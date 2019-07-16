11 российских актрис, которые рискнули изменить внешность ради роли и стали любимицами зрителей
Многие из нас хоть раз в жизни мечтали сменить имидж. Но для актеров перемены во внешности всего лишь один из аспектов работы. Чтобы полностью соответствовать своему герою, они готовы худеть, набирать вес и даже бриться наголо.
Мы в AdMe.ru составили список российских киноактрис, которые не побоялись рискнуть и решились на неожиданное перевоплощение ради желанной роли. А бонус в финале напомнит, что кардинальные изменения чаще всего происходят случайно.
11. Софья Зайка
Для съемок в сериале «Фитнес» Софья Зайка за 2,5 месяца сбросила 20 кг.
10. Полина Максимова
Ради съемок в мистико-психологической драме «Без меня» Полина Максимова похудела на 10 кг и решилась на дерзкую стрижку.
9. Дарья Мороз
Актриса Дарья Мороз оставила позади образ тургеневской барышни и побрилась наголо для фильма «Точка».
8. Мария Кожевникова
Для того чтобы вжиться в роль в фильме «Батальонъ», Мария Кожевникова пожертвовала роскошной копной белокурых волос.
7. Александра Бортич
Ради комедии «Я худею» Александра Бортич пошла на впечатляющий эксперимент со своей фигурой: за 3 месяца она набрала 20 кг, а потом сбрасывала лишний вес прямо в процессе съемок.
6. Вера Сотникова
В 2013 году Вере Сотниковой досталась роль Людмилы Зыкиной в сериале «Людмила». Чтобы максимально точно передать внешнее сходство с народной артисткой, создатели картины попросили актрису поправиться на 10 кг и перекрасить волосы в черный цвет.
5. Нелли Уварова
По контракту с продюсерами телесериала «Не родись красивой» Нелли Уварова была обязана носить брекеты и очки до тех пор, пока в эфир не вышли финальные эпизоды ленты.
4. Полина Гренц
Чтобы сыграть упитанную школьницу в сериале «Физрук», худышке Полине Гренц пришлось набрать 10 кг. Однако поскольку актрисе так и не удалось поправиться до нужных размеров, на съемках она дополнительно носила специальный костюм из поролона.
3. Юлия Снигирь
Чтобы сыграть Екатерину II в историческом телесериале «Великая» и выглядеть как императрица, Юлии Снигирь не хватало 13 кг. Актриса набрала необходимый вес, а затем сбросила его при помощи занятий в спортзале.
2. Анастасия Денисова
Для образа задорной пышки Палны в сериале «Деффчонки» Анастасия Денисова пополнела на 10 кг.
1. Бонус: Маргарита Криницына
Накануне кинопроб для картины «За двумя зайцами» Маргарита Криницына сломала передний зуб. Однако эта особенность очень понравилась режиссеру фильма, и актрисе удалось получить роль Прони Прокоповны, которая сделала ее знаменитой. Кстати, в процессе съемок Криницыной засовывали в нос орехи, чтобы он казался более выпуклым.
А на что вы пошли бы ради роли в кино? Делитесь с нами в комментариях.
Фото на превью zaykasofya / Instagram, zaykasofya / Instagram