12 фильмов, в которых вас обведут вокруг пальца, а вы и не заметите

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Поиск интересного фильма порой занимает столько времени, что пицца успевает трижды остыть. Поэтому картина, которая содержит в себе больше смысла, чем показано в трейлере, и вызывает эмоции, — ценная находка. А если при этом любимые актеры предстают в неожиданном образе, кажется, что вечер удался.

Если вы цените интригующие повороты сюжета и ювелирную работу оператора, AdMe.ru предлагает обратить внимание на эти фильмы.

Комната желаний (The Room), 2019

Молодая пара переезжает из Нью-Йорка в пригород. В доме они обнаруживают тайную комнату, которая исполняет желания. Можно получить все, что ты хочешь, просто сказав об этом. Но ни подлинники картин Ван Гога, ни бриллианты, ни миллион долларов не радуют женщину. Потеряв двух детей, она не смогла удержаться от соблазна попросить ребенка. Проблема в том, что созданное комнатой не может покидать дом, так как за его пределами исчезнет. Рейтинг IMDb — 6,1

Я иду искать (Ready or Not), 2019

После свадьбы родители мужа приглашают всех поучаствовать в традиционной «игре в прятки». Невеста находит для себя укромное место и надеется, что этот дурацкий вечер когда-нибудь закончится. В ходе игры выясняется, что все, кого находят, лишаются жизни в прямом, а не переносном смысле слова. Удастся ли девушке дожить до утра? Рейтинг IMDb — 7,3

Та, которой вы верите (Celle que vous croyez), 2019

Жюльет Бинош играет разведенную преподавательницу, которая в одиночку растит двоих детей. Героине картины 50 лет. Однажды она создает фейковый аккаунт в Facebook, добавляя туда фото 24-летней девушки, найденные в интернете. И начинает общаться с молодым человеком, который проявляет к ней большой интерес. В какой-то момент переписка перерастает в многочасовые разговоры по телефону, а придуманная жизнь вытесняет реальную. Рейтинг IMDb — 7,0

Любовь по Фрейду (Sibyl), 2019

Сибил — психотерапевт с 10-летним стажем. Она устала и хочет перемен. Отказываясь практически от всех пациентов, женщина берется за написание книги. Работа никак не идет. К ней на сеанс приходит молодая актриса, которая жалуется на то, что беременна и это «угрожает» ее карьере. Психотерапевт погружается в ситуацию и начинает записывать все сеансы на аудио. Актриса просит Сибил быть на работе рядом с ней, и та отправляется на съемочную площадку, не подозревая, как это изменит ее жизнь. Рейтинг IMDb — 6,2

Резня (Carnage), 2011

Действие комедии Романа Полански разворачивается в четырех стенах. Две семейные пары пытаются уладить конфликт: их сыновья подрались. Сюжет постепенно раскрывает более глубокую проблему — ненависть супругов друг к другу, в которой просто не мог вырасти неконфликтный ребенок. В главных ролях — Кейт Уинслет, Кристоф Вальц, Джоди Фостер и Джон Райли. Рейтинг IMDb — 7,2

Репортерша (Whiskey Tango Foxtrot), 2015

Фильм о 40-летней журналистке Ким Бейкер, которая сбежала от скучной жизни, отправившись прямо в зону боевых действий. В основе сюжета картины — не банальное стрельбище, а история о том, как раскрывается человек в нестандартных ситуациях. Отдельного упоминания стоит актерский состав: Тина Фей, Марго Робби, Мартин Фримен и Билли Боб Торнтон. Рейтинг IMDb — 6,6

Провинциалка (Hick), 2011

Хлоя Морец играет 13-летнюю девочку из Небраски, которая больше не может выносить жизни с родителями-алкоголиками и уходит из дома, прихватив с собой револьвер. По пути в Лас-Вегас героиня сталкивается с разными людьми и попадает в опасные ситуации. Напарниками Морец по картине выступили Блейк Лайвли, которая сыграла мошенницу, и Эдди Редмэйн в образе плохого парня. Рейтинг IMDb — 5,6

Оперативник (The Operative), 2019

Рэйчел — агент под прикрытием. Ее отправляют на задание в Иран: нужно войти в доверие к бизнесмену, подозреваемому в преступной деятельности. Лента показывает трудности работы женщины-оперативника, которая доходит до предела психологического напряжения и отказывается быть марионеткой в руках властей, несмотря на последствия. Рейтинг IMDb — 5,6

Любит — не любит (À la folie... pas du tout), 2002

Фильм не подойдет тем, кто ждет легкой французской мелодрамы с Одри Тоту. Главная героиня — Анжелика, студентка-художница, подрабатывающая официанткой. Она влюблена в кардиолога, который женат и готовится стать отцом. Доктор получает анонимные подарки — портрет маслом, любовные записки, билеты в романтическое путешествие, но не понимает, кто отправитель. Жизнь мужчины начинает рушиться: жена теряет ребенка, а одна из пациенток погибает. Рейтинг IMDb — 7,2

Темные тайны (Dark Places), 2015

Фильм основан на книге «Темные тайны» Гиллиан Флинн, автора бестселлера «Исчезнувшая». В главной роли — Шарлиз Терон. Сюжет построен вокруг жестокого убийства матери и сестер героини, случившегося в период, когда той было 8 лет. Виновным посчитали ее брата, который почти 3 десятилетия отбывал тюремный срок. В жизни девушки появляются люди, которые предлагают свою помощь в расследовании и ставят под сомнение факт того, что семью мог убить ее брат. Рейтинг IMDb — 6,2

После свадьбы (After the Wedding), 2019

У Изабель детский приют в Индии, который отчаянно нуждается в деньгах. Когда появляется шанс получить крупное пожертвование, она летит в Нью-Йорк для встречи с благотворителем. Встреча не задается, так как пригласившая ее женщина организует свадьбу дочери и слишком занята. Изабель приглашают на свадьбу. На торжестве к ней подходит муж благодетельницы со словами: «Что ты здесь делаешь?» Рейтинг IMDb — 5,4

Великий гипнотизер (Cui mian da shi), 2014

К известному психологу обращается его наставник с просьбой поработать с пациенткой, которой никто не смог помочь. Гипнотизер — ее последняя надежда. Главный герой соглашается, так как уверен в своих силах. Но работа с девушкой оказывается сложнее, чем он мог предположить, гипноз проходит не так гладко и предсказуемо, как это было всегда. В какой-то момент он начинает верить в то, что пациентка действительно видит призраков. Рейтинг IMDb — 7,0