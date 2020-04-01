12 актеров, которые сыграли слишком молодых персонажей. Но никто этого не заметил
Порой зрители с негодованием отмечают, что актеры в фильмах подобраны не по возрасту. А зачастую мы и не замечаем этого несоответствия, настолько искусно играют голливудские звезды.
Редакция AdMe.ru не устает восхищаться талантом всеми любимых актеров и актрис.
1. Натали Дормер было 32 года, когда она играла 18-летнюю Маргери Тирелл («Игра престолов»)
2. Каризма Карпентер в свои 27 лет виртуозно сыграла старшеклассницу («Баффи — истребительница вампиров», 1-й сезон, 1997)
3. 27-летняя Кэри Маллиган легко перевоплотилась в 18-летнюю Дэйзи Бьюкенен («Великий Гэтсби», 2013)
4. Стокард Чэннинг в 34 года исполнила роль старшеклассницы («Бриолин», 1978)
5. В последней части культовой саги Роберту Паттинсону было уже 26 лет, а его персонажу Эдварду — по-прежнему 17 («Сумерки. Сага: Рассвет — часть 2», 2012)
6. 28-летняя Фелисити Джонс с легкостью снялась в роли 18-летнего персонажа по имени Софи («Полной грудью», 2013)
7. Тейлор Китч в свои 25 лет умудрился сыграть 15-летнего подростка («Огни ночной пятницы», 2006)
8. Коллега Китча по съемкам, Минка Келли, в 26 лет незаметно для зрительского глаза перевоплотилась в 16-летнюю девушку («Огни ночной пятницы», 2006)
9. Вайнона Райдер, которой было 27 лет, исполнила роль 18-летней Сюзанны Кейсен («Прерванная жизнь», 1999)
10. Такая же разница в возрасте была у Элисон Ломан и ее героини. Актриса в 27 лет сыграла 16-летнего подростка («Флика», 2006)
11. 32-летний Эрик Кристиан Олсен снялся в роли подростка-старшеклассника («Зажги этим летом», 2009)
12. Питер Динклейдж в 40 лет играл культового Тириона Ланнистера, которому в книге было 23 года, а в сериале — 32 («Игра престолов»)
Кто из актеров и их персонажей стал для вас откровением? Может быть, вам есть кем дополнить нашу статью?