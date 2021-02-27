11 пар актеров, которые сыграли родителей и детей в кино, несмотря на смехотворную разницу в возрасте

Киношники умеют сделать так, чтобы зритель поверил всему происходящему на экране. Поэтому иногда они даже могут себе позволить утвердить на роли родителя и ребенка актеров, которые в реальной жизни являются практически сверстниками. При удачной работе гримеров, таланте самих исполнителей и капельке магии даже матерые киноманы не заметят в происходящем неладное.

Мы в AdMe.ru откопали 11 экранных отцов и детей, чья разница в возрасте в реальной жизни вызывает недоумение.

Шер и Мерил Стрип

В мюзикле «Mamma Mia! 2» Шер и Мерил Стрип сыграли мать и дочь. И это несмотря на то, что в реальной жизни разница в их возрасте составляет 3 года: Шер 1946 года рождения, а Стрип — 1949-го. Ситуацию для искушенного зрителя усложняет еще и то, что в 1983 году актрисы сыграли вместе в другой картине, «Силквуд», в которой приходились друг другу лучшими подругами.

Закари Куинто и Вайнона Райдер

В «Звездном пути» 2009 года Вайнона Райдер сыграла мать легендарного персонажа Спока в исполнении Закари Куинто. При этом она была всего на 6 лет старше актера. В некоторых сценах гримерам пришлось изрядно поработать над обликом Райдер.

Кей Кэллан и Кристофер Пламмер

Актриса Кей Кэллан сыграла мать Кристофера Пламмера в детективной комедии «Достать ножи», хотя она была моложе его на 7 лет.

Уитни Хьюстон и Дженифер Льюис

В романтической комедии 1996 года «Жена священника» актриса Дженифер Льюис играет мать героини Уитни Хьюстон, и это при том, что она всего на 6 лет старше самой Уитни.

Чарлэйн Вудард и Сэмюэл Л. Джексон

У этого актерского тандема из фильма «Стекло» разница в возрасте тоже оказалась необычной. Чарлэйн Вудард моложе своего экранного сына Сэмюэла Л. Джексона на 5 лет.

Лорн Грин и Ава Гарднер

Актер Лорн Грин был всего на 7 лет старше Авы Гарднер, которая сыграла его дочь в оскароносном фильме-катастрофе 1974 года «Землетрясение».

Ребекка Тулан и Дэвид Духовны

В легендарном научно-фантастическом сериале «Секретные материалы» экранную мать агента Малдера играет Ребекка Тулан, которая всего на год старше Дэвида Духовны. Когда пара впервые появилась вместе на экране, Тулан было 35 лет, а Духовны — 34.

Констанс Мари и Дженнифер Лопес

В биографической ленте 1997 года о жизни и карьере латиноамериканской дивы Селены, главную роль в которой исполнила Дженнифер Лопес, актриса Констанс Мари сыграла ее мать. При этом Мари всего на 4 года старше Лопес.

Лен Кариу и Том Селлек

В телесериале «Голубая кровь» Лен Кариу и Том Селлек играют отца и сына. В реальности разница в возрасте этих актеров составляет 6 лет.

Тэрон Эджертон и Брайс Даллас Ховард

Брайс Даллас Ховард сыграла мать героя Тэрона Эджертона в картине «Рокетмен», будучи при этом старше него на 8 лет.

Элизабет Родригес и Дэша Поланко

В сериале «Оранжевый — хит сезона» Элизабет Родригес и Дэша Поланко сыграли мать и дочь, тогда как в реальной жизни разница в возрасте между ними составляет 2 года.