-то на самом деле дворецкий!» И такой финал тоже порядком надоел.

Два не переносящих друг друга на дух персонажа обязательно в конце станут парой

Прямо-таки набившее оскомину клише большинства романтических комедий. Он и она друг друга терпеть не могут, а потом оказывается, это у них любовь. Может, у кого-то в реальной жизни и срабатывает закон притяжения противоположностей, но у многих пар он не работает. Ведь можно придумать гораздо более интересную мотивацию чувств героев и при этом не превратить все в банальную сказку. Как это произошло в фильмах: «Как отделаться от парня за 10 дней», «Предложение», «Любовь по правилам и без».

И протагонист все-таки выбирает любовь

Следующее клише тех же ромкомов, от которого хочется лишь закатить глаза, — протагонист вопреки своим принципам в финале выбирает любовь. Этот прием использован в фильмах «Дьявол носит Prada», «Чего хотят женщины», «Кейт и Лео». Естественно, это романтично и хоть на несколько минут, но заставляет поверить в настоящую любовь. Но, опять же, можно подвести героя к такому выбору, не руша при этом его жизненные устои и цели.

Герой в конце получает девушку

Если фильм приключенческий и главный персонаж — мужчина, то, скорее всего, в сюжет будет введен женский архетип «дама в беде». Как, например, в «Мумии», «Пятом элементе» или «Торе». Чтобы потом они, попутно героически спасая друг друга, в конце стали парой. Ведь все те испытания, через которые они прошли, обязательно должны их сплотить. Хороший хеппи-энд, но чаще всего верится в него с трудом.

Глупые самопожертвования

Одним из отличных, как может показаться сценаристам, ходов является самопожертвование. Такое развитие событий и двигает сюжет, и убирает ненужного уже персонажа, и добавляет драматизма. Но часто все это происходит нелогично: когда герой вполне может спастись, поступить по-другому, но при этом помочь остальным. Как, например, в ленте «Константин: Повелитель тьмы», когда Изабель бросается с крыши, чтобы не дать демону вселиться в нее. Но можно же было все рассказать сестре, тогда они вдвоем бы нашли Константина, а тот бы ее защитил. Но иначе не было бы фильма. Похожее происходит в картинах «Гравитация» и «Варкрафт».

В конце останется только один

Одно из любимых клише страшных фильмов или экшенов про выживание — в конце из всех персонажей останется жив только один, в лучшем случае — несколько. Это по-своему отличный ход, ведь тогда при просмотре адреналин захватывает зрителя еще больше и предугадывать, кто же в следующую минуту выйдет из «игры», довольно занимательно. Однако мы все равно понимаем, чем примерно закончится кино, и это не так волнующе, как хотелось бы. Примеры таких работ: «Я иду искать», «Мгла», «Королевская битва», «Экзамен», «Пила», «Куб», «Живое».