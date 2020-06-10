12 испанских сериалов, после просмотра которых хочется аплодировать сценаристам стоя

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Испания в наши дни переживает настоящий сериальный бум. Крупнейшие стриминговые сервисы активно скупают права на трансляцию испанских сериалов и дают возможность людям со всего мира насладиться ими. Так, к примеру, настоящим феноменом 2020 года стал сериал «Бумажный дом». Среди других успешных испанских проектов есть держащие в постоянном напряжении триллеры, разбивающие сердца любовные драмы и заставляющие умирать от хохота черные комедии. Каждый легко найдет что-то себе по душе и поймет, что крутые сериалы снимают не только в Голливуде.

Мы в AdMe без ума от испанского колорита, поэтому с радостью делимся с вами списком своих любимых сериалов, с которыми можно приятно скоротать не один летний вечер.

Визави (2015–2019)

Финансового директора крупной компании Макарену Ферейро крупно подставили, и из-за этого она оказалась в тюрьме. Перед ней стоит непростая задача — выжить любой ценой среди преступниц. Однако в первый же день героиня узнает важную информацию: одна из заключенных спрятала на воле 9 млн евро. Теперь у девушки появилась дополнительная мотивация выбраться из тюрьмы во что бы то ни стало. Рейтинг IMDb — 8,3

Открытое море (2019—...)

Если вы любите семейный тайны, необычные сюжетные ходы и романтику, то «Открытое море» — то, что доктор прописал. Действие этой небольшой 8-серийной драмы происходит в 1940 году на шикарном океанском лайнере. Для сестер Каролины и Евы такое путешествие — отличный шанс сбежать от разгорающейся войны. Но, как только лайнер отходит от испанских берегов, на нем начинают происходить загадочные и даже пугающие события. Рейтинг IMDb — 6,8

Нити судьбы (2013–2014)

Сериал — красочная экранизация романа Марии Дуэньяс. Сюжет строится вокруг красивой, но бедной портнихи Сиры, которая работает с матерью в ателье высокой моды. По воле судьбы девушка становится шпионкой, и теперь каждый день бросает ей новые вызовы. История Сиры придется по вкусу не только любителям приключений. Приятный бонус ждет и тех, кому важны детали: в сериале много красивых костюмов, марокканской музыки и антикварных предметов. Рейтинг IMDb — 8,4

Жертва номер 8 (2018—...)

Netflix продолжает радовать сериалами, которые поднимают острые проблемы. В основе сюжета этой истории лежит трагедия, произошедшая в Испании: микроавтобус врезался в толпу людей. Жертвами инцидента стали 7 человек, а в произошедшем подозревают молодого парня по имени Омар Джамал. Вся страна жаждет наказать преступника. Сомневаются в виновности Омара только его мать и девушка. На чьей же стороне окажется правда? И сможет ли семья Джамала пережить все это? Рейтинг IMDb — 7,1

Жить без разрешения (2018–2020)

Немо Бандейро сколотил себе состояние, торгуя наркотиками. Он полон сил и наслаждается жизнью, но в день своего 60-летия внезапно узнает о страшном диагнозе — Альцгеймер. За оставшееся время Немо должен успеть позаботиться о своем бизнесе, навести порядок в семейном кругу и подготовиться к самому страшному — потере себя. Рейтинг IMDb — 7,5

Чума (2018)

Это 6-серийная история о разгаре чумы в средневековой Испании. События, которые разворачиваются на глазах у зрителя, жестокие и мрачные. Создатели рассказывают об инквизиции и ее врагах, голодающих грязных бедняках. Брезгливым и впечатлительным лучше воздержаться от просмотра: уж очень натуралистичные язвы на телах актеров. Рейтинг IMDb — 7,3

Той Бой (2019—...)

Еще одна новинка от Netflix. Стриптизера обвиняют в том, что он убил мужа своей клиентки. Но парень невиновен, и спустя 7 лет девушка-адвокат берется пересмотреть его дело. Совместными усилиями они начинают распутывать огромный клубок грязных тайн, касающихся всех героев сериала. Рейтинг IMDb — 6,5

Гори, Мадрид (2018–2020)

Эта комедия в черно-белых тонах из 8 серий приглянется любителям всего, что связано с Голливудом. Актриса Ава Гарднер (в исполнении Деби Мейзар) отдыхает от съемок в роскошном доме недалеко от Мадрида и попутно приходит в себя после расставания с Фрэнком Синатрой. Ава ведет себя слишком непристойно, поэтому к ней решают подослать шпионов, притворяющихся простой супружеской парой. Рейтинг IMDb — 7,6

Аче (2019—...)

Действие происходит в Барселоне в начале 1960-х годов. Главная героиня едва сводит концы с концами, пока однажды не попадает к наркобарону, который берет ее под свое крыло. Женщина пользуется своим положением и потихоньку узнает все тонкости наркоторговли. Шаг за шагом она готовится к тому, чтобы самой стать главой мафии. Рейтинг IMDb — 6,3

Опасные мамочки (2019—...)

Любителям ядерной смеси из черного юмора, драмы и любовных перипетий — добро пожаловать! Это легкий и интересный сериал с необычной завязкой. 5 домохозяек из Мадрида собираются на презентации нового кухонного комбайна. Но безобидная совместная готовка заканчивается таинственной гибелью одной из женщин. Перепуганным до смерти подругам остается только одно — незаметно и быстро избавиться от тела. Рейтинг IMDb — 7,3

Иерро (2019—...)

Бизнесмен Антонио Диас живет на маленьком острове Иерро. Земляки его недолюбливают из-за темных делишек, которыми герой промышлял в прошлом. Диас готовится к свадьбе дочери Фран, но внезапно ее жених исчезает. Чуть позже труп молодого человека находят на побережье. Все подозрения падают на несостоявшегося тестя. Рейтинг IMDb — 7,5

Бумажный дом (2017—...)

«Бумажный дом» мы рекомендуем посмотреть тем, кто еще этого не сделал. Именно эта киноистория, как мы и упоминали выше, стала самым популярным неанглоязычным проектом Netflix. События здесь развиваются настолько стремительно, что не отпускают до самого финала. Если вы еще не смотрели историю об амбициозных и харизматичных грабителях, решивших опустошить Королевский монетный двор в Мадриде, то вам повезло. Мы не прочь стереть себе память, чтобы еще раз узнать все детали этой безумной истории. Рейтинг IMDb — 8,4