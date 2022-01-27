12 доказательств того, что именно невыносимая чистюля Моника — главная звезда «Друзей», а вовсе не Рэйчел

Наверняка при просмотре «Друзей» у вас был персонаж, которому вы симпатизировали больше других. В любви аудитории вполне заслуженно купались и смешливая Фиби, и саркастичный Чендлер, и красавчик Джоуи, и весь такой из себя правильный Росс. И это мы уже молчим про взбалмошную и романтичную Рэйчел, которая была фавориткой миллионов. А вот Моника со всей своей принципиальностью, организованностью и стремлением к совершенству явно была обделена зрительским вниманием. Пора это недоразумение исправить.

Мы в AdMe.ru с головой ушли в набравший популярность фанатский тред, наглядно демонстрирующий всю крутость Моники, и вынуждены заключить, что подписываемся под каждым словом пользователей.

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Мы же ко всему вышеперечисленному можем лишь добавить, что, на наш взгляд, в сериале «Друзья» самым главным и верным другом для всех была именно Моника. Ее квартира с фиолетовыми стенами являлась тем самым местом, куда все остальные герои прибегали в трудную минуту. А Моника всегда следила за тем, чтобы это место было чистым, уютным и наполненным любовью.