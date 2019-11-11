11 любимых актрис, которых нам сложно вспомнить молодыми

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Некоторых актрис элегантного возраста нам трудно вспомнить молодыми. Одни из них прославились в кино лишь на четвертом или пятом десятке лет, а иные так вжились в амплуа мам и бабушек, что мы просто не представляем их иначе. Тем любопытнее взглянуть, как выглядели Любовь Соколова, Галина Стаханова и Анастасия Зуева, когда были моложе.

AdMe.ru перелопатил гору всевозможных ресурсов, чтобы показать вам архивные снимки актрис, которых мы привыкли видеть в возрастных ролях.

1. Любовь Соколова

Любовь Соколова за свою кинокарьеру исполнила немало ролей матерей. За это ее так и прозвали — «всесоюзная киномама». Самая известная из них — роль энергичной мамы Нади Шевелевой из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Дебютировав на экране в 20 лет, Любовь Соколова снялась... в 389 фильмах! После рождения сына актриса сознательно бралась лишь за небольшие роли, чтобы иметь возможность посвящать время ребенку и семье. Но на эти роли ее брали вовсе без кинопроб.

2. Любовь Добржанская

Еще одну маму в «Иронии судьбы» — Жени Лукашина — талантливо сыграла Любовь Добржанская. Она была не только актрисой, но и певицей. И хоть музыке профессионально не училась, но прекрасно справлялась с вокальными партиями в театре. Всего на театральной сцене ею было сыграно 120 ролей. В кино она снималась немного — всего 12 раз, впервые появившись на экране в 42 года.

3. Анастасия Зуева

В 20 лет будущую актрису Настю Зуеву приняли во МХАТ. Первый успех на театральной сцене — Матрена из инсценировки романа Толстого «Воскресение». Тогда даже Максим Горький, увидев работу Зуевой, сказал: «Лучше, чем в жизни». А спустя некоторое время Анастасия Зуева сыграла роль, которая впечатлила многие поколения зрителей, — Коробочку в «Мертвых душах». Что касается кино, то там актриса дебютировала в 1932 году (ей было 36 лет) в фильме «Просперити». Но нам Анастасия Зуева больше запомнилась как добрая сказительница из старых фильмов-сказок.

4. Татьяна Пельтцер

Народная артистка СССР Татьяна Пельтцер впервые вышла на сцену в 9 лет. Актерскому мастерству девочка училась у своего отца — актера и режиссера Ивана Пельтцера. Татьяна уже была известной театральной актрисой, когда дебютировала в кино. В тот момент ей было почти 40 лет. За свою кинокарьеру артистка успела сыграть более чем в восьми десятках кинолент, из которых нам особенно запомнились картины «Формула любви», «Вам и не снилось», «Трое в лодке, не считая собаки».

5. Ирина Мурзаева

Ирину Мурзаеву зрители впервые увидели в кинокартине 1941 года «Сердца четырех». Но больше всего она запомнилась публике своими появлениями в киножурналах «Ералаш» и «Фитиль». В ее фильмографии около 50 картин, в которых она не сыграла ни одной главной роли. Но каждое появление в кадре этой светлой актрисы неизменно вызывало у зрителя улыбку.

6. Ирина Чипиженко

Ирина Чипиженко с детства вовлекалась в актерскую жизнь — ее мама была актрисой. Позже девушка окончила Щукинское училище, работала в театрах разных городов. В прошлом веке актриса снималась крайне редко, но с начала 2000-х ее послужной список в кино и сериалах насчитывает полторы сотни лент. И хотя главные роли артистке не достаются, эпизоды с ее участием получаются сочными и запоминающимися.

7. Нина Усатова

Нина Усатова снялась в своей первой картине в 1981 году, а настоящий успех пришел 4 года спустя. Тогда актриса талантливо сыграла роль немой в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего...». Общее число ее киноработ приближается к 100, артистка с добродушным лицом продолжает радовать зрителей ролями в современном большом кино.

8. Фаина Раневская

Когда мы слышим имя Фаины Раневской, перед глазами моментально встает дерзкий образ дамы зрелого возраста разухабистого вида и с сигаретой в зубах. А ведь величайшая советская актриса была довольно привлекательной в молодые годы. Раневская много играла в театре, начав с провинциальных. А в кино стала сниматься уже почти в 40-летнем возрасте — первой картиной стала «Пышка» Михаила Ромма.

9. Инна Ульянова

Путь в кино актрисы, которая так неподражаемо сыграла Маргариту Павловну в "Покровских воротах", начался с фильма "Карнавальная ночь". В одном из эпизодов мы видим девушку в зеленом - это Инна Ульянова. За свою жизнь Ульянова сыграла более чем в 30 фильмах. Дети 90-х могут вспомнить актрису по популярной рекламе чистящего порошка Comet, которую крутили в то время по ТВ.

10. Рина Зеленая

Рина Зеленая начинала карьеру в качестве певицы, но потом решила полностью посвятить себя театральной сцене. Зеленая играла эксцентричные роли в пародийных пьесах, исполняла монологи в стихах, песни, частушки. Уже в 1923 году, когда актрисе было всего 22, зрители приходили в театр специально ради нее. Помимо этого, Рина Зеленая снималась в кино — в нашей памяти остались ее яркие роли в «Подкидыше», «Приключениях Буратино», сериале о Шерлоке Холмсе. Кроме того, артистка озвучивала мультфильмы, писала сценарии и рассказы.

11. Галина Стаханова