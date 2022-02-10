12 фильмов и сериалов, которые обещают завоевать миллионы зрительских сердец в этом году

Киноманам наступивший 2022 год подарит множество премьер и поводов провести вечер в компании с попкорном и любимыми актерами. На большом экране можно будет, например, посмотреть новый фильм с Аней Тейлор-Джой или картину, где Николас Кейдж сыграл самого себя.

Мы в AdMe.ru хотим рассказать о фильмах и сериалах, которые стоит посмотреть в этом году.

Смерть на Ниле

Детектив «Смерть на Ниле» является 3-й экранизацией романа Агаты Кристи. Съемки проходили на территории Англии и в Марокко. Интересно, что в фильме можно будет увидеть желтый бриллиант Тиффани. Это один из крупнейших желтых бриллиантов, которые когда-либо были обнаружены. Его масса после обработки составила 128,54 карата (почти 26 г. — Прим. AdMe.ru). Дата премьеры: 10 февраля.

Изобретая Анну

«Изобретая Анну» — драматический мини-сериал, созданный на основе статьи Джессики Пресслер «Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка». Главную роль играет Джулия Гарнер. Ее героиня Анна Сорокина известна тем, что с 2013 по 2017 год она выдавала себя за богатую немецкую наследницу под именем Анна Делви, чтобы обманывать банки, отели и состоятельных знакомых. Дата премьеры: 11 февраля.

Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» — 98 %.

Разделение

Этот проект компания Apple TV+ заказала несколько лет назад. Режиссером сериала стал известный актер Бен Стиллер. «Разделение» — это история о том, как руководители одной фирмы решили контролировать своих сотрудников при помощи новых технологий. Для этого они придумали процедуру разделения, отсекающую рабочие воспоминания от обычных. Дата премьеры: 18 февраля.

Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» — 100 %.

Варяг

Этот исторический фильм уже успели охарактеризовать как «эпический триллер». Он расскажет о чести, справедливости и о том, насколько далеко готов зайти принц викингов, решивший отомстить за своего отца. Роль принца исполнил Александр Скарсгард, а Аня Тейлор-Джой сыграла хитрую славянку, попавшую в плен. Дата премьеры: 21 апреля.

Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» — 99 %.

Невыносимая тяжесть огромного таланта

Имя Николаса Кейджа в последние годы часто всплывает в связи со скандалами. Например, актер покупал дома, дворцы и острова, потом не платил налоги и обвинил в халатности своего менеджера. Менеджер в долгу не остался и напомнил, что предупреждал актера о том, что тот живет не по средствам. В ответ Николас приобрел еще 15 резиденций. Возможно, новый фильм поможет Кейджу реабилитироваться и улучшить свое финансовое положение. В картине «Невыносимая тяжесть огромного таланта» он сыграл самого себя. Это вымышленная история, рассказывающая о том, на что готовы пойти фанаты популярной кинозвезды. Дата премьеры: 21 апреля.

Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» — 99 %.

Предложение



Это мини-сериал о создании фильма «Крестный отец», которому в марте этого года исполняется 50 лет. Из сериала можно будет узнать подробности съемок культовой картины XX века. Их нам покажут от лица продюсера «Крестного отца» Альберта С. Радди, которого в «Предложении» сыграл Майлз Теллер. Дата премьеры: 28 апреля.

Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» — 97 %.

Топ Ган: Мэверик

Чтобы снять этот фильм, понадобилось целое десятилетие. Разработка его началась в 2010-м, а съемки закончились только спустя 9 лет. Эта лента станет продолжением культовой картины «Топ Ган» 1986 года. Нам покажут новые приключения летчика-испытателя Питера «Мэверика» Митчелла, в роли которого снова предстанет Том Круз. Его новое любовное увлечение, мать-одиночку и предпринимательницу по имени Пенни, сыграла Дженнифер Коннелли. Дата премьеры: 26 мая.

Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» — 89 %.

Неудержимые-4

Зрителей ждет продолжение известной одноименной франшизы. Интересно, что о создании 4-й части объявили еще до того, как начался постпродакшн ленты «Неудержимые-3». Но в 2017 году Сильвестр Сталлоне решил отказаться от съемок из-за творческих разногласий по поводу сценария. В 2018-м, заручившись поддержкой других актеров, включая Арнольда Шварценеггера, Сталлоне все же вернулся к съемкам. Дата премьеры: 4 августа.

Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» — 88 %.

Властелин колец: Кольца власти

Сериал о вселенной «Властелина колец» станет самым дорогим в истории. Киностудия взяла на себя обязательства по производству 5 сезонов, которые обойдутся не менее чем в $ 1 млрд. Известно, что действия телесериала разворачиваются во Второй эпохе Средиземья. Дата премьеры: 2 сентября.

Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» — 98 %.

Флэш

В основу этого фильма о супергероях положены комиксы, главный персонаж которых обладает сверхчеловеческой скоростью. Работа над картиной началась в 2004 году, а сценарий не раз перекраивали. И в конце концов создатели решили рассказать новую версию истории, отличающуюся от той, которая была представлена в комиксах о Флэше. Дата премьеры: 3 ноября.

Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» — 88 %.

Аватар-2

Джеймс Кэмерон выпустил фильм «Аватар» в 2009 году. Он стал самым кассовым фильмом всех времен: в прокате было собрано почти $ 3 млрд. Режиссер сразу пообещал, что в случае успеха снимет продолжение истории. Но премьера следующего фильма переносилась целых 8 раз. Кэмерон откровенно признавался, что одно лишь написание сценария для новой части «Аватара» заняло 4 года и было бы слишком оптимистично думать, что к съемкам можно будет приступить моментально. Но режиссер уверен, что задержка не повредит успеху фильма, и даже привел пример из собственного опыта. 2-я часть «Терминатора» вышла на экраны спустя 7 лет после 1-й картины, но это не помешало ей стать самым кассовым фильмом года, получить множество наград и оказать большое влияние на популярную культуру. Дата премьеры: 15 декабря.

Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» — 90 %.

Убийцы цветочной луны

Леонардо Ди Каприо снова снялся у Скорсезе. Фильм «Убийцы цветочной луны» — это их 6-я совместная работа. На создание этой картины выделили около $ 200 млн. За основу сюжета взяли историческую книгу Дэвида Гранна, опубликованную в 2017 году. Как и в книге, в киноленте действие разворачивается в 20-е годы XX века. Члены одного индейского племени столкнулись с жутким преступлением, которое им предстоит расследовать. Чтобы повествование было максимально точным и аутентичным, режиссер попросил помощи у вождя этого племени, известного как Джеффри Стоящий Медведь. Дата премьеры: 2022 год, месяц неизвестен.

Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» — 100 %.