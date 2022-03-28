11 решений жюри «Оскара», из-за которых киноманы готовы спорить денно и нощно

«Оскар» можно считать устаревшей формальностью, доставшейся нам в наследство от XX века, или заискивающей перед современной аудиторией кинопремией, стремящейся раздать всем сестрам по серьгам. Тем не менее «Оскар» остается главным кинособытием года. Его ждут, к нему готовятся, а после — обязательно обсуждают итоги.

Мы в AdMe.ru обратились к спискам победителей и номинантов последних десятилетий. От несправедливости некоторых решений хочется волосы на голове рвать. А в конце статьи вас ждет бонус — история артиста, который проспал церемонию, потому что не верил в собственную победу.

Леди Гага — «Дом Гуччи» (2021)

За роль Патриции Реджани в «Доме Гуччи» Леди Гага была номинирована буквально на все награды, включая «Золотой глобус» и BAFTA. К удивлению многих, в список претенденток на премию «Оскар» артистка так и не попала. К слову, кинолента все же была отмечена номинацией в категории «Лучший грим и прически». И Леди Гага, получившая «Оскар» в 2019 году за лучшую песню, не преминула поздравить с этим событием визажистов и парикмахеров, работавших над «Домом Гуччи».

Кристен Стюарт — «Зильс-Мария» (2014)

Звезда «Сумерек» и обладательница антипремии «Золотая малина» Кристен Стюарт получила свою первую номинацию на «Оскар» в этом году. Киноакадемия отметила блистательную игру актрисы в биографической драме «Спенсер». Такого внимания можно было ждать и раньше. В 2015 году Кристен была удостоена французского «Оскара» — премии «Сезар» — за роль второго плана в фильме «Зильс-Мария». Тогда актриса стала первой американкой, получившей эту престижную награду. И многие критики и любители кино ожидали, что Кристен также будет номинирована на «Оскар», однако этого не случилось.

Эмма Стоун — «Круэлла» (2021)

История становления злодейки Круэллы Де Виль из мультфильма про далматинцев получила в этом году 2 номинации на «Оскар» — в категориях «Лучший дизайн костюмов» и «Лучший грим и прически». А вот актерские награды обошли «Круэллу» и исполнительницу главной роли Эмму Стоун стороной. До этого артистка трижды попадала в шорт-лист «Оскара», а в 2017 году она таки получила заветную статуэтку за игру в мюзикле «Ла-Ла Ленд». Может, время «Круэллы» еще не настало. Стоун подписала контракт на участие в сиквеле картины, так что ее героиня вернется на экраны в скором будущем.

Дженнифер Лопес — «Стриптизерши» (2019)

Неподражаемая Дженнифер Лопес, которая для роли в фильме «Стриптизерши» научилась виртуозно управляться с пилоном, была номинирована буквально на все престижные награды в 2020 году. Киноакадемия же обошла артистку стороной. Лопес продолжила работать. Кажется, что в своем последнем фильме «Первый встречный» звезда спрятала послание между строк. Ее героиня — успешная певица, которая чувствует некоторую предвзятость со стороны критиков, ведь они за долгие годы так и не номинировали ее на «Грэмми».

«Аватар» (2009)

В 2009 году «Аватар» побил все мыслимые и немыслимые рекорды, став самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа. Картину номинировали на «Оскар» целых 9 раз. В итоге работа режиссера Джеймса Кэмерона и команды продюсеров не была отмечена наградами, и фильм получил лишь 3 технических «Оскара». Забавно, что лучшей кинолентой в том году признали «Повелителя бури». Эту картину сняла бывшая жена Кэмерона — Кэтрин Бигелоу. Она же и забрала статуэтку за лучшую режиссуру.

Адам Сэндлер — «Неограненные алмазы» (2019)

Мы привыкли видеть Адама Сэндлера в комедийном амплуа, но в драме «Неограненные алмазы» он исполнил серьезную роль, за которую критики пророчили ему номинацию на «Оскар». Увы, чуда не произошло, однако Сэндлер отреагировал на это с юмором. Актер пошутил, что, хотя академики его и не любят, зато ему не придется больше носить костюмы.

Марк Уолберг — «Ночи в стиле буги» (1997)

«Ночи в стиле буги» — один из лучших фильмов Пола Томаса Андерсона с молодым Марком Уолбергом в главной роли. К сожалению, картину незаслуженно обошли стороной. Академики не отметили номинацией ни режиссерскую работу, ни игру ведущего актера. Да, Марк Уолберг был новичком в шоу-бизнесе, но он отработал каждую сцену в фильме на 100 % и явно заслужил свое место в шорт-листе кинопремии.

«Ла-Ла Ленд» (2016)

Все, кто следит за киноновостями, помнят фиаско, случившееся во время церемонии в 2017 году. Фильм «Ла-Ла Ленд» назвали лучшей картиной года и дали ему «Оскар» по ошибке. Актеры, продюсеры и режиссер уже успели выйти на сцену и сказать благодарственные речи, когда выяснилось, что статуэтка должна была достаться съемочной команде фильма «Лунный свет». Неловко вышло.

Тэрон Эджертон — «Рокетмен» (2019)

Вот кого уж точно киноакадемия упустила из виду, так это Тэрона Эджертона, сыгравшего Элтона Джона в байопике «Рокетмен». Актер получил за эту роль «Золотой глобус», потому эксперты были уверены если не в победе, то хотя бы в номинации на «Оскар». Единственное объяснение произошедшему — небывалая конкуренция среди актеров. Напомним, что тогда статуэтку получил Хоакин Феникс за игру в фильме «Джокер».

Леонардо Ди Каприо — «Выживший» (2015)

Долгожданную статуэтку Лео получил спустя 22 года после первой номинации на «Оскар». Киноакадемия отметила игру актера в фильме «Выживший» в 2016 году. Поклонники таланта артиста считают, что академики сильно опоздали и Ди Каприо должен был отхватить «Оскар» много раньше — за ленты «Волк с Уолл-Стрит», «Джанго освобожденный», «Что гложет Гилберта Грейпа» или «Авиатор». Но все хорошо, что хорошо кончается. Да и 7 номинациями на «Оскар» не каждый актер может похвастаться.

Бонус: Эминем — «Восьмая миля» (2002)

В фильме «Восьмая миля» Эминем сыграл начинающего рэпера-фристайлера, подозрительно похожего своей судьбой на самого артиста. Академия отметила номинацией главный трек «Lose Yourself», который тогда крутили все радиостанции. Не только общественность не верила в победу, но и сам Эминем: он попросту проспал церемонию. Композицию же признали лучшей, и статуэтку от имени артиста принял продюсер Луис Ресто. Закрыть гештальт Эминему удалось только 17 лет спустя: в 2020 году он триумфально выступил с песней-победительницей на церемонии «Оскар».