12 испанских сериалов, после просмотра которых хочется аплодировать сценаристам стоя
Испания в наши дни переживает настоящий сериальный бум. Крупнейшие стриминговые сервисы активно скупают права на трансляцию испанских сериалов и дают возможность людям со всего мира насладиться ими. Так, к примеру, настоящим феноменом 2020 года стал сериал «Бумажный дом». Среди других успешных испанских проектов есть держащие в постоянном напряжении триллеры, разбивающие сердца любовные драмы и заставляющие умирать от хохота черные комедии. Каждый легко найдет что-то себе по душе и поймет, что крутые сериалы снимают не только в Голливуде.
Мы в AdMe без ума от испанского колорита, поэтому с радостью делимся с вами списком своих любимых сериалов, с которыми можно приятно скоротать не один летний вечер.
Визави (2015–2019)
Финансового директора крупной компании Макарену Ферейро крупно подставили, и из-за этого она оказалась в тюрьме. Перед ней стоит непростая задача — выжить любой ценой среди преступниц. Однако в первый же день героиня узнает важную информацию: одна из заключенных спрятала на воле 9 млн евро. Теперь у девушки появилась дополнительная мотивация выбраться из тюрьмы во что бы то ни стало.
Открытое море (2019—...)
Если вы любите семейный тайны, необычные сюжетные ходы и романтику, то «Открытое море» — то, что доктор прописал. Действие этой небольшой 8-серийной драмы происходит в 1940 году на шикарном океанском лайнере. Для сестер Каролины и Евы такое путешествие — отличный шанс сбежать от разгорающейся войны. Но, как только лайнер отходит от испанских берегов, на нем начинают происходить загадочные и даже пугающие события.
Нити судьбы (2013–2014)
Сериал — красочная экранизация романа Марии Дуэньяс. Сюжет строится вокруг красивой, но бедной портнихи Сиры, которая работает с матерью в ателье высокой моды. По воле судьбы девушка становится шпионкой, и теперь каждый день бросает ей новые вызовы. История Сиры придется по вкусу не только любителям приключений. Приятный бонус ждет и тех, кому важны детали: в сериале много красивых костюмов, марокканской музыки и антикварных предметов.
Жертва номер 8 (2018—...)
Netflix продолжает радовать сериалами, которые поднимают острые проблемы. В основе сюжета этой истории лежит трагедия, произошедшая в Испании: микроавтобус врезался в толпу людей. Жертвами инцидента стали 7 человек, а в произошедшем подозревают молодого парня по имени Омар Джамал. Вся страна жаждет наказать преступника. Сомневаются в виновности Омара только его мать и девушка. На чьей же стороне окажется правда? И сможет ли семья Джамала пережить все это?
Жить без разрешения (2018–2020)
Немо Бандейро сколотил себе состояние, торгуя наркотиками. Он полон сил и наслаждается жизнью, но в день своего 60-летия внезапно узнает о страшном диагнозе — Альцгеймер. За оставшееся время Немо должен успеть позаботиться о своем бизнесе, навести порядок в семейном кругу и подготовиться к самому страшному — потере себя.
Чума (2018)
Это 6-серийная история о разгаре чумы в средневековой Испании. События, которые разворачиваются на глазах у зрителя, жестокие и мрачные. Создатели рассказывают об инквизиции и ее врагах, голодающих грязных бедняках. Брезгливым и впечатлительным лучше воздержаться от просмотра: уж очень натуралистичные язвы на телах актеров.
Той Бой (2019—...)
Еще одна новинка от Netflix. Стриптизера обвиняют в том, что он убил мужа своей клиентки. Но парень невиновен, и спустя 7 лет девушка-адвокат берется пересмотреть его дело. Совместными усилиями они начинают распутывать огромный клубок грязных тайн, касающихся всех героев сериала.
Гори, Мадрид (2018–2020)
Эта комедия в черно-белых тонах из 8 серий приглянется любителям всего, что связано с Голливудом. Актриса Ава Гарднер (в исполнении Деби Мейзар) отдыхает от съемок в роскошном доме недалеко от Мадрида и попутно приходит в себя после расставания с Фрэнком Синатрой. Ава ведет себя слишком непристойно, поэтому к ней решают подослать шпионов, притворяющихся простой супружеской парой.
Аче (2019—...)
Действие происходит в Барселоне в начале 1960-х годов. Главная героиня едва сводит концы с концами, пока однажды не попадает к наркобарону, который берет ее под свое крыло. Женщина пользуется своим положением и потихоньку узнает все тонкости наркоторговли. Шаг за шагом она готовится к тому, чтобы самой стать главой мафии.
Опасные мамочки (2019—...)
Любителям ядерной смеси из черного юмора, драмы и любовных перипетий — добро пожаловать! Это легкий и интересный сериал с необычной завязкой. 5 домохозяек из Мадрида собираются на презентации нового кухонного комбайна. Но безобидная совместная готовка заканчивается таинственной гибелью одной из женщин. Перепуганным до смерти подругам остается только одно — незаметно и быстро избавиться от тела.
Иерро (2019—...)
Бизнесмен Антонио Диас живет на маленьком острове Иерро. Земляки его недолюбливают из-за темных делишек, которыми герой промышлял в прошлом. Диас готовится к свадьбе дочери Фран, но внезапно ее жених исчезает. Чуть позже труп молодого человека находят на побережье. Все подозрения падают на несостоявшегося тестя.
Бумажный дом (2017—...)
«Бумажный дом» мы рекомендуем посмотреть тем, кто еще этого не сделал. Именно эта киноистория, как мы и упоминали выше, стала самым популярным неанглоязычным проектом Netflix. События здесь развиваются настолько стремительно, что не отпускают до самого финала. Если вы еще не смотрели историю об амбициозных и харизматичных грабителях, решивших опустошить Королевский монетный двор в Мадриде, то вам повезло. Мы не прочь стереть себе память, чтобы еще раз узнать все детали этой безумной истории.
Как вы относитесь к испанским сериалам? Есть у вас любимый?