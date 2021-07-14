11 советских актеров, чей талант настолько огромен, что диву даешься их неожиданным перевоплощениям

Все мы любим смотреть наши любимые советские фильмы, в которых сыграли актеры первой величины. Многие из этих артистов могли перевоплотиться в кого угодно. Например, Андрей Мягков, сыгравший и доблестного военного, и робкого служащего, Юрий Никулин, который с легкостью перевоплотился и в жулика, и в добропорядочного милиционера, и многие другие.

Мы в AdMe.ru в очередной раз насладились отечественными картинами с участием всеми обожаемых актеров и пришли к выводу, что они могли вжиться в абсолютно любую роль.

1. Андрей Мягков

В 1968 году Андрей Мягков сыграл роль Алеши Карамазова в «Братьях Карамазовых», представ в образе монаха. В 1976-м он перевоплотился в военного Алексея Турбина. Спустя год стал робким служащим Новосельцевым в «Служебном романе», а во второй год нового тысячелетия его можно было лицезреть в образе царя в «Сказе про Федота-стрельца».

2. Александр Калягин

В 1975 году Александр Калягин блистательно воплотил на экране образ мужчины, который мастерски притворялся донной Розой д’Альвадорес, в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!». И в этом же году сыграл в картине «Раба любви» режиссера. В 1976-м зрители любовались его королем в «Принцессе на горошине», а спустя 8 лет его увидели в роли авантюриста Чичикова в «Мертвых душах».

3. Лия Ахеджакова

Все помнят беспокойную секретаршу Верочку в «Служебном романе» (1977) в исполнении 39-летней Лии Ахеджаковой и ее же трогательную модистку Лулу в ленте «О бедном гусаре замолвите слово» (1980). В возрасте 53 лет она сыграла бездомную художницу Фиму в «Небесах обетованных» (1991), а в 68 предстала в амплуа работницы японского ресторана в картине «Изображая жертву» (2006).

4. Татьяна Васильева

Когда Татьяне Васильевой был 31 год, она предстала в образе воспитательницы в «Дуэнье», а в 38 лет сыграла обворожительного психолога в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». В 1985 году в картине «Переступить черту» она перевоплотилась в мошенницу-экстрасенса, а в 1992-м вместе с Дмитрием Маликовым составила интересный тандем матери-одиночки и сына в ленте «Увидеть Париж и умереть».

5. Евгений Леонов

В 1957 году в «Неповторимой весне» Евгений Леонов стал врачом, а через 14 лет сыграл заведующего детсадом и вора-рецидивиста в «Джентльменах удачи». В ленте «Соло для слона с оркестром» (1975) он перевоплотился в директора цирка, а в фильме «Обыкновенное чудо» (1978) сыграл короля.

6. Евгений Евстигнеев

В возрасте 38 лет в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Евгений Евстигнеев сыграл доброго, но требовательного начальника пионерского лагеря Дынина. Через год перевоплотился в инженера в ленте «Гиперболоид инженера Гарина». Спустя 11 лет в картине «Легенда о Тиле» он предстал в роли священника, а в 1988 году сыграл профессора в «Собачьем сердце».

7. Татьяна Кравченко

В фильме «Предчувствие любви» (1982) Татьяне Кравченко досталась роль невесты, а в «Грибном дожде» в этом же году она воплотила образ трогательной девушки Нади. В 1991 году актриса предстала в неожиданном амплуа надзирательницы в доме престарелых, а в 2008–2013 гг. играла забавную деревенскую жительницу в «Сватах».

8. Нонна Мордюкова

В 1959 году в 3-й серии «Хождения по мукам» Нонна Мордюкова примерила на себя образ серьезной Матрены Красильниковой. Через 5 лет зрители любовались ее статной купчихой в «Женитьбе Бальзаминова». В ленте «Инкогнито из Санкт-Петербурга» (1977) она стала женой городничего, а в «Родне» (1981) — сельской жительницей, приехавшей в город.

9. Юрий Никулин

В 1961 году в короткометражке «Самогонщики» Юрий Никулин стал неунывающим антигероем-жуликом, а через 3 года — доблестным милиционером в картине «Ко мне, Мухтар!». В 1966-м актер перевоплотился в монаха в «Андрее Рублеве», а в 1975-м сыграл солдата в фильме «Они сражались за Родину».

10. Василий Ливанов

Красавцу Василию Ливанову было под силу сыграть и царя в фильме «Звезда пленительного счастья» (1975), и легендарного сыщика в «Приключениях Шерлока Холмса и Доктора Ватсона» (1979–1986). Ему же по плечу была роль рыцаря в ленте «Ярославна, королева Франции» (1979) и чудаковатого профессора Енотова в «Необыкновенных приключениях Карика и Вали» (1987).

11. Фаина Раневская

На счету Фаины Раневской не так уж и много ролей в кино, но каждая из них абсолютно не похожа на предыдущую. Например, в «Подкидыше» (1939) она сыграла мечтающую о ребенке Лялю, а в «Родных берегах» (1943) — директора музея Софью Ивановну. В 1945-м кинолюбители увидели актрису в «Небесном тихоходе» в образе врача, а в 1947-м — в уже ставшей культовой картине «Золушка», где она сыграла мачеху.